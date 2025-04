La inundación de ventas Chinas y el reinado drástico de la IA

Relatividades Perspectivas

TikTok está atestado de anuncios de productos, sitios web, franquicias, etc. para ventas desde China. En otro artículo, mencione que la perdida de USA como comprador principal, ocasionaría pérdida de poder adquisitivo para muchos lugares en el mundo que le vendían masivamente.

China ofrece productos, emprendimientos y servicios baratos, impulsados por la revelación de costos de producción y precios que en occidente aumentan mediante apantallamientos a través de marcas y estatus social. China vendería en cantidades mayores que minimizarían la importancia en cuanto a precios bajos. ¿Bien por China, pero que sucederá con los vendedores en el mundo?

En redacción acerca de este tema, mencione que al perder al consumista por excelencia en el mundo, los productores – vendedores experimentaran reducción drástica en volúmenes de ventas a menos que encuentren a otro comprador estrella o a varios.

Personalmente, considero que China tomara control de la oferta en el mundo hasta que la saturación de mercados, están ofreciendo todo con costos – precios bajos y muchos están cayendo en la trampa de «emprender a lo bruto» minimice a la demanda ante oferta maximizada.

Agricultores y otros productores específicos, productos que no puedan ser producidos en China en el mundo, de no encontrar demanda comercial para recuperar la que perdieron con la caída de USA, perderán poder de adquisición y podrán comprar los productos y servicios baratos provenientes de China, pero la saturación del mercado con productos idénticos en masa reducirá la demanda en relación con la oferta en cada empresa o emprendimiento. Compradores seleccionarán en que empresa o emprendimiento comprar cada producto, pues en muchas estarán los mismos productos, Temu es un gran ejemplo: exactamente el mismo producto ofertado por muchos vendedores. La batalla de precios iniciara: los emprendedores buscaran maneras para importar desde China, con costos menores que los costos que experimentan sus competidores hasta que, al ser tantos emprendedores, las distintas opciones que se reduzcan a una sola o pocas, seguramente debido a pactos y sumisiones – utilidades – servilismo. Entonces, iniciara la caída de muchos emprendimientos y empresas, y quienes vendían productos específicos que no puedan ser producidos en China, deberán buscar nuevos compradores locales que si posean poder adquisitivo y representen el nivel de demanda requerido para subsistencia (Vender a pocos, les causara perdidas). Y si China logra producir lo que únicamente era posible producir en cada área, el proceso de control – dominación se repetirá para ellos: China les vendería para que ellos revendan en sus ubicaciones las carencias de poder adquisitivo causarían batallas por reducción de costos y precios y sobrevivirán pocos que logren pactos y demuestren sumisión y servilismo hacia China.

El sistema «educativo» que insta a acatar y a repetir en lugar de pensar y poseer iniciativa para lograr bienestar y auges, una vez más logra su cometido: manadas acatando dependencia hacia China, en lugar de buscar reinicio del mercado. Saturaran mercados en lugar de conservar diversidad en cuanto a producciones y servicios. China, en su rol de fabrica del mundo, conservara una economía estable que aumentara a magnánima hasta que casi nadie pueda comprarle.

La era del reinado de la inteligencia artificial en la fase de la era de la tecnología y comunicación, iniciara. Todo producto o servicio será ofrecido y obtenido en manera digital. «Y se le permitió crear imagen de la bestia e infundirle aliento, y hacía que matasen a todo aquel que no adorase a la bestia y a su imagen, he hizo que a todos se les pusiera una marca en la frente o en la mano derecha, y que nadie pudiera comprar ni vender sino aquellos que tuvieran la marca de la bestia. El dragón inicio su estrategia para eliminar el comercio libre entre personas no sumisas, para poder lograr su reinado – dominación – control socio – político – económico.

En un artículo anterior, mencione que era plausible que Rusia pretendiera eliminar a China como potencia comercial – económica, con la finalidad de tomar todo el control mediante poder bélico. Pero como siempre digo, no son los corrales – potreros socio – político – económicos y sus arrieros los peones de elites económicas que realmente dominan – controlan al mundo quienes obtienen la victoria. Mencione que la inteligencia artificial reinaría al lado de elites económicas. Rusia eliminaría a China si mi idea no es errónea y luego, las elites económicas eliminarían a Rusia mediante el control por arte de la inteligencia artificial y el poderíos material y espiritual que poseen.

Pero para no ser tan negativo y dar un toque de positivismo – ver el lado bueno en esta redacción: mientras todo se va a la Donald – China – Rusia – Elites, estoy evitando censuras al evitar terminologías fuertes y muy muy ofensivas, disfrutemos los videos en tik tok de sátiras y sobre todo el de promociones a cargo de dos chinas que están muy bonitas, China debería ofrecer «unificación de culturas». Le iría mucho mejor a las elites en su estrategia para lograr el control – dominación, pues todos quisiéramos una esposa china como las que salen en esos videos, si no utilizan filtros o son digitales: no solo cederíamos ante las condiciones, sino que podrían entrenar a las chinas para ser mandonas, berrinchudas y exigentes y descuidarse tras matrimonios para volverse feas y así doblegar a todos rápidamente mediante frustraciones causadas por sus actitudes y la pérdida de su belleza (atractivo inicial). Sería la más fulminante y recordada estafa – cuento – fraude – producto que no cumple estándares chinos en la historia.

Postdata: ya en serio: si las elites leen esto, por favor disculpen mis payasadas y no las crean. Por favor, envíenme a una china como las que aparecen en sus videos. Prometo no desligarme del control, aun si Rusia me envía a una rusa rubia, cabello negro, pelirroja, como sea, no importa y Corea envía a coreana y Japón envía a japonesa, no importando especificaciones pues todas son iguales. Dios aplico «copy – paste» al definir genética, al igual que con la raza negra, por cierto, díganme por favor que África estaría integrada en esto: hay unas que y medio oriente envía a medio – oriental e India envía a hindú Todos ustedes: envíenme un harén conformado con mujeres bonitas y no necesitaran dispositivos para controlarme – dominarme en cada contexto genético – cultural. Es broma. Pido perdón a los lectores serios: mi fase troll – actitud de payaso se activa cuando la impotencia me invade en relación con temáticas que considero carentes de posibilidades altas para solucionar. No me ataquen por %$&%/ racial. Dije lo de «copy – paste» pero también mencioné que son muy hermosas. Mejor piensen en otros troleos y satirizaciones para nuevas redacciones, así al menos reímos un poco ante estas situaciones y ante personajes hijos de señoras con reputación sin lugar a duda, que las ocasionan.

Libre emisión del pensamiento.

