Habemus Recessum, FMI

Visión del FMI ante la incertidumbre

La sociedad humana, tan compleja, poderosa y abarrotada de habitantes, siempre ha necesitado de la conducción de poder en manos de grupos hegemónicos. De no contar con unos órganos decisorios, la confrontación de millares de intereses podrían generar la destrucción de la sociedad misma.

En el momento actual, estamos en la era Trump, todos los días y a todas horas ese apellido nos acompaña. No hay segundo en que el presidente de Estados Unidos no quiera influir sobre todo el mundo con presiones económicas, ataques militares indiscriminados y fanfarria imperial. Todos esperamos que en los centros de poder financiero y económico surjan voces que nos alerten sobre el futuro inmediato para no sucumbir en la zozobra.

Es el caso actual, vamos a glosar la intervención más reciente de Kristalina Georgieva, directora del poderoso fondo monetario internacional[1].

Pues sí, esta virtuosa economista nos dice que el bajo crecimiento y elevada deuda siguen presionando al mundo. E indica que los países que van a sobrevivir a los shocks que se avecinan serán aquello iluminados por comprender los fundamentos de la política económica. Los países para sobrevivir necesitan fundamentos sólidos y políticas ágiles.

La resiliencia de los países se pone a prueba ante los choques provocados por la guerra arancelaria de Yanquilandia. La incertidumbre en la política comercial está por las nubes, países, inversionistas y consumidores se hunden en el desconcierto. La volatilidad de los mercados financieros se hunde y emerge sucesivamente provocando la perdida de confianza en el sistema de comercio mundial. La incertidumbre es abismal, nadie cree ni confía en nada, como muestra el siguiente gráfico.

El sistema nervioso del sistema se reciente, el auge y caída en el valor de las acciones vaticina un futuro incierto sobre inversiones para el consumo, la inversión y la guerra.

La tendencia estratégica de Trump con respecto al comercio internacional es intensificar las tensiones, para provocar el rendimiento de adversarios y amigos, con el fin de que todos entreguemos nuestras decisiones en las manos del gran líder Trump.

El resultado en lo inmediato ha sido que algunos gobernantes se entregue dócilmente a los designios imperiales (El salvador y Ecuador), otros simplemente agachan la cabeza esperando que los reclamos gringos no sean tan duros. Muy pocos han respondido con dignidad a las flamantes amenazas. Los que sí sufren son los grandes mercados financieros, en donde los accionistas poderosos ven caer los precios de las acciones en todo el mundo, el siguiente gráfico nos muestra el vaivén del valor de las acciones en los mercados más grandes del planeta, no sabemos si los accionistas conocen el plan de B de Trump, o sí empezarán a presionar para que el presidente disminuya su política de chantajes.

Recordando la vieja dialéctica de Hegel, vivimos en un mundo de cambios repentinos y radicales, sobreviven los que tienen un horizonte estratégico claro de construcción de la unidad nacional.

La brillante Georgieva nos presenta tres preguntas de rigor estratégico:

¿Cuál es el contexto?

¿Cuáles son las consecuencias?

¿Qué pueden hacer los países?

Vamos a seguir a la directora en su argumentación, que es clave para orientarnos hacia el futuro.

Primera parte: ¿cuál es el contexto?

Las tensiones comerciales son una fuente esencial para resolver los grandes problemas de la economía mundial. No son la causa, son un efecto de lo que viene pasando en el mundo. Las crisis del sistema son cada vez más agudas, como resultado de que la crisis política mundial de 1989, con el derrumbe soviético, dejó margen durante poco tiempo al dominio una sola potencia. Un mundo unipolar. Y esa potencia Yanquilandia y su marionetista Israel. Estados Unidos no pudo diseñar el nuevo mundo que se le escapa de sus poderosas manos. Ha logrado construir un mapa de más enemigos que amigos. En donde el inicio del mundo incierto fue la gran crisis bancaria y financiera del 2007-08. Para salir de la crisis, en lo inmediato se procedió al endeudamiento de los Estados para sostener a los bancos. Fue un buen resultado en lo inmediato, ha provocado la ruina del mundo en el corto plazo.

El FMI ve como la no solución real de la crisis, lleva a la erosión de la confianza, la confianza en el sistema internacional, la confianza entre los países y el desprestigio de los gobiernos nacionales. El primer mundo es desconfiado, la población ha visto como los inversionistas y las empresas se fueron al tercer mundo buscando bajos salarios; y la migración del tercer mundo provocó que los salarios fueron reprimidos por la creciente disponibilidad de mano de obra barata.

El siguiente gráfico nos indica que el proteccionismo en el mundo y Estados Unidos se estanca. No logra la convergencia esperada para un mercado más libre.

Quién me ha robado el mes de abril

El diseño de política monetaria tiene que mantenerse en manos del banco central, cuyo fin es la estabilidad de la economía El ataque de Trump sobre el banco central de Yanquilandia puede provocar una caída aparatosa de Yanquilandia y su entorno inmediato (nosotros) Fortalecer el gasto en educación y salud de calidad prepara a un pueblo para las crisis Ya no hay tiempo para confrontaciones añejas de la guerra fría La situación internacional es incierta, ni el medio oriente, ni Europa oriental, ni el mar de Taiwán muestran con claridad que rumbo llevamos los humanos.

[1] https://www.imf.org/en/News/Articles/2025/04/17/sp041725-spring-meetings-2025-curtain-raiser

