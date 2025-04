El Partido Comunista de Guatemala (Tercera Parte)

La Otra Cara

Continuando con esta serie extraída del tomo 5 de mi Compendio Histórico “Las Batallas por Guatemala” seguiré documentando como el Partido Comunista de Guatemala PGT (actualmente Semilla) siempre fue, y sigue siendo, una pieza al servicio de la izquierda internacional.

Durante el VI Congreso de la Internacional Comunista –IC- surgió el tema del papel del imperialismo norteamericano en Centroamérica. Rafael Carrillo representante del Partido Comunista Mexicano –PCM- consideraba que la tarea era transformar las masas obreras y campesinas de América Latina en reserva de la Revolución Proletaria, apoyado por Manuel Gómez quien afirmaba que era fundamental destruir las bases del imperialismo mediante la creación de un Frente Antiimperialista en América Latina. En cuanto a la invasión estadounidense a Nicaragua, (enfrentada por el General Sandino) el delegado norteamericano Dunne, criticó el manifiesto del Partido Comunista de los Estados Unidos por su carácter pacifista y tibio en contra de intervención militar en ese país.

La crítica consideraba que dicha guerra era la expresión imperialista más álgida y la revolución mexicana no estaba aún finalizada. El delegado mexicano Contreras afirmo que a los indígenas había que ofrecerles un pedazo de tierra, y el derecho a desarrollar sus propias culturas, y los comunistas debían de luchar para que les fuera reconocido. Primera señal de la visión comunista sobre la tesis étnica reciente.

Además del seudónimo Moreno, Mineff, utilizaba Juan Graham Buscovich para impulsar la actividad comunista en Centroamérica, y su estancia coincidió con la formación del Bloque Obrero-Campesino en México, y el inicio del trabajo de organización del campesinado en El Salvador. Posteriormente Mineff (bajo el pseudónimo de Moreno) fue arrestado en Retalhuleu, Guatemala, acusado de distribuir propaganda comunista y fue expulsado hacia Alemania. En Chiapas, México, mientras tanto, Carlos Mayen se hizo cargo del Partido Comunista. Mayen había estudiado marxismo en Alemania y participado en 1923 en el sublevamiento de Hamburgo y en el Secretariado Latino del komintern que tuvo como sede ese puerto alemán hasta 1926.

La lucha agraria en la región cobro auge en 1929 después de la reunión de la Confederación Sindical Latinoamericana en Montevideo, y la Primera Conferencia Comunista Latinoamericana de Buenos Aires. El V Congreso de la Federación de Trabajadores Salvadoreños (FRTS) dio un giro en ese sentido según Miguel Mármol, (Mármol fue una figura clave entre los comunistas salvadoreños. Su activismo generó un impacto significativo, convirtiéndolo en una figura de gran influencia, conectando el pasado del Partido Comunista Salvadoreño (PCS) con las nuevas generaciones de militantes en su país y Guatemala), la experiencia rural de los comunistas salvadoreños la hicieron extensiva a toda la región bajo la dirección de Modesto Ramírez y los cuadros de la FRTS, que comenzaron a operar en las fincas de café. En Guatemala, Antonio Obando Sánchez indica que en los años 1928-1929 comenzaron los comunistas a organizar a los trabajadores cafetaleros.

Para el dirigente comunista guatemalteco Huberto Alvarado, en la década de los años 20s del siglo XX los comunistas desempeñaron un papel importante en el movimiento sindical y la divulgación de las ideas socialistas, pero en el Gobierno del General Jorge Ubico Castañeda fracasaron en concretar un Partido Comunista. Sus principales acciones fueron celebrar por primera vez en Guatemala el 1ro de Mayo en 1921, y la dirección de huelgas obreras como las de los ferrocarriles, panaderos, del Beneficio de Sola, y Cementos Novella, entre otros. Al iniciar 1944 los sectores sociales ligados a los comunistas, maestros y estudiantes realizaron manifestaciones, y surgió un movimiento en contra del General Ubico.

Los comunistas pacientemente actuaron infiltrados en los diferentes partidos políticos y jugaron un papel decisivo en la creación de leyes como el Código Laboral, además de ir creando un sentimiento antiimperialista en sectores estratégicos de la población. Aprovechando la favorable situación política en 1945, fundaron la Escuela Claridad como vivero de formación de cuadros comunistas. La Escuela Claridad fue clausurada por el Presidente Arévalo el 25 de Enero de 1946 al ser presionado por el Jefe de las Fuerzas Armadas Coronel Francisco Javier Arana.

Sin embargo, con el apoyo directo de Juan José Arévalo Bermejo Estaban creando las condiciones para la fundación pública del Partido Comunista. Entre los comunistas más caracterizados estaban Antonio Obando Sánchez, carpintero, comunista de pura cepa que desde los 20 años hasta su muerte militó y dirigió a las bases de los comunistas guatemaltecos, como consta en el libro “Memorias, la historia del Movimiento Obrero”. Ovando al igual que muchos estudiantes y obreros, viajó varias veces a efectuar estudios y recibir entrenamiento a la Unión Soviética.

