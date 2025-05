Los Fines Ocultos

Sueños…

El mundo imaginario

Trump ha conmocionado al mundo en 80 días, ha trastornado a Europa occidental dejándola en el abandono y la más completa confusión económica, política y militar. Su más reciente acuerdo con Inglaterra deja en la confusión a Francia y Alemania que hasta hoy se creían potencias en el mundo. Sus acuerdos con Qatar y Arabia Saudita dejan aislado al régimen de Teherán. Israel, que maneja como marionetas a los anglosajones tiene las manos libres para expandir sus territorios por Siria, Líbano, Palestina, y algo tomará de Egipto y Jordania.

Ni Jules Verne podría imaginar este mundo caótico. Luego de amenazas y conmociones resulta que como pocas veces en la historia un presidente de Yanquilandia logra tener a tantas regiones de todo el mundo en tensión. Bueno, no todo el mundo, en América al sur del río Bravo, no pasa nada, solo México logra resistir el embate con una posición de valor.

La receta trumpista, entre otras pistas, consiste en generar decenas de objetivos imaginarios cada segundo, sin ningún respaldo real con el propósito de mantener entretenidos a todos los analistas. Amenazas, aranceles con subidas apoteósicas que se transforman en retrocesos sin congoja, cambio de nombre de regiones históricas (que, siguiendo el ejemplo de Óscar Wilde, nos permite ponerle nombre a ese imperio que hasta hace poco no tenía nombre y ahora llamamos Yanquilandia).

Y los objetivos reales de la estrategia trumpista

Una pista importante que voy a seguir es el programa de la insigne comentarista Anna Afinogenova, Pa’que me invitan[1]. En ella se menciona una esclarecedora charla del presidente de la comisión de asesores económicos del presidente Donald Trump, Steve Miran, en un encuentro en el Instituto Hudson[2]. Veamos que conclusiones podemos sacar de los reales objetivos de la actual administración de USA.

1 Vamos a cobrar por proveer al mundo de dos bienes globales

Dice Miran que según su grupo el bondadoso imperio yanqui provee a todo el mundo de dos «bienes públicos globales», y que por lo tanto a llegado el momento de cobrarle a todo el mundo por esos bondadosos recursos proporcionados por Yanquilandia.

“En primer lugar, Estados Unidos proporciona un paraguas de seguridad que ha creado la mayor era de paz que la humanidad haya conocido.” Bueno, los miles de secuestrados, muertos o asesinados durante la guerra fría en América, Asia y África no fueron testigos de esa candorosa era de paz. Pero, en fin. Además, la era de paz consistió, según el programa de Afinogenova en el despliegue militar del eje Usa-Inglaterra-Israel. 800 bases militares distribuidas por el planeta, los 12 portaviones que surcan todos los mares, las miles de cabezas nucleares que penden junto al resto de potencias que poseen otras iguales, la presión sobre los dirigentes de todos los países por sus embajadas, los golpes de Estado, junto con las guerras regionales que causan dolor a la población civil y ganancias a las empresas proveedoras de armas de las 8 potencias mundiales. La destrucción de Libia, Afganistán, Siria, Líbano, etc. Son pequeños deslices, de ese gran paraguas altruista de paz que no reconocemos los desagradecidos.

“En segundo lugar, Estados Unidos proporciona el dólar y los bonos del Tesoro, activos de reserva que hacen posible el sistema comercial y financiero global que ha respaldado la mayor era de prosperidad que la humanidad haya conocido.”

En efecto, para controlar el mundo el eje tripartito ya mencionado creó un sistema de tipos de cambio concentrados alrededor del dólar. Todos los países interesados en implicarse en el comercio mundial y el financiamiento de proyectos de inversión nacionales tenían que participar pasivamente en el llamado Fondo Monetario Internacional (en realidad el banco central del mundo, que emite una moneda ficticia el DEG y controla la dependencia y obediencia hacia el dólar).

Mientras el resto del mundo tenía que competir y hacerse eficiente en la producción de mercancías, Yanquilandia solamente tenía que emitir dólares para proveerse de bienes y servicios de todo el mundo. Obviamente esto es halagador, usted no trabaja, pero como emite la moneda mundial puede invertir en empresas de valor estratégico como armas, tecnologías de punta y recursos energéticos. Además, puede trasladar sus industrias de bienes a países de mano de obra barata, generando mayores ganancias y contando con un grupo humano de 300 millones de gringos dispuestos para el consumo con su dólar fortalecido. Pero, no hay almuerzo gratis.

2 Vamos a restablecer el equilibrio de la balanza de pagos

Sí con un dólar sobrevaluado y protegido política y militarmente, las industrias migraron buscando salarios y recursos baratos. El desequilibrio de balanza de pagos, en un resumen muy tosco, exportaciones menores que las importaciones, hicieron que Yanquilandia tuviera déficits comerciales anuales durante décadas, generando enormes deudas con el resto del mundo. Además de la desindustrialización del tío Sam y la industrialización del más temido adversario: la República Popular China, hasta el nombre ofende a la dirigencia yanqui. Y, allí está el detalle cómo hacer para que los inversionistas gringos retornen a la patria agradecida. Como obligar a los demás a que me compren cosas que ellos producen más baratas y de mejor calidad.

Dice el economista Steve Miran, “… En el ámbito financiero, la función de reserva del dólar ha causado persistentes distorsiones monetarias y ha contribuido, junto con las barreras comerciales injustas de otros países, a déficits comerciales insostenibles. Estos déficits comerciales han diezmado nuestro sector manufacturero y a muchas familias de la clase trabajadora y sus comunidades”.

Bueno, algo tienen que ver las estrategias comerciales de otros países para vender más y comprar menos a Yanquilandia. Pero, es la lógica de un sistema financiero internacional diseñado por los yanquis lo que les da un poder adquisitivo sin respaldo productivo lo que provoca sus dos más temidos déficits, el comercial y el del presupuesto de la nación.

3 Quieren cobrar, sin mencionarlo, el déficit del gobierno

Según Miran, el déficit comercial implica que el mundo se llena de dólares, y los sediciosos extranjeros invierten esos ahorros malvadamente comprando bonos del Tesoro, manteniendo un exagerado gasto en consumo del beatico gobierno yanqui. O sea, los responsables de la situación de quiebra del gobierno de Yanquilandia no es el gasto ineficiente y nada competitivo de un gobierno incapaz, sino que son los productores extranjeros que llenan de comida, automóviles, estufas, lavadoras, etc. A los inocentes consumidores y funcionarios de gobierno gringos.

El déficit fiscal pende sobre nuestra vida

Que sigue, la próxima semana veremos el tema del déficit fiscal y su impacto en nuestra vida. Seguimos viviendo el caos de la crisis 2007-08, que tiene al capitalismo al borde de llevarnos a la guerra nuclear.

