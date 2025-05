El Partido Comunista de Guatemala (Quinta Parte)

La Otra Cara

Luego de artículos anteriores que documentan actividades relevantes del Partido Comunista de Guatemala PGT desconocidas por un alto porcentaje de mis lectores, he recibido muchas solicitudes para que exponga más detalles sobre el cobarde asesinato del Coronel Francisco Javier Arana planeado en contra del líder indiscutible de la revolución del 20 de Octubre de 1944, por lo que daré a conocer algunos aspectos de la conspiración para ejecutar dicho Crimen de Estado.

Luego del reclamo efectuado por el Jefe de las Fuerzas Armadas Coronel Arana, a Arévalo por haber escondido el cargamento de armas regresadas por Pepe Figueres desde Costa Rica, Arévalo accedió a la devolución pues era armamento militar y le pidió tiempo para sacar de su Gabinete de Gobierno a los miembros del Partido Comunista exigidos, y superar el caldeado ambiente político.

El dirigente comunista José Manuel Fortuny Zea amigo cercano de Arévalo contó que Arana le dijo: “Usted está en la Presidencia por mí porque yo lo he sostenido”, refiriéndose al continúo malestar político y militar originado por la actividad subterránea del PGT y la presencia en nuestro país de agitadores comunistas extranjeros. Arévalo, llamó a Árbenz luego del incidente y le informó del altercado.

El 18 de Julio por la mañana salieron hacia Amatitlán, el Coronel Arana, su chofer Francisco Palacios, su ayudante Mayor de Infantería Absalón Peralta, y el Coronel Felipe Antonio Girón, Jefe del Estado Mayor Presidencial delegado por Arévalo para que hiciera entrega de las armas. Se conducían en el vehículo oficial asignado a Arana, seguido por dos camiones, uno vacío y otro transportando veinticinco soldados del Regimiento Guardia de Honor.

Quiero develar que en una de las entrevistas que efectué al antiguo dirigente del PGT Carlos Manuel Pellecer, (Ministro de Educación de Arévalo) confirmó que a finales del mes de Junio de 1949 en una reunión efectuada en la finca “El Sauzalito” cerca de la ciudad capital miembros del Partido Revolucionario de Guatemala PRG y del Partido de Acción Revolucionaria PAR, usados como fachada por los comunistas, surgió la propuesta para deshacerse del Coronel Arana único rival para Árbenz candidato a la Presidencia del PGT, y propusieron planes para asesinarlo. Carlos Enrique Díaz, fue nombrado según Pellecer para informar a Árbenz de lo tratado.

Además, el viernes 15 de Julio Arana destituyó al Coronel Francisco CosenzaComandante de la Fuerza Aérea y uno de los pocos Arbencistas entre los Comandantes de las Zonas Militares, sustituyéndolo por el Coronel de Aviación Arturo Altolaguirre Ubico, militar de reconocida honorabilidad y de línea institucionalista.

Según Francisco Villagrán Kramer (ex vicepresidente de Guatemala muchos años más tarde) Árbenz informado por Arévalo del ultimátum de Arana decidió tomar medidas urgentes mediante sus diputados allegados para retirar a Arana de la Jefatura de las Fuerzas Armadas y algunos sugirieron tomarlo prisionero en el Puente La Gloria, situado sobre un paso estrecho del río Michatoya en Amatitlán.

Mucho se ha dicho sobre una supuesta reunión con congresistas para desaforar a Arana, pero no hubo reunión en el Congreso pues solo algunos diputados de la Comisión de Defensa se reunieron en forma secreta y todos eran arevalistas, o sea militantes del PAR, del Frente Popular Libertador (FPL) y de Renovación Nacional (RN) adeptos a Árbenz.

Luego argumentó Arévalo sin ninguna evidencia documental (acta o su equivalente) sobre un supuesto Decreto Ley promulgado para destituir al Jefe de las Fuerzas Armadas y nombrar interinamente a Jacobo Árbenz. Argucia para justificar el Crimen de Estado pues no existió publicación alguna en el Diario Oficial del supuesto Decreto Legislativo que destituía a Arana. Además, el Consejo Superior de la Defensa según Arévalo fue informado (aunque sus integrantes lo negaron posteriormente).

Según Carlos Manuel Pellecer: el incondicional de Árbenz Mayor Martínez Estévez, el Teniente Coronel Mario Blanco Sub-Director de la Guardia Civil, y un grupo de militantes del PAR dirigidos por el comunista Augusto Charnaud McDonald recibieron subametralladoras y se dirigieron a Amatitlán en un jeep de la Guardia Civil y dos automóviles, uno de estos propiedad de María Vilanova de Árbenz conducido por su chofer Aníbal Mejía Bardales, el hondureño Francisco Morazán, Julián Polanco y otros más, y Árbenz se ubicó en el Filón de Amatitlán desde donde podía supervisar la emboscada.