Ovando en dicho libro narra cómo luego de inscribirse en el Sindicato de Carpinteros pasó progresivamente a ser su dirigente e impulsó la formación de una Central Sindical a la manera del Frente Unitario (táctica de frentes), surgiendo la Federación Regional Obrera de Guatemala (FROG) con proyección a fundar una Central Obrera y Campesina siguiendo la proyección de otros países de Centro América en donde la actividad organizativa orientada por cuadros marxistas estaba más adelantada.

Luego se estrechó el lazo de la FROG con delegados del Partido Comunista cubano cuando acompañado por dos jóvenes comunistas guatemaltecos, los estudiantes universitarios Moisés Castro Morales y Manuel Echeverría hizo su aparición en Guatemala Julio Antonio Mella un joven enjuto, famoso ya en aquella época por haber dirigido la formación del Partido Comunista cubano utilizando como fachada la Federación Obrera Cubana.

Como podrá apreciar el lector, la negativa histórica de los comunistas guatemaltecos a su ligazón internacionalista marxista cae desnuda ante las evidencias sobre su origen y desarrollo, sobre el cual vamos a profundizar.

Los encendidos discursos de Mella provocaron que el Gobierno del General José María (Chema) Orellanacuyos agentes de Inteligencia hacían seguimiento al joven marxista, inmediatamente lo detuvieran en el hotel en donde se hospedaba y fuera expulsado del país hacia territorio mexicano. Como, gallina que come huevos…, Mella se movió en el vecino país y a los pocos meses luego de conjuntar y dirigir el esfuerzo de organización de muchos exilados latinoamericanos allí radicados fundó la Liga Antiimperialista de las Américas.

Pronto encontró la manera para extender su creciente imagen y efectuó una fuerte crítica en contra del dirigente peruano, Raúl Haya de la Torre por su tibieza al tratar el tema del Anti-Imperialismo; su fama de radical se extendió por todo el continente logrando que se fundaran secciones de la Liga Anti-imperialista de las Américas por todo el Continente.

Según el relato de Obando Sánchez: “De 1922 a 1923, fue para mí una década de múltiples experiencia y enseñanzas. En esa década al militar en nuestro sindicato fui invitado por jóvenes que ya militaban en un partido de la clase obrera que se llamaba entonces, Partido Comunista de Guatemala, Sección Centro América. Con invitación expresa, sellada y firmada con el emblema de la hoz y el martillo, me citaron para incorporarme. Dos amigos me apadrinaron y pidieron que se me leyera la Línea Política y Declaración de Principios. Acto seguido efectué el juramento de fidelidad. Desde allí pase a participar en la fundación del Socorro Rojo Internacional (organización de lucha por los derechos humanos, con sede en Moscú) y luego, otro salto. ¡Organizar y cuidar de la Juventud del Partido!

Continúa el relato de Obando Sánchez: “En 1930 se eligió otra delegación que iría a Moscú pues el 28 de Julio se verificaría el Congreso Mundial de Sindicatos de la Internacional Roja, y nos eligieron a Luis Chigüichón, y a mí. Nuestro recorrido hacia Moscú fue el siguiente: Puerto Barrios, la Habana, Cuba; La Coruña y Santander, España; Plymouth, Inglaterra; El Havre, a París en ferrocarril, Francia; Colonia, y Hamburgo, Alemania. Desde ese puerto embarcamos hacia Leningrado en el Mar báltico, y luego desde allí hasta Moscú. Al embarcarnos nos habíamos encontrado con los delegados mexicanos, salvadoreños, y hondureños, que también iban al mismo Congreso. Luego se sumaron Italia, Grecia, España. Total 28 días de viaje. En Moscú se nos llevó a visitar al Secretario General de la Internacional Sindical Roja, Alejandro Salomón Losovsky.

En otro pasaje de su obra Obando Sánchez relata la creación de la Escuela Claridad, como un centro de formación de cuadros para los sindicatos orientados por los marxistas guatemaltecos en ese entonces aglutinados en la Confederación de Trabajadores de Guatemala (CTG). “Redactamos un programa de lucha en el que predominaba la capacitación de los obreros y trabajadores para que ya preparados fueran ocupando puestos de dirección en los sindicatos y llegar, luego, a la dirección de la CTG. De esa reunión surgió el acuerdo de fundar la Escuela Claridad. Busqué local y lo encontré en el taller de carpintería y tallado del compañero Herlindo García en la 16 calle y Avenida del Cementerio. Fui electo Secretario General; Secretaria de Actas y Acuerdos, Graciela de García; Secretario de Relaciones, Sebastián; y Tesorera, Marta Enríquez.

“En el local colocamos un letrero que decía: Escuela de Capacitación Sindical CLARIDAD. Todas las noches había charlas y conferencias, las cuales dictaban un cuerpo de catedráticos que eran miembros de los partidos: Frente Popular Libertador (FPL), Renovación Nacional (RN), y Partido de Acción Revolucionaria (PAR). Nosotros como viejos militantes comunistas, volcábamos nuestra experiencia en la mente de los jóvenes”.

Continuará…

