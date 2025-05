El Ojo de Orus, la providencia que todo lo ve

Relatividades Perspectivas

África: propuesta para «unificación» (utopía, pues en cada área y contexto, las situaciones son distintas y por lo tanto, las estrategias de solución y las soluciones mismas, también lo son). Ibrahim Traore «expulso» a Francia, y ahora existe una campaña para situarlo como «salvador», «mesías» de toda África.

Lo presentan como el líder para rescatar a África. Proponen gobierno único para todo el continente, con Traore presidiéndolo.

China no tardo en involucrarse (China y Francia se disputaban control – dominación sobre África, desde hace tiempo). Rusia también parece involucrarse. Por si alguien aun no intuye lo que acontece: potencias de oriente y Rusia son las que expulsaron a Francia y ahora, pretenden lograr arreo unificado – masivo (dominación y ejércitos mediante adulaciones y complacencias, para lograr intereses propios). En esa modalidad, evitarían rebeliones en sistemas antiguos de corrales – potreros socio – político – económicos (países). Impondrán digitalizaciones, monitoreos e inteligencia artificial, a través del arreo masivo. Y controlaran y dominaran a la población.

Lo curioso es que las campañas afirman que toda África apoya a Traore, pero al preguntar a muchas personas en países de África. 14 de 15 ni siquiera sabían quien era y jamás habían escuchado sobre él. Esto indicaría que, o todas esas personas no prestan atención, o las campañas son creadas, no por personas comunes en África, sino por arrieros en África y en occidente.

Los «apoyos» por parte de China, Rusia y otros ya es sabido que no serán gratuitos. Ellos exigirán control y dominio, a cambio.

Y talvez todo esto se derive de cambios de estrategias por parte de las elites económicas que realmente controlan al mundo: destruirían al centro de operaciones y control, designado en la segunda guerra mundial para dar paso a centros de control: económico = China y bélico = Rusia. Pero, afortunadamente, ya muchas «personas» evolucionaron en personas: ya piensan, no solamente acatan y repiten. La población no cayó en la trampa de compras masivas hacia quien vende mucho y compra poco (leer redacciones anteriores). Ante este suceso, Rusia bombardea a Ucrania. Ucrania «se molesta con Rusia» y firma acuerdo con USA en el que USA promete olvidar deudas por armamento y equipos de guerra y financiar restauración de Ucrania, a cambio de oferta de tierras raras.

Vuelve la tácticaguerra entre bandos «opuestos». Pronto percibiremos a los típicos amaestrados para ser arreados – sumisos, «eligiendo» entre las «opciones» que arrieros les imponen.

Pero algo más llamo mi atención horas tras leer noticia de que Traore convoco a «medicos ancestrales», los cuales muchos afirman que son brujos de Juju y otros tipos de magias: presentan imagen – logotipo de la «unificacion» africana… con un ojo en el centro. Un ojo muy parecido al ojo de la providencia y el ojo de Horus. Un ojo muy parecido al que Illuminatis y masones utilizan.

¿Las batallas espirituales entre oscuros y luminosos verdaderos, se avecinan? Nota troll: con «oscuros», me refiero a malignos y / o decadentes, no a los africanos en general.

Para trolear un poco más: es curioso que muchos afirmen que el favorito para ser arriero desde el Vaticano es «maligno». Considero que intentaran lo que procuraron fallidamente con el (censura), (censura), (más censura) Bergoglio: adular a manadas poco pensantes mediante la proyección cultural – racial de liderazgo afín a ellas, en lo que ha sido adoctrinado al mundo.

Poderes oscuros (ya dejando troleos) sumados a un arriero religioso negro (dije que, sin troleos, no continúen asumiendo bromas racistas. Las «profecías» mencionan a un papa negro y me libero de culpas por pensamientos racistas en quienes lean esta redacción), resultarían en una potencia para dominación religiosa y de lograr Traore un arreo masivo, también política y económica. Luego sería también, social (si logran imponerla en todo el mundo).

Haitianos, brasileños y demás locos que practican magia negra (no, todos. No me acusen de efectuar generalizaciones) ya están a favor de los llamémosles: «contrarios a la luz» para evitar troleos. Muchos «físicamente iluminados, pero no espiritualmente» también están a favor de magia peculiar y de sistemas sociopolítico – económicos decadentes e inescrupulosos. Pero la bondad – lógica – asertividad real siempre prevalece ante lo decadente.

Botemos también, esta nueva estrategia por parte de los no – iluminados que «todo este escrito» es táctica de quienes utilizan el manual religioso – socio – político – económico.

Postdata: perdón a mis conocidos africanos, brasileños y otros, por mis troleos. Quienes me conocen, saben que respeto a seres por su bondad – lógica – asertividad, intenciones y acciones, no por tez o raza pero soy un gran %$&%&/ y me gusta trolear.

Libre emisión del pensamiento.

