En su equipo ¿cuentan unos con otros?

Si usted enfrentara una dificultad en su trabajo, ¿sus compañeros acudirían de inmediato para indagar, valorar versiones y luego decidir qué posición tomar? ¿O se harían los desentendidos? Ser parte de verdaderos equipos es gratificante. ¿Cómo suelen ser? Conforme lee esta columna, reflexione sobre cuánto puede contar usted con sus colegas.

Lealtad. No significa tolerancia incondicional ni ocultar la verdad. Es actuar siempre con valentía para expresar lo que se percibe, aunque duela. Es saber que pase lo que pase se habla de frente para cuidarse y superar unidos los episodios difíciles. ¡Aquí estoy!

Congruencia. Honrar el discurso con hechos genera credibilidad. Apelar a valores solo cuando conviene defender a un amigo, pero ignorarlos cuando no es “rentable” estar al lado de alguien tratado con injusticia, es tener doble discurso. En un equipo real todos son de una sola pieza moral y pagana el precio de la consistencia. ¡Imparcialidad!

Exigencia. Los resultados son la cosecha de la calidad de conversaciones directas y honestas entre miembros que se piden y rinden cuentas (“accountability”). Si el equipo habla a medios sobre lo que sucede, la recopilación de logros también lo será. ¡Autocrítica!

Vulnerabilidad. La presunción de ser infalibles y mostrar fachadas de éxito ceden el paso a la humildad. La regla es levantar la mano cuando se discrepa, no se entiende o conoce algo; se sabe que otros levantarán la suya para ofrecer ayuda, resolver y avanzar. ¡Sinergia!

Integridad. Ser justos entre compañeros es vivir y aplicar los valores corporativos y las políticas como corresponden, por más que las consecuencias sean dolorosas para un colega. Pero, antes, se le respeta el derecho a la defensa ya ser escuchado. ¡Equidad!

Solidaridad. ¿Quién no enfrenta reveses en su vida? No obstante, reconforta saber que se cuenta con el equipo. Decepciona escuchar de alguien que incluso se decía amigo: “a usted lo fregaron, lo siento, pero uno no debe enterrarse con el difunto”. ¡Arriesgarse por el otro!

Crecimiento. Cuando el trabajo colaborativo inspira desarrollo, aprendizaje compartido, complemento de fortalezas y, claro, resultados, nadie quiere quedarse atrás. Todos están atentos para acudir a favor del rezagado porque se cree que “el equipo es tan fuerte como su eslabón más delgado”, como señala John Maxwell. ¡Si somos uno, somos más!

Por supuesto, “contar unos con otros” no está exento de conflictos, de dudas internas ni de crisis incómodas. Tampoco de resultados erráticos y engañosos. La virtud es que la consigna sea transformarse juntos y trascender para ser más fuertes. Equipos así no claudican; siempre están a una conversación de distancia de seguir avanzando.

¿Con quiénes puede contar usted en su equipo? Y, ¿quiénes pueden contar con usted?

