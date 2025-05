Construir El País Que Soñamos, Un Compromiso Colectivo

Una Guatemala Diferente Es Posible

Construir un país fuerte, justo y próspero, no es una tarea de una sola generación, ni de un solo gobierno, mucho menos de un solo Presidente, es una tarea generacional con un compromiso colectivo que exige visión, decisiones y acciones concretas en los temas que verdaderamente transforman la vida de las personas, es por eso tan importante tener claridad de cuáles son los pilares fundamentales sobre los que se debe construir el futuro de nuestra nación: la Seguridad y la Justicia, la Economía Familiar, el Trabajo Digno, la Educación y la Salud integral.

1.- Seguridad: El derecho a vivir sin miedo.

No hay paz ni desarrollo sin seguridad, la seguridad nacional debe abarcar no sólo la protección y la soberanía del territorio, que es una obligación del Estado cumplirla, sino también garantizar la seguridad pública y en última instancia, la seguridad ciudadana, ¿Qué significa esto? Vivir sin miedo en nuestras calles, poder trabajar en paz y con tranquilidad, confiar en nuestras instituciones de seguridad y tener certeza que en el sector justicia ésta se aplica de manera objetiva, transparente e imparcial, sin distinción de clases, ya que de no ser así, se vive en zozobra, en incertidumbre y las instituciones paso a paso se debilitan, la inversión se aleja o huye, el turismo desaparece y en las comunidades aflora el miedo y la angustia.

2. Economía con rostro humano: Prioridad a la economía familiar.

La macroeconomía, debe de mantenerse estable y lucir bien en los informes, esto nos permite ventajas comerciales en el entorno global y hay que mantenerlo, pero si el ama de casa, el maestro, el obrero, el campesino, el micro y pequeño comerciante, no sienten alivio al meter la mano en su bolsillo y saber que tienen para comer ellos y sus familias, entonces la economía no está funcionando para la mayoría, por eso, debemos enfocar el desarrollo económico atado a la economía familiar, impulsando la micro y pequeña empresa, así como buscar que la mayoría tenga acceso a productos básicos, servicios públicos eficientes y políticas fiscales justas, todos estos son elementos sustanciales para lograr el bienestar de la población en general.

3. Trabajo e Inversión: Generar oportunidades reales, una necesidad.

El trabajo es un derecho, no un privilegio, impulsar la creación de empleos de calidad, es una obligación del Estado, pero sobre todo del sector privado, para lograrlo es crucial impulsar la inversión extranjera y local con reglas claras, brindar seguridad jurídica y estímulos adecuados, se deben generar muchas oportunidades para los jóvenes, tanto en nuevos trabajos como generar la oportunidad para que se conviertan en emprendedores, pero también se debe de cuidar al buen trabajador, promoviendo derechos laborales, capacitándolos y dándoles oportunidades de crecimiento.

4. Educación y Salud: Las bases del desarrollo humano.

Sin lugar a duda, la educación debe adaptarse a los desafíos que plantea el siglo XXI, apostar por el conocimiento tecnológico, la enseñanza de idiomas, especialmente inglés, y la formación práctica es fundamental para preparar a nuestras futuras generaciones; paralelamente, el sistema de salud debe dejar de ser reactivo y enfocarse en la prevención, combatir la desnutrición en nuestro país debe ser una prioridad, mejorar la alimentación y promover hábitos saludables no solo alargan la vida, sino la dignifican.

Estos cuatro temas no son simples propuestas, son necesidades urgentes, en los próximos artículos, voy a profundizar en cada uno, analizando sus desafíos, proponiendo soluciones y escuchando a los ciudadanos que viven estas realidades todos los días, porque sólo entendiendo nuestras verdaderas prioridades, podremos construir el país que todos soñamos, uno más justo, seguro y próspero para todos.

AL RESCATE DE GUATEMALA.

GUATEMALA NECESITA DE SUS MEJORES HOMBRES Y MUJERES.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...