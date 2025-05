Retiro de la reserva al artículo 27: soberanía no es impunidad

Poptun

El reciente retiro, por parte del Gobierno de Guatemala, de la reserva al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados —formalizado mediante el Acuerdo Gubernativo 65-2025— ha desatado una oleada de reacciones. Algunas de ellas legítimas; muchas otras, profundamente desinformadas. Ciertos sectores, han aprovechado la ocasión para construir una narrativa alarmista: que Guatemala ha entregado su soberanía, que la Constitución ha sido degradada, que hemos cedido el control del país a entidades extranjeras. Nada más lejos de la verdad, como intentaremos demostrar en esta columna.

Una reserva es una declaración unilateral realizada por un Estado al momento de firmar, ratificar o adherirse a un tratado internacional, cuyo objetivo es excluir o modificar el efecto jurídico de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado. Por su naturaleza, las reservas pueden ser retiradas en cualquier momento, salvo que el tratado disponga lo contrario.

En el caso guatemalteco, al ratificar la Convención de Viena en 1997, el Estado formuló una reserva al artículo 27, que establece que «un Estado parte no podrá invocar disposiciones de su derecho interno como justificación para el incumplimiento de un tratado». La reserva permitía —al menos formalmente— hacer precisamente eso: justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales contraídas a través de tratados internacionales basándose en su legislación interna. Esta posición, sin embargo, era excepcional: la mayoría de los Estados parte aceptaron este artículo sin reservas, reconociendo el principio fundamental de que el derecho internacional prima sobre las normas internas en el cumplimiento de tratados. Y, por supuesto, ninguno de esos países ha renunciado por ello a su soberanía.

Es clave contextualizar esta decisión en la historia reciente del país. Hasta marzo de 2024, Guatemala había sido condenada en 48 ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), siendo el segundo Estado con más sentencias en su contra en el sistema interamericano, solo superado por Perú. Las condenas cubren una amplia gama de violaciones graves, incluidas masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, despojo de tierras a comunidades indígenas y ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos.

La reserva al artículo 27 que el Estado de Guatemala formalizó en su oportunidad, pudo haber sido utilizada como una herramienta para eludir el cumplimiento de estas sentencias y compromisos internacionales, debilitando la confianza en el Estado guatemalteco ante la comunidad internacional. Su retiro, entonces, lejos de suponer una amenaza, constituye una señal de madurez institucional, una reafirmación del compromiso con los derechos humanos y con la primacía del Estado de derecho.

El retiro de la reserva, no se trata de una innovación radical, sino de una adecuación al estándar jurídico internacional y a los principios de responsabilidad internacional del Estado. La soberanía no es sinónimo de impunidad, por lo que lejos de debilitar al Estado guatemalteco, la decisión lo fortalece: un Estado verdaderamente soberano no le teme al escrutinio externo. La soberanía no se erosiona al cumplir tratados; por el contrario, se afirma cuando el poder público actúa conforme al derecho, tanto nacional como internacional.

La narrativa de que la Constitución está siendo desplazada por tratados internacionales es una falsedad jurídica. La supremacía constitucional coexiste armónicamente con el principio pro persona —reconocido por la Corte de Constitucionalidad— y con el bloque de constitucionalidad que integran los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Guatemala. La soberanía no se define por la capacidad de incumplir, sino por la voluntad de cumplir y participar activamente en la comunidad internacional.

Además, el retiro de la reserva al artículo 27 no modifica el proceso interno de ratificación de tratados ni afecta la estructura jerárquica del derecho interno fuera del ámbito de los derechos humanos. Guatemala sigue siendo un Estado constitucional de derecho, y su Constitución continúa siendo la norma suprema en la mayoría de las materias. Lo que se ha hecho es simplemente reconocer que, una vez ratificado un tratado, el Estado no puede excusarse en sus propias leyes para incumplirlo. Eso es, ni más ni menos, el respeto al principio pacta sunt servanda, que significa que todo tratado internacional válidamente celebrado y en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido de buena fe.

En un país con una profunda deuda histórica en materia de derechos humanos, el retiro de la reserva no representa una amenaza: representa una esperanza. Esperanza de que las víctimas encuentren justicia, de que los abusos no queden impunes, y de que el derecho internacional pueda servir como escudo ante la arbitrariedad. Afirmar que esto debilita al Estado es desconocer el verdadero valor de un compromiso con la dignidad humana.

