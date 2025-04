Caer en las trampas para la globalización o ¿luchar por un mundo mejor?

Relatividades Perspectivas

Producir y consumir lo propio o comerciar con otros productores pequeños significa sacrificio de lujos y beneficios a los que estamos acostumbrados. Hace poco tiempo, propuse la creación de modalidades de vida en estilo naturista – amish – budista: naturismo, viviendas simples y cultivos que no afecten a la flora y fauna, espiritualidad en lugar de frivolidades – banalidades, tecnologías rudimentarias (transporte, herramientas, maquinarias), salud naturista, alimentación naturista.

Reitero que el cambio de mentalidad es la clave para no caer en las trampas que las élites presentan: ofertas de paraísos de inversión tras colapsos (USA, China en Venezuela y posiblemente más países incluyendo a USA).

¿Qué creen que sucederá si muchos se someten hacia quienes ofrecen esos paraísos y al poseer recuperación, ellos recuperan poderío para la dominación y control? La globalización está en etapa de aplicación de estrategias. Guerras comerciales y arancelarias, dominaciones por deudas o por asuntos políticos, pretenden forzar a los poco pensantes y a los amaestrados para ser sumisos – arreados a someterse ante el dominio – control de las elites, a través de la ilusión de paraísos para inversión que se transformarían en paraísos económicos únicamente si los ilusos se adhieren a ellos, para luego ser dominados – sometidos – controlados por elitistas que diseñaron la trampa.

Mucho se ha hablado de un gobierno mundial en riesgo de ser logrado gracias a la confabulación por parte de los arrieros políticos, económicos y religiosos que aparentan ser rivales. Incluso se ha mencionado hasta el hartazgo, el libro «Apocalipsis» de la biblia. Sin embargo, se percibe a muchos que afirman que la transición que acontece es sumamente riesgosa pero aun así optan por confiar en un bando u otro.

Estados Unidos se recuperará porque siempre se ha recuperado, China es ya la potencia dominante y debido a eso, es invencible / inevitable en cuanto a dominación, Estados Unidos será paraíso económico, porque hasta ahora, ha sido el centro del comercio mundial. USA será el bando ganador de las batallas por el control del mundo, porque el mundo está acostumbrado a relaciones comerciales, políticas y más, con ellos.

Quienes hayan leído mis artículos acerca de las elites económicas que realmente controlan – dominan al mundo, arrieros en sistemas de política masiva, autoritaria e impositiva son solamente peones de ellos, nuevos ordenes mundiales han sido ejecutados desde la antigüedad. El ultimo sucedió en tiempo de la segunda guerra mundial: eligieron a USA como centro de control y operaciones, el cual ya preparaban desde su definición como corral – potrero político para arrear a las manadas: los masones fundaron a USA, batallas entre grupos elitistas, selección, limpieza – erradicación de lo que no es sumiso y útil para las elites, y más temáticas, tal vez las hayan considerado ridículas y conspiranóicas. Otros relacionaran temas con sucesos actuales.

Lo tristemente cómico es que muchas cosas – «personas» condenan la globalización, pero para todo asunto sitúan a la unificación como solución, la carencia de ideas y nivel intelectual para lograrlas = acuden a la regresión evolutiva para optar por organización en la manada que era útil para sus ancestros, para protegerse contra los depredadores mediante numeros y acciones impulsivas en manera de estampida. Creen que la solución es unirse cuando las situaciones, circunstancias, factores influyentes y contextos siempre son distintos y por lo tanto siempre causaran diferencias de opinión, estrategias de solución y criterios porque las soluciones también son distintas.

Otras cosas creen aun, que la única solución es ser sumisos ante los arrieros, en este caso, para vencer al arriero «opuesto». Aun poseen la mentalidad de que todo es imposible para ellos y que los únicos capaces de lograr algo son los arrieros como efecto del sistema educativo que insta a acatar y repetir sin cuestionar en lugar de pensar, concluir con base en la lógica y asertividad según las diferentes situaciones, circunstancias, factores y contextos, y a accionar para lograr soluciones y bienestar. Poseen esa mentalidad aun ante acontecimientos que han demostrado que lo que pensaban que era imposible o impensable, puede ser realizado: rebeliones ante el centro de operaciones antiguo de las élites, anuencia en muchos para independizarse de los dominadores, cambios hacia la bondad, animalismo, ecología y más.

Quienes no creen en «conspiraciones» propias de hippies o de quienes «rebuscan ante obviedades», son libres de guiarse por índices económicos, opiniones por parte de entidades y personajes, suposiciones en cuanto a posibilidades estratégicas y más indicios. Solo menciono que muchos advertíamos que Biden ganaría las elecciones de arrieros entre opciones impuestas, aun ante todos los indicios que aseguraban no solo la derrota sino condenas hacia ellos. Muchos afirmamos que las elites deseaban cambios según sus intereses. Nos llamaron «conspiranóicos» y ciegos ante todas las evidencias técnicas que existían para asegurar que Biden y compañía pretendían realizar fraude descarado que los llevaría a condenas por obviedades. Muchos celebraban ya, la victoria de Trump, preparaban todo para un nuevo periodo de trumpismo, algunos incluso se mudaron de sus países para vivir en USA porque estaban seguros de la victoria de Trump, Muchos celebraban condenas para los demócratas, debido a la obviedad de fraude y delitos o acciones carentes de ética. Incluso realizaban burlas, afirmando que quienes creían que Trump pudiera perder y Biden pudiera ganar y pudiera no ser condenado junto a su equipo por delitos, eran pobres idiotas cegados e incapaces de percibir una verdad – realidad irrefutable. Así son los demócratas – socialistas – comunistas – izquierdistas: son tan brutos que, aunque tengan todas las señales a la vista, creen otra cosa. Creen lo que quieren creer. Al final, esa descripción fue para ellos por basarse en lo que se les mostraba y obviar intenciones ocultas de lo que no les era mostrado.

¿Que consideran que sucederá? ¿auge y bienestar, o dominación – control drástico? ¿Les resulta mejor ser sumisos – dominados, o luchar para lograr la libertad y el bienestar real en un mundo nuevo y mejor?

Libre emisión del pensamiento.

