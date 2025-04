Un Estado Hechizado: Ideología Disfrazada de Inclusión

Despertar de Conciencia

“Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Dios había hecho; la cual dijo a la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: ¿No comáis de todo árbol del huerto?”

Génesis 3:1

En el principio, Dios creó a Adán y Eva, otorgándoles libertad en el Edén con una sola restricción: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese límite simbolizaba confianza, obediencia y reverencia.

Entonces apareció la serpiente.

Sembró confusión en Eva. Introdujo una duda disfrazada de liberación. Transformó la obediencia en opresión y la desobediencia en autonomía. Eva cayó, y arrastró consigo a Adán. Así, comenzó la caída de la humanidad.

Hoy, la serpiente regresa con un nuevo fruto prohibido: la inclusión forzada, disfrazada de equidad y derechos humanos. Este fruto no libera; divide al hombre y la mujer, desintegra la identidad de los niños y destruye la sociedad desde sus cimientos.

Ya no viene reptando, sino redactando.

No ofrece frutos, sino acuerdos gubernativos.

No se viste de escamas, sino de logos institucionales.

Y el fruto que ahora ofrece se llama: Unidad de Género.

🔮 Los conjuros tecnocráticos: hechizos disfrazados de ley

Los nuevos hechizos no se pronuncian en lenguas antiguas, sino en el lenguaje frío de la burocracia. Son conjuros modernos que, lejos de ampliar derechos, buscan reconfigurar la conciencia nacional. Pactos sellados sin debate público. Sin consentimiento del alma colectiva.

📜 Hechizo: Acuerdo Gubernativo 59-2023

Crea “Unidades de Género” dentro del Ministerio de Salud.

Este hechizo trae consigo el maleficio de la reprogramación institucional, donde la salud deja de ser un acto de sanación y se convierte en una herramienta de adoctrinamiento. Ya no basta con sanar cuerpos: ahora hay que moldear mentes.

🔗 Ver Acuerdo Gubernativo 59-2023

📜 Hechizo: Acuerdo Gubernativo 63-2024

Impone “Unidades de Género” en todos los ministerios del Ejecutivo.

Este conjuro extiende la maldición a todas las instituciones, imponiendo una visión única que socava la diversidad de pensamiento y la libertad individual. Desde cultura hasta agricultura, toda estructura debe alinearse con un nuevo credo político-sexual.

🔗 Ver Acuerdo Gubernativo 63-2024

📜 Hechizo: Acuerdo Gubernativo 73-2025

Este hechizo otorga poder absoluto a las “Unidades de Género”, permitiéndoles asesorar, planificar, y redirigir presupuestos a su antojo. Ya no son observadores: son arquitectos del nuevo orden.

🔗 Ver Acuerdo Gubernativo 73-2025

🧙‍♀️ Los magos del relato

Detrás de estos conjuros no está la voluntad popular, ni la urgencia de una crisis nacional, sino entidades internacionales con presupuestos millonarios y estrategias globales.

ONU Mujeres : la sacerdotisa de la ingeniería de género.

: la sacerdotisa de la ingeniería de género. PNUD : el escriba de políticas rituales.

: el escriba de políticas rituales. UNFPA: el alquimista que disfraza la destrucción de la inocencia como planificación familiar.

No vinieron con lanzas.

Vinieron con “cooperación”.

No invadieron por fuerza.

Fueron invitados a redactar la nueva moral.

Lo que se nos presenta como avance no es más que una ingeniería antropológica encubierta, que pretende redibujar las nociones de familia, identidad y sexualidad bajo patrones globales ajenos a nuestra cultura y espiritualidad.

⚔️ La Verdad no huyó… enfrentó a la serpiente

“En medio del fuego, el trueno y el engaño, se alzó con espada en mano. Porque aún hay esperanza donde hay quienes luchan por lo verdadero.”

— Alejandro Sagastume

⚠️ Advertencia espiritual

Estos decretos no son simples políticas públicas. Son estructuras de poder simbólico, instrumentos para redibujar el alma del Estado guatemalteco.

Si los dejamos avanzar sin conciencia, traeremos el infierno a la tierra. Y el castigo de haber salido del Edén no será nada en comparación con una generación que crecerá sin raíz, sin verdad, y sin cuerpo que habitar.

La desintegración del alma de los niños.

La ruptura entre el hombre y la mujer.

La exaltación de identidades fluidas sin verdad objetiva…

no son caminos a la libertad.

Son rutas hacia la descomposición del ser humano.

✝️ La Verdad, todavía, nos hará libres

Es momento de levantar la voz con claridad y sin temor.

No para odiar.

No para censurar.

Sino para nombrar las cosas como son.

“Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.”

— Juan 8:32

Nombrar estos conjuros por lo que realmente son les resta poder.

Denunciarlos y confrontarlos con la luz es nuestra misión.

Si aún creemos que Guatemala puede ser una nación libre, entonces debemos defender sus instituciones antes de que se conviertan en instrumentos de reprogramación ideológica.

El Estado debe estar al servicio de los guatemaltecos, no al servicio de experimentos globales que borran nuestra identidad y disuelven nuestras raíces.

Este artículo no solo es una advertencia: Es un llamado a actuar antes de que el hechizo se complete. Si la serpiente busca habitar el jardín de la Eterna Primavera, los hijos de la luz deben custodiarlo con valentía.

La historia no ha terminado.

El jardín puede ser restaurado.

Pero primero, debemos desenmascarar a quienes lo quieren convertir en cenizas.

Libre emisión del pensamiento.