El Coronel Arana tras encontrar las armas ordenó cargarlas y regresar a la capital alrededor del mediodía conduciendo su vehículo con el Coronel Girón a su lado y el chofer Francisco Palacios y su ayudante en el asiento de atrás. Al aproximarse al puente un grupo de hombres armados le gritaron que hiciera alto y el Mayor Absalón Peralta al escuchar los gritos y ver las intenciones desenfundó su pistola y uno de los activistas del PAR le disparó en la cabeza. Según Pellecer, fue Julián Polanco quien disparó una ráfaga de subametralladora eliminando al Coronel Arana y al Mayor Blanco, alcanzando por error a Martínez Estévez en la espalda. El Coronel Girón (enviado por Arévalo) y el chofer del Coronel Arana Francisco Palacios se tiraron al piso del vehículo. Árbenz que supervisaba con binoculares la operación, inmediatamente ordenó regresar a la capital.

Posteriormente Francisco Palacios entrevistado por el Coronel Juan Francisco Oliva Comandante de la Guardia de Honor, le indicó que regresando de El Morlón a la altura del puente se encontraron con un carro Dodge color gris que era empujado por cuatro desconocidos y que el Mayor Peralta al aproximarse al lugar dijo: El chofer de ese carro es el de la señora del Ministro Árbenz. El Coronel Arana apago el carro y de inmediato muchos hombres armados rodearon el vehículo y Arana preguntó ¿qué pasa?, y como respuesta recibió dos disparos: uno en el pecho y otro en el brazo, iniciándose un tiroteo. Palacios se tiró al piso del vehículo y aun así fue herido de bala en la espalda, y al finalizar los disparos vio al Coronel Arana muerto en el asiento y al Teniente Coronel Blanco muerto junto al vehículo. Esta versión quedó asentada en acta levantada en las instalaciones de la Guardia de Honor.

Fortuny Zea comunista cercano a Árbenz y Arévalo comento que estar detenido el vehículo de Arana en el puente, Blanco se acercó a Arana y en ese momento el hombre de Mita (Julián Polanco) empezó a disparar y todos lo imitaron y que Martínez Estévez resultó herido en la ingle cerca de los testículos y dio la orden que capturaran al chofer de Arana y que se fueran todos a la casa del Coronel Árbenz.

Previendo el escándalo al conocerse la emboscada Arévalo ordenó al Ministerio de Gobernación emitir un boletín informando que “Un grupo de delincuentes habían interceptado al Coronel Arana en el puente cerca del Restaurante Maya a su regreso de una comisión oficial en Amatitlán. Hasta el momento de difundir este comunicado no se conoce el paradero del Coronel Arana”. Con clara intención de desinformar a la población.

Según Carlos Manuel Pellecer Arévalo mintió descaradamente pues el cadáver del Coronel Arana se encontraba en la residencia de Árbenz en donde discutían qué hacer con él, y el grupo de sicarios de Árbenz había informado lo sucedido a las autoridades de Gobernación, subieron al Filón a cambiar el automóvil de su esposa (Vilanova), y fueron a pedir instrucciones a Árbenz.

Ramiro Ordoñez Paniagua Secretario General de la Presidencia de Arévalo, comentó a Pellecer que ésa noche cuando platicó con Arévalo en el Despacho Presidencial le comentó ¡Los muchachos mataron a Arana! El 21 de Julio Arévalo recibió en su despacho a un grupo de amigos que habían apoyado su gobierno dentro de este grupo se encontraban: Francisco Villagrán (Ex Ministro), José Röltz Bennett (ex diputado constituyente y decano de la Facultad de Humanidades de la USAC), Ernesto Viteri Bertrand, y Federico Röltz Bennett. A decir de los mismos, los recibió un Arévalo derrotista que en un momento dado dijo con sentimiento, ¡Esta mancha ya no me la puedo quitar, y con gesto de repugnancia agregó, estoy salpicado con sangre!

Francisco Villagrán Kramer sostenía que según Arévalo el Coronel Arana se había presentado al Despacho Presidencial el 18 de Julio como a las 9 de la mañana, y acordaron que a las once de la mañana irían ambos a El Morlón para solucionar el asunto. Arana salió del despacho para esperar al Presidente, pero extrañamente a las 11 cambió de parecer y ordenó al Jefe del Estado Mayor Presidencial que entregara las armas. Y qué a la una de la tarde estando en Casa Presidencial recibió la noticia de la muerte del Coronel Arana.

Sumando al contubernio y pago de favores, se debe resaltar lo siguiente: El chofer de la señora Vilanova de Árbenz se convirtió en diputado al Congreso de la República durante el Gobierno de Árbenz representando al departamento de Escuintla. Alfonso Martínez Estévez fue nombrado Secretario Privado del Presidente, y luego Jefe del Departamento Nacional Agrario DAN, tarea política en la cual descansaba el futuro de los comunistas guatemaltecos. Augusto Charnaud McDonald y Carlos Manuel Pellecer conocían la planificación para el asesinato de Arana, lo cual fue confirmado tácitamente por Pellecer al mencionar la reunión efectuada por dirigentes del PGT en Junio de 1949 en la finca El Sauzalito.

El asesinato del Coronel Arana facilitó a Árbenz el camino a la Presidencia y Arévalo fue cómplice de él y los comunistas puesto que su Gobierno no hizo ninguna investigación, y fue ejecutado por agentes del Estado por lo tanto según las leyes internacionales fue un Crimen de Estado. En su libro “Comunism in Guatemala”, Ronald Schneider coincide con Pellecer al respecto que la conspiración fue urdida para asesinar a Arana y no sólo arrestarlo.

Continuará…

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...