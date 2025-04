Relatividades Perspectivas

Corrales – potreros socio – político – económicos negociaron la reducción de aranceles hasta cero, a excepción de Suiza (cedió ante USA. Davos = foro de elites en el orden mundial que pretenden resucitar). ¿Pero no dice Trump que la razón para imponer aranceles a todos es que todos imponían aranceles a USA en manera desmedida? Déficit de mercado: quien compra más que lo que vende. USA es el comprador del mundo. Los demás países venden a USA (obviamente existen excepciones, pero la balanza parece estar del lado de los demás países).

USA vendía con aranceles fuertes lo relativamente poco que vendía, y compraba mucho con aranceles relativamente mínimos. Con pactos de aranceles cero, los países podrán vender libres de aranceles, y USA podrá comprar libre de aranceles. ¿Pero que resuelve eso para USA, aparte de sobreabuso que condena Trump?

Aranceles cero beneficiaran al escaso comercio por parte de USA que Trump fallidamente pretendió impulsar; utilizar su «actitud – casaca» arrogante y autoritaria, creyendo como siempre, que eso lograra que todo sea como él quiere y todos realicen lo que el desee. Pretendió que otros corrales – potreros políticos se integraran a USA en manera de «nuevos estados» y así poseer producción magnánima y proyección comercial fuerte. Canadá, México, Europa, etc. lo rechazaron. Y todos reímos con el jocoso y alegre chascarrillo que Groenlandia le expreso.

Pregunto: ¿ante el fallido intento de impulsar la producción, los aranceles cero beneficiarían significativamente a USA? Trump posee solicitudes ocultas hacia los demás corrales – potreros políticos que, seguramente pretenderá «imponer mediante su táctica de actitud arrogante y autoritaria», repito lo que dije desde su primer arreo político: ¿o no comprende que esa “táctica” no funciona e incluso causa rechazo o busca algo más al aplicarla?

Desde 2,012 he redactado acerca de las intenciones de las elites económicas que realmente controlan al mundo, sistemas y personajes políticos son solamente peones de ellos para arrear a las manadas amaestradas para ser arreadas – sumisas hacia arrieros en corrales – potreros políticos, países, estados, pueblos, diseñados al igual que los sistemas de política masiva, autoritaria e impositiva, para arrear eficientemente a las manadas. Mencionaba siempre que buscaban cambios de centro de control y operaciones, el último, definido en la era de la «segunda guerra mundial» y políticas según la era de la tecnología y comunicación. Mencionaba que buscarían un arreo mundial mediante la digitalización de todo lo que pueda ser digitalizado, y monitoreado y controlado.

Según la lógica que se percibe: ¿a quién beneficia todo este caos por reestructuración arancelaria? ¿A quién vende relativamente poco y compra relativamente mucho? O ¿a quienes relativamente venden mucho y relativamente compran poco? Si USA no logra impulsar la producción interna, será virtualmente consumista. Trump aumento aranceles para frenar abusos exagerados (todo arancel es un abuso político – económico). Corrales – potreros aprovechaban necesidad – dependencia por parte de USA para además de venderle mucho, cobrarle mucho al comprarle. Los aranceles cero eliminarían el sobre abuso hacia USA irónico que sea «él niño al que le hacen bullying».), pero no solucionaría su déficit comercial.

Respuesta – conclusión breve: China y los corrales – potreros emergentes en términos económicos, obtendrían victoria y beneficios. Y el pobre idiota o agente del grupo entre las elites que busca cambios continúa causando rechazos a través de sus actitudes arrogantes y autoritarias y despectivas: «tuve llamada con el presidente de Corea del sur y ellos y muchos países nos están ofreciendo hasta lo que no se nos ocurrió pedirles», luego: «acordaríamos cero aranceles para beneficio de ambos países.» (pretende aparentar victoria – doblegación por parte de otros hacia él). Repito una vez más: si alguien poseía intenciones para ceder ante USA, las actitudes de Trump impiden que eso suceda. China y otros solamente aprovechan para añadir presiones.

«Trump es un agente ruso», ha sido una frase expresada desde inicio de su primer arreo político. Y resulta curioso cómo se denota pasividad hacia Rusia. Como mencioné en otras ocasiones: cabe la posibilidad de que Rusia pretenda deshacerse de China para dominar al mundo sola. Pero ya muchos sabemos que la batalla no es contra corrales – potreros socio – político – económicos sino contra quienes realmente dominan al mundo, que ahora estarán en alianza con lo que reinara junto a ellos: inteligencia artificial. «Y he aquí que se le permitió crear imagen de sí misma y se le dio aliento a esa imagen.», «y la imagen de la bestia hacía que mataran a todo aquel que no la adorase». ¿recuerdan mis redacciones acerca de la selección, limpieza – erradicación, dominación drástica (más drástica que los arreos actuales) y guerras asimétricas?

Y ya que estoy importunando a USA: afirman que Amazon se va a México, Musk parece haberse divorciado en serio de Trump (la primera dama extraoficial, Trump quedara con su otra marida, Melania), la reserva federal dijo que no reducirá tasas de interés porque los aranceles causarían inflación, senadores (7 de 12 republicanos) se rebelarían contra Trump. Personajes en sistema sepultado también se ponen en contra.

Logremos lo mismo para China y compañía: que los peones de las elites se aniquilen mutuamente para que seres bondadosos – lógicos – asertivos surjan como un nuevo mundo.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...