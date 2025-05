Arreos y Arrieros al Descubierto

Relatividades Perspectivas

Guatemala:

Noticia acerca de la «concesión de puertos» a China, y sumisión hacia la ONU y Derechos «humanos». El arriero de manadas amaestradas para ser arreadas y sumisas hacia los arrieros, Arévalo, tomo decisiones sobre propiedades y asuntos del corral – potrero socio – político – económico que dirige, como si todo fuera suyo o como si todo estuviera bajo su control.

Las manadas no tardaron en rebuznar sumisamente ante estas acciones. Relincharon «en contra» de su arriero (otro arriero «electo» entre opciones impuestas, al que le son sumisas y arreadas porque eso les amaestraron que debían realizar: el sistema «educativo» insta a acatar y a repetir, en lugar de pensar y tener iniciativa propia basada en conclusiones lógicas).

Como exprese hace tiempo, mencionaba que arrieros políticos y de otras indoles robaban todo lo que podían porque ya no percibían sostenibilidad en sistemas decadentes: ante la activación mental – evolución de «personas» hacia personas, los arrieros ya no logran implementar dominación en manera libre y a su antojo, fácilmente. Años atrás, las manadas habrían chillado, pero inmediatamente habrían permanecido sumisas – obedientes – arreadas, hace falta percibir las reacciones por parte de entes en las áreas y asuntos referidos: ¿sucumbirán ante ofertas por parte de China? ¿habrá aun tantas «personas» (poco pensantes o decadentes) que acepten y apoyen lo que las cosas (censura) denominadas «derechos «humanos»» pretendan imponer?

Lo más probable es que la corte de constitucionalidad bloquee las intenciones del arriero en el arreo ejecutivo (si es que existen dominadores opositores, en esa institución, o arrieros que aún no han obtenido todo lo que deseaban a través del sistema de arreos y no desean que ese sistema termine de ser sepultado).

Pero, algo es certero: aunque no fuera el tan esperado inicio de las guerras asimétricas en etapas drásticas, si representa el inicio de la percepción y comprensión del amaestramiento de arreo. Muchas «personas» amaestradas para financiar «elecciones» de arrieros a quienes serles sumisos y soportarles decisiones – imposiciones afines a sus intereses y de sus aliados en lugar de ser estas, afines a las necesidades de la población, podrían finalmente superar el amaestramiento por parte del sistema «educativo» que las hizo creer que únicamente personajes famosos o sistémicos pueden pensar y lograr algo (y que los demás únicamente pueden acatar y repetir lo que esos personajes proyecten o suplicarles que proyecten algo que acatar y repetir). El adormecimiento intelectual en las manadas desaparece. La sumisión – dependencia y súplicas y aceptaciones tras lloriqueos, quedarían en el olvido.

Arévalo y movimiento «Semilla» serian la esperanza para muchos adoctrinados para ser arreados – sumisos, en cuanto a cambios para bien. Ahora, con la innegable verdad de que no importa cómo se presenten los potenciales arrieros políticos y de otros indoles, puesto que todos al ingresar al sistema de arreos creado y controlado por las elites económicas, son automáticamente peones de esas elites económicas (o religiosas o de otros tipos), podrían iniciar la transformación desde cosas utilizadas para lograr intereses de arrieros (mediante tributaciones, sumisiones, arreos) hasta personas pensantes y con iniciativa.

La lógica – bondad – asertividad inicia su batalla en contra de decadencias y maldad en intención de ser impuestas. China busca control comercial que luego se expande en control social y político. La ONU y los derechos «humanos» no hace ya falta decir que buscan impulsar todo tipo de aberraciones y decadencias con apoyo de escorias. Y ya todos sabemos (incluso los amaestrados para ser arreados – sumisos hacia arrieros y sistemas de arreos) que si un arriero o varios no logran imponer dirección o rumbos según los intereses elitistas otros arrieros lo intentaran una y otra vez, no exactamente de la misma manera y contextos, porque todo muta, pero si con las mismas finalidades.

Y el tema de puertos podrá ser sujeto por poco pensantes, a arreos emocionales («derecha» e «izquierda», «capitalismo» contra «comunismo o socialismo» por las que pelean en lugar de percibir y comprender las intenciones y agentes en niveles más profundos). Trato esa temática, debido a que no considero que estén «permitiendo relaciones comerciales sanas» con China. Conociendo a los arrieros y a sus maneras y modalidades gracias a la sumisión por parte de las manadas amaestradas: cederán hasta lo más recóndito (dejo a interpretación del lector, la asignación de, por ejemplo, minerales o recursos que requieren difíciles procesos para obtención, o (no sean vulgares) en relación con ese concepto).

El tema de las cosas que promueven maldad y decadencias es más complejo, pues no solamente pretenderán imponer negatividades a todos, sino que algunas cosas afines a ellos, los respaldaran y apoyaran. Las batallas de los concientizadores han logrado mucha conciencia y alza de bondad, junto a alzadores. Ahora, será también el tiempo y tarea de destructores – defensores de lo que sea bondadoso – lógico – asertivo. Las modalidades de vida espirituales – las sectorizaciones tecnocráticas y políticas inversas además de todo lo que algunos hemos impulsado – aconsejado o advertido, podrían finalmente iniciar si las personas no retornan a autodefinirse como cosas amaestradas o amaestrables y arreables – sumisas.

Nota adjunta: acaban de mostrarme noticia de que FECI allana inmuebles propiedad de Arévalo y su hermano en puerto Quetzal, ¿estarán intentando asegurar sus propiedades, aparte de obtener beneficios o lo más probable es: regalar los recursos de la población?

Esperemos que, en esta ocasión, si se dé el inicio de las guerras asimétricas: las batallas entre bondad – lógica – asertividad arreos – arrieros y las decadencias, aprovechamientos y sometimientos que efectúan y entre bondad – lógica – asertividad y decadencia – maldad. Batallas espirituales – sociopolítico – económicas por lo que merece ser protegido y salvado.

Nota adjunta 2: ya sé que resulto ridículo y cansino al siempre referir guerras asimétricas que parecen nunca efectuarse, pero es siempre mejor alarmar para evitar – postergar, que callar y ser sorprendidos.

Libre emisión del pensamiento.

