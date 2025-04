El Partido Comunista de Guatemala (Segunda Parte)

La Otra Cara

Las internacionales de la izquierda mundial tradicionalmente han diferenciado sus enfoques en factores claves como la violencia entre Estados, el nacionalismo y la ideología, elementos clave que influyen en estas diferencias. El contexto histórico y el escenario en el que surgieron impactaron estas diferencias centradas en estrategias, prioridades políticas y la adaptación a los cambios geopolíticos. El viejo discurso manipulador que indica que se generaron sobre la injusticia social oculta pese su objetivo estratégico orientado a la toma del poder, en este caso mundial, regional y local.

Cuando yo nací se me inculcó que tenía tres motivos sagrados de agradecimiento: a Dios, por haber creado el Mundo y todas las cosas visibles e invisibles; a mis padres, por haberme creado, formado y educado y cuidarme de todo mal; y a nuestra bendita Guatemala en la que los chapines se sacrificaban para que todos, pudiéramos hacernos hombres de provecho y ayudar a los demás también a estudiar, o a trabajar honradamente para sacar adelante a su familia y tratar de ser felices. Este mundo, sin saberlo mi generación, estaba destinado a ir desapareciendo paulatinamente debido a la estrategia para la toma poder mundial fortalecida y reencauzada por la Revolución Bolchevique de 1917. Basados en el tomo 5 “El Partido Comunista de Guatemala y la Internacional Comunista” del compendio histórico “Las Batallas por Guatemala”, conozcamos algunos de sus antecedentes.

La Primera Internacional

Fue la primera organización que sacudió al mundo informado tras reunir a los sindicatos y partidos asociados a la clase trabajadora. Se fundó en Saint Martin´s Hall, Londres, Inglaterra, en el año 1866, y llevo a cabo su Primer Congreso en Ginebra, Suiza, de donde trasladó su primera sede a Nueva York en el año 1872. En el momento más alto a nivel de su organización tuvo más de un millón de militantes en todo el mundo. Sus siglas fueron similares a las de la Asociación Internacional de los Trabajadores, fundada por los anarquistas y anarcosindicalistas en 1922. En su interior durante muchos años hicieron crisis los enfrentamientos y discrepancias ideológicas entre el anarquismo y el marxismo.

La Segunda Internacional

Luego de múltiples fracasos para reconstruir la Primera Internacional diversos grupos laboristas y socialistas se agruparon en el año 1889 en la Segunda Internacional, conocida por sus siglas (SI), que fue parte del Movimiento Comunista internacional. Ante la crisis que puso fin a su corta vida algunos de los grupos que la conformaban fundaron la Tercera Internacional (TI). La Segunda Internacional se disolvió en 1916 después del inicio de la Primera Guerra Mundial, y fue por lo tanto la base sobre la que se sustentó la socialdemocracia actual.

La Tercera Internacional

Tras la disolución de la Segunda Internacional (SI), fue convocada una Conferencia en la ciudad de Kienthal, Suiza, en abril de 1916, como continuación de la Conferencia de Zimmerwald realizada en septiembre de 1915. Todos los convocantes y participantes eran grupos revolucionarios opuestos a la Primera Guerra Mundial, y como en Zimmerwald, la conferencia de Kienthal emitió una resolución a favor de sus compañeros y camaradas perseguidos por la represión en Rusia, Alemania, Francia, e Inglaterra, acción que condenó en particular la persecución de los judíos en Rusia. De ambas Internacionales surgió la Tercera Internacional, la Internacional Comunista, y su Primer Congreso que fue realizado en la ciudad rusa de Petrogrado en el año 1919 bajo la conducción del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS). La hoz y el martillo, símbolos del comunismo internacional fueron adoptados por los integrantes de la Tercera Internacional, símbolos de su ideología y base de la bandera de la Unión Soviética.

La Tercera Internacional rompió con la Segunda internacional y los partidos socialdemócratas, siguiendo directrices del Partido Comunista de la Unión Soviética, profundizando el histórico conflicto de intereses entre estalinistas y trotskistas. Fue en ése momento que los trotskistas se separaron definitivamente de la Tercera Internacional iniciando la conformación de la Cuarta Internacional. (CI).

Después de la Conferencia de Teherán, Irán; el 15 de Mayo de 1943, el Presídium del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista, para evitar los recelos de los países aliados (Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, etc.) decidió disolver la Internacional Comunista, más no sus objetivos estratégicos.

La Kominform

En 1947 fue conformada la Kominform como una estructura de propaganda comunista. Substituta de la Komintern la nueva estructura de lucha política reunió a los Partidos Comunistas de Checoeslovaquia, Bulgaria, Francia, Hungría, Italia, Polonia, la Unión Soviética, y Yugoslavia; y fue la respuesta de Stalin al Plan Marshall, y diseñada para poder para agrupar a los partidos comunistas bajo la conducción soviética.

La Kominform en idioma ruso significaba, Oficina de Información de los Partidos Comunistas y Obreros. Fue la estructura de propaganda sucesora de la Komintern, nombre en idioma ruso de la Internacional Comunista; que fue disuelta por Stalin durante la Segunda Guerra Mundial después de la Conferencia de Teherán, Irán.

El Presídium del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista al estar próxima la finalización de la Segunda Guerra Mundial (GMII) y visualizarse la derrota de la Alemania Nazi, para evitar los crecientes recelos de los países aliados sobre el futuro de la Unión Soviética como nueva potencia militar mundial decidió disolver la Tercera Internacional, la Internacional Comunista, con fecha 15 de Mayo de 1943, sustituyéndola luego, por la Kominform.

Las cimientes del Partido Comunista de Guatemala

Para poder evaluar correctamente la génesis del Partido de los comunistas guatemaltecos, iniciaremos dando a conocer el marco teórico legal que le dio vida durante el Gobierno de Juan José Arévalo Bermejo tras muchos años de actividad en la clandestinidad y para encubrir su pertenencia ideológica y no provocar el rechazo inmediato del pueblo guatemalteco profundamente conservador hasta ésa época, decidieron maliciosamente rectificar y presentar públicamente al Partido Comunista, como: Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT). O sea, nacieron desde sus cimientes, engañando al pueblo. Ocultando la verdad, de su esencia.

Pero es bueno recordar que en los estatutos aprobados durante su IV Congreso (20 a 22 Dic. 1969) el PGT se definió de la manera siguiente: Es el partido de los comunistas guatemaltecos, el partido marxista-leninista y la forma superior de organización de la clase obrera y de las masas trabajadoras de nuestro país. Como destacamento dirigente de vanguardia de la clase obrera expresa los intereses de ésta, y de las masas campesinas explotadas y las aspiraciones de todo el pueblo; tiene como tarea principal dirigir la lucha por la instauración del poder revolucionario, popular y antiimperialista; la construcción del socialismo y de la sociedad comunista en nuestra Patria.

Fue fundado el 28 de Septiembre de 1949 durante su Primer Congreso del Partido Comunista de Guatemala, nombre con el cual apareció públicamente. Pero en Diciembre de 1952, como producto de las conclusiones del II Congreso del Partido, se cambió su nombre sin cambiar su esencia marxista por: Partido Guatemalteco del Trabajo, nombre con el cual continuó hasta su supuesta desmovilización en Marzo de 1997.

Dentro de sus filas destacaron muchos comunistas convencidos y dogmáticos, creadores de la consigna Por Guatemala, la Revolución y el Socialismo. Entre los cuadros (dirigentes) formados en la Unión Soviética y algunos otros países marxistas se mencionan: José Manuel Fortuny, Bernardo Alvarado Monzón, Víctor Manuel Gutiérrez, Huberto Alvarado, Saúl Osorio Paz, Manuel Andrade Roca, Joaquín Noval, y Carlos González; este último Secretario General del Comité Central del PGT desde 1974 hasta su aparente desmovilización. A esta lista hay que agregar los miles de militantes que tuvo desde su fundación.

Resumiendo su historial organizativo, Arturo Taracena Arriola en su artículo El Partido Comunista de Guatemala y el Partido Comunista de Centroamérica (1922-1932), apuntó que en ése periodo de tiempo aparecieron gran cantidad de mutualidades y los primeros sindicatos y que como producto de la creciente influencia de las corrientes de pensamiento originadas por migraciones de origen europeo nacieron las primeras Sociedades de Auxilio Mutuo, de Obreros, y los Gremios de Artesanos (sastres, panaderos, zapateros, herreros, etc. las cuales desde su inicio se vincularon estrechamente con políticas de clase), recalcando que antes de 1920 no existía en Guatemala un movimiento obrero ya que no había sindicatos y solo existían sociedades mutualistas amparadas por ley y que entre 1900 y 1920 Estrada Cabrera promulgó normativas tendientes a regular las actividades de los trabajadores urbanos y rurales, que no pasaron de tener una característica formal.

La lucha en contra del dictador Manuel Estrada Cabrera sirvió para que rompiendo esquemas anteriores fueran direccionadas a la política ideológica surgiendo publicaciones del periódico El Trabajo en el año 1919 convocando a un Congreso de Obreros en busca de la unidad. Así fue creada siguiendo orientaciones extranjeras la denominada Liga Obrera y algunos de sus integrantes participaron conjuntamente con otros sectores en el derrocamiento de Manuel Estrada Cabrera en Abril de 1920.

La Liga Obrera fue la unión coyuntural de varias de organizaciones cuya vigencia duró solo seis meses después de la caída de Estrada Cabrera, ya como que, como era de esperarse surgieron ante la opinión pública los dirigentes comunistas y se fortalecieron las bases de la Unificación Obrero Socialista (USO) en Mayo de 1921. Al ser derrocado Estrada Cabrera asumió el poder Carlos Herrera representante del sector azucarero, por lo que la caída de la dictadura de Estrada y el ascenso al poder de Herrera favoreció el surgimiento del Partido Comunista guatemalteco. Fue el momento en que dos organizaciones jugaron un papel importante y decisivo en la conformación del Partido Comunista:

1. La Sociedad Central del Gremio de Panaderos, en 1920.

2. La Unificación Obrera Socialista (UOS), en Mayo de 1921.

Plataforma para que algunos artesanos y obreros dieran el paso esperado por los internacionalistas e iniciaran la creación del primer sindicato dirigido por comunistas la Unificación Obrera Socialista (UOS). Debe resaltarse que al disolverse la UOS la izquierda marxista fundó el Partido Comunista de Guatemala y el Partido Comunista Centroamericano (PCCA), denominado también Sección Guatemala por la presencia de dirigentes salvadoreños y algunos otros comunistas originarios de la región, en el mes de Abril de 1923.

Continuará….

Libre emisión del pensamiento.

