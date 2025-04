La Noche del Alma y el Sacrificio de la Luz

Desde la Ventana de Mi Alma

La noche en que Jesús fue traicionado no fue solo el inicio de su pasión física. Fue el punto culminante de una batalla espiritual que ya había comenzado mucho antes: la confrontación final entre la Luz y la oscuridad, entre el ego humano y el amor incondicional. En esa última cena, al partir el pan y ofrecer el vino, Él no solo compartía alimento con sus discípulos: estaba sembrando la semilla de una nueva conciencia, anunciando que el verdadero alimento del alma es el amor que se da sin esperar nada a cambio.

Desde la perspectiva de la Kabbalah, Jesús representa al Tzadik, el Justo, aquel que ha alcanzado la conexión suprema con la Fuente divina, el Árbol de la Vida. Cada uno de sus pasos hacia el Gólgota es un acto de reparación (tikún) por la separación del hombre con la divinidad. No muere por castigo, ni por debilidad, sino por amor. Su sacrificio no fue impuesto, fue elegido, porque solo el que ama verdaderamente puede dar su vida por otros.

El Gólgota, la colina del cráneo, simboliza el punto más elevado del sufrimiento humano. Allí, Jesús nos mostró que incluso en el dolor más profundo, cuando todo parece perdido, puede brotar la Luz. Sus palabras «Padre, perdonalos, porque no saben lo que hacen», no fueron solo un acto de misericordia, fueron una lección espiritual para la humanidad: el perdón es la llave que rompe los ciclos de odio y violencia.

En Kabbalah se dice que el ego, el deseo de recibir solo para sí mismo, es la raíz del sufrimiento. Jesús, al ofrecer su vida, lo trasciende por completo. Él no vino a fundar una religión, sino a abrir un camino de transformación interior. En su entrega, reveló que la verdadera redención no se logra desde la fuerza, sino desde la conciencia. Y su resurrección no fue un milagro ajeno a nosotros: fue la demostración de que la Luz nunca muere, que todo aquel que vive en la verdad y el amor, trasciende la muerte.

Esta generación —cansada de guerras, de divisiones, de vacíos interiores— necesita recordar ese mensaje. No basta con venerar la cruz, hay que cargarla con dignidad. No basta con llorar su dolor, hay que asumir el propio y transformarlo en servicio. Es tiempo de comprender que el Cristo no está solo en un madero: está en cada gesto que rompe el ego y el miedo, en cada alma que se eleva por encima de sus pasiones para elegir amar.

Porque cada vez que elegimos perdonar, servir, unir, crear con conciencia, Jesús resucita en nosotros.

Y el Gólgota se transforma, una vez más, en la cima de la Luz.

Libre emisión del pensamiento.

