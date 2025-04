¿El Final del Sepulcro del Orden Mundial Antiguo?

Relatividades Perspectivas

USA pausa los aranceles a muchos países. Europa realizó una propuesta bilateral a USA y USA, la rechazó. Las bolsas de valores se recuperan y quienes compraron barato ya se sienten millonarios en el velorio de un sistema sepultado: USA destruyo su poder adquisitivo en gran medida tras la destrucción de su productividad interna en un nivel significativo y minimizó su papel como comprador masivo para muchos otros corrales – potreros sociopolíticos – económicos en el mundo. La idiota y tristemente incorregible creencia por parte de Trump acerca de que sus actitudes arrogantes y autoritarias lograrán que todo sea como él quiere y lograrán que todos realicen las acciones que el desee, le otorgan otro fracaso en cuanto a intentar la indexación implícita de los demás corrales – potreros sociopolíticos – económicos en manera de «nuevos estados de USA», mediante negociaciones al no poder anexarlos con «órdenes y sacando la personalidad en nivel drástico». Y faltan aún, mas conflictividades internas en USA.

Ya en los corrales – potreros sociopolíticos – económicos, los arrieros políticos se enfrentan. Manadas amaestradas para ser arreadas – sumisas hacia los arrieros, evolucionan en personas e inician a pensar por sí mismas y a desarrollar iniciativa para accionar (cierto porcentaje no lo hace pues no posee capacidad intelectual para hacerlo y jamás evolucionará en personas. Siempre serán cosas configuradas para acatar, repetir y accionar según lo que les proyecte un arriero o varios).

En otros escritos «Aranceles cero» mencioné que ante detalles como exención hacia Rusia, enfocando hacia China y arrebato de posibilidad de ventas en gran cantidad, hacia los demás corrales – potreros sociopolíticos – económicos existía la posibilidad de que «el agente ruso» buscara eliminar a China mediante su rol como vendedor (no tendrá a quien venderle pues USA ya no sería comprador estrella y los demás corrales – potreros sociopolíticos – económicos al no poder venderle a USA, carecerán de poder adquisitivo para comprarle a China). El nuevo orden mundial seria, entonces: solamente Rusia como potencia bélica y la inteligencia artificial controlando comercio – economía, sociedad y arreos políticos, en sintonía con las élites económicas.

El tema de aranceles fue una trampa para burros: enfocarlos en el tema de relaciones comerciales para no detener comercio y para procurar la continuidad del comercio en un sistema que ya fue sepultado. Los demás corrales – potreros sociopolíticos – económicos procuraron no perder ventas que ya tenían en perspectiva. Veremos si pretenden continuar en un sistema desechado o si optan por definir nuevos sistemas o si optan por someterse hacia la definición de sistemas que las elites económicas impongan. El punto es que las élites económicas que desde hace tiempo han controlado – dominado realmente al mundo y lo han moldeado según sus intereses, poseen recursos y poder para reestructurar y continuar dominando. El nuevo mundo basado en bondad – lógica – asertividad percibe dificultades para surgir: eliminar mentalidad de que todo es imposible, sacrificar comodidades y lujos, batallar contra élites y arrieros políticos, entre otras. Pero el nuevo mundo basado en bondad – lógica – asertividad ya inicio proceso de estabilización mediante coordinaciones y organización basadas en lógica – asertividad. Ya existen quienes se han salvado a sí mismos.

Los seres pensantes iniciaron al nuevo mundo basado en lógica – bondad – asertividad. Los corrales – potreros sociopolíticos – económicos pretenderán rediseñar sistemas con base en la era de tecnologia y comunicación como lo hacen las elites, o sucumbirán ante estas últimas y los sistemas que ellas impongan. Todo radica en la cantidad de evoluciones desde «personas» amaestradas para ser arreadas – sumisas hacia los arrieros, hacia personas con mentalidad activa e iniciativa de acción propia.

Libre emisión del pensamiento.

