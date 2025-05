Presentación y narración de la obra de cuentos En Dos Sitios

Preludios Opinionistas

Pensamiento

La aventura de leer un libro es recorrer con ansias los recovecos, laberintos de cada página para conocer esa realidad o imaginación que siempre alumbran, y todos dejan su legado al lector, al mundo. También, esa es la belleza e importancia de la cultura de las artes

Presentación

Disfruten. Tengo la oportunidad de presentarles mi obra en PDF y mediante YouTube, al pie de la presentación van los dos enlaces para que tengan la oportunidad de escucharla, verla y leerla completa. EN DOS SITIOS fue publicada en el año 2001 hace 24 años y cuatro meses, casi un cuarto de siglo a la publicación de esta presentación, y, es una obra como cualquier otra escrita por determinado (s) escritores. Reúne veintiséis (26) cuentos de diversos caracteres, que abren sus puertas, unos denotan alegría, y otros picardía, mientras otros envuelven misterio en su entorno.

En las páginas de EN DOS SITIOS, se sorprenderán, es un libro u obra llena de sorpresas, en donde el lector emprenderá su propia aventura para colegir su propia interpretación, ya que no hay duda que las primeras letras alumbrarán al lector cada o su camino, llegando hasta la última pagina, ahí, se enterarán y comprenderán del mundo y sus sorpresas que ahora ya conoció.

En si, son un juego de muchas realidades inspiradas y encuadradas en situaciones concretas, es decir, cada cuento tiene su propia realidad y su noble razón de ser, como destino de la vida, que deja surcos y micro mundos ahora, figurando en el tiempo real, como hechos que acontecieron.

Asimismo, deja impregnado un aroma digno, para encararlos en el recuerdo, anunciando en cada texto una alma que logran unificar peregrinación en distintos tiempos, ahora ubicables en este, y van sin distinción alguna su propio verismo y vestido.

Es una jornada de palabras, tramas, dramas sencillos para no intoxicar al lector, sino recrearlo sin monotonía. Y fertiliza esa realