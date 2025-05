La Trampa de la Gratuidad

Relatividades Perspectivas

China, a través de su plataforma «Temu», lanzó un programa de afiliaciones: una táctica más para lograr acaparar mercado.

Iniciaron con juego de «granja», en el que proyectan misiones o juegos integrados en los que la meta final es invitar a nuevos usuarios. Luego, lanzaron juegos: «regalos gratis» y «sombrero mágico», los cuales también poseen como ultima tarea, invitar a nuevos usuarios.

Con esos tres juegos, muy pocos lograron la victoria, ya que ofrecen productos muy costosos o minimalistas y los productos costosos requieren mayores niveles de logros. Temu obtuvo muchos nuevos usuarios y utilizaciones de su plataforma, con lo cual costearon su programa de afiliados en el que también, la meta final es la obtención de nuevos usuarios.

¿Por qué Temu regala bonos y cupones, etc. en estos juegos y programas? Es una inversión costeada mediante la obtención de usuarios nuevos: la plataforma adquiere demanda – popularidad y por lo tanto, vendedores que la utilicen (comisiones por uso y ganancias).

Hace una semana redacte acerca de la intención de China de saturar áreas con ventas: las personas en esas áreas comprarían inconscientemente ante la percepción de precios bajos, hasta perder su poder adquisitivo. Revendedores iniciarían las batallas por obtener precios más bajos que sus competidores. Muchos no lo lograrían e irían a la quiebra. Productores en esas áreas decaerían puesto que los compradores locales ya no podrían comprar.

Incluso, se rumora que en USA también pondrían un programa de afiliaciones presionando a los arrieros en ese corral – potrero socio – político – económico para retirar aranceles debido a que LA PROPIA GENTE DENTRO DE USA LO EXIGIRIA. La táctica de acaparamiento de mercado mediante la obtención de nuevos usuarios gracias a precios bajos y ofertas, bonos y descuentos es una seducción que muchos no pueden solventar. Algunos hemos comprado cosas en esa plataforma, pero en medida pequeña y analizando si lo que deseamos es necesario y si será de buena calidad. Comparamos productos entre vendedores e investigamos hasta estar seguros. Obviamos ofertas y descuentos o bonificaciones hasta estar seguros de que compraremos algo que sea realmente lo que deseamos.

Muchos: «esto me llama la atención a comprarlo», «Esto me agrada a comprarlo». Cuando China incluso ha sido acusada de llevar a empresas de otros corrales – potreros socio – político – económicos, a la quiebra mediante la estrategia agresiva de ventas (reemplazo de vendedores).

Ojalá decayeran únicamente los amaestrados para ser rateros, quienes se aferran a creer que la «gratuidad» proviene de buenas intenciones y no de una estrategia para dominación mediante adulaciones – complacencias. Creen que la educación en China, Noruega, etc. es gratis cuando esos corrales – potreros socio – político – económicos luego obligan a las empresas y empresarios a ser socios de sus arrieros políticos: la educación no fue gratis. Fue preparación de manadas arreables mediante la deuda implícita.

Burkina Faso: algunos se aferran a creer que Ibrahim Traore con base en los recursos naturales, el solo logro el auge económico. Parece que muchos olvidan que China y Francia disputaban el control – dominio de África. Fue China quien saco a Francia, y fue China quien alzo económicamente a Burkina Faso. Pero algunos se aferran a creer que Traore simplemente tomo recursos naturales con las manos o como pudo, y como pudo los comerció con el mundo. Obvian: infraestructura, herramientas o maquinaria y demás cosas que China otorgo «gratuitamente». Incluso, afirman que China y Rusia llevaron tropas y armamento a Burkina Faso (otros «obsequios» que no son realmente gratis).

Y en ambos casos, China posee catalizadores magnánimos: en África: la necesidad producto de pobreza extrema. En occidente: la poca conciencia por parte de muchos consumistas impulsivos que compran todo lo que les llame la atención como si no hubiera un mañana. Y en ambos casos, la conclusión es dominación: en África mediante dependencia y «educación» que sería adoctrinamiento y en occidente: causa de decadencia económica para luego implementar dependencia y adoctrinamiento.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...