¿Progreso o Ejército?

Relatividades Perspectivas

África: Ibrahim Traore «expulso» a Francia y a otros dominadores. Utilizo recursos naturales para pagar la deuda de Burkina Faso. Creó empresas que dieron empleo a decenas de miles de personas.

Lo anterior significa la devolución hacia la gente, de lo que les fue robado por occidente.

Pero, Traore procedió a otorgar tractores, alimentos, viviendas, educación y más gratuitamente: todo aquel quien posea comprensión acerca de la disponibilidad de recursos, procesos para la obtención de estos, y demanda, sabe que nada es gratis. Traore podría ser un ser bondadoso que obsequia eso y más ante situaciones de precariedades de la población. Pero, según muchas fuentes, su mentalidad es afín al marxismo: ya todos conocemos la historia de la aplicación del marxismo, desde la propuesta de Marx para que los empleados robaran recursos de producción que los emprendedores lograron – obtuvieron – prepararon (no, ellos), hasta el robo sistémico generalizado por parte de los «comandantes» (Guevara, Castro, Maduro, Chávez, Da Silva, Kirchner y otros rateros – arrieros de rateros.). Es de conocimiento popular para personas que se informan y analizan, que esos personajes amaestraron a manadas para arrearlas según intereses propios (políticos, económicos y sociales) mediante adulaciones, obsequios y complacencias generales. Los «ejércitos» – militantes de los «comandantes» pretendieron imponer el robo sistémico (en lugar de esforzarse y pensar para planificar y ejecutar asaltos y robos, esperar que un arriero político efectúe los robos para luego, recibir lo robado).

Los países en Latinoamérica fueron campos de batalla entre rateros: los que decían defender propiedad privada justamente obtenida, pero robaban mediante tecnicismos a quienes no les eran sumisos o utiles, y los rateros que buscaban robar sistémicamente (por ley generalizada).

Actualmente, las manadas de rateros amaestrados mediante «herencia cultural familiar» («soy ratero – tengo mentalidad de ratero porque mi padre fue amaestrado para ser ratero y por mi abuelo, a quien otros amaestraron para ser ratero») celebran que China «comunista» (En realidad, implementa capitalismo estatal, obligan a ciertas empresas a ser socias del gobierno, pero no implementan robos sistémicos) apoya a Traore: quienes conocen la historia de los sistemas distributivos, recordaran que muchos países, sobre todo los nórdicos en Europa, los han promovido en países que tras aplicarlos y decaer económicamente, fueron dominados o manipulados por ellos (países nórdicos y otros que instaron a poblaciones ignorantes o poco pensantes en temáticas de economía, a implementar el robo sistémico.) indujeron a otros a implementar distribuciones mientras que ellos jamás las implementaban (Los típicos casos de: «Estos apoyan socialismo y comunismo mientras viven en países capitalistas y no muestran intenciones para aplicar lo que promueven, en sus propias áreas», «Estos alaban al socialismo y al comunismo, pero siempre andan buscando algo en USA y paisas capitalistas», «se aventuran a ir en balsas hacia USA y ya estando allá, apoyan socialismo o comunismo», «huyen de sus países en los que acordaron socialismo. y al llegar a países no – socialistas en los que se refugian suplican que se imponga socialismo»). Conclusión: los sistemas decadentes son tácticas para dominación mediante debacles económicas y los sistemas distributivos son los que generan resultados más efectivos y drásticos, ya sea por imposición política o por inducción mediante migraciones.

El mundo deberá prestar atención a las intenciones de Traore: devolver lo robado para que personas sean autosuficientes y libres o adular mediante «justicia» inicial que no es más que una ilusión para provocar alabanzas e idolatría en quienes luego serian nuevamente adulados con más obsequios y complacencias «gratuitas» para reafirmar su disposición en manera de ejército de necesitados que debido a la carencia de intelecto, proceden a postrarse ante un ídolo terrenal y a defenderlo sin siquiera analizar sus intereses- intenciones – rumbos.

Tristemente, gracias al occidente opresor, abundan las cosas sin intelecto que no logran concebir más que complacencias. Alabadores emocionales ante estímulos complacientes. Irónicamente, sería apropiado referirles la conocida frase: «no todo lo que brilla es oro», a pesar de que deberían comprender el concepto a la perfección (los han explotado para extracción de oro).

Por si no fuera suficiente: Traore pretende unificación de toda África. Se presenta como arriero de toda África (lo cual en mi opinión seria su derrota, pues en cada área las situaciones son distintas y, por lo tanto, las soluciones también. Aprovechar la caída de occidente no le será suficiente para dominar a todos. Mas bien, lograra lo que tanto he mencionado: guerras asimétricas causadas por política masiva: grupos que pelean por imponerse políticas, unos a otros). Sera el equivalente físico de la «unión» europea: conflictividades y malestares, pero en manera de batallas físicas.

Todo radicara en el punto en el que las personas separen complacencias de aceptaciones (obsequios e imposiciones).

Esperemos que, en África, los rateros y amaestrados sean escasos como en occidente y se liberen de arrieros rateros y robo sistémico como ya se está efectuando aquí (tributaciones, sumisiones, estrategias económicas masivas – políticas). De lo contrario: las guerras asimétricas serán muy «alegres y bonitas».

Libre emisión del pensamiento.

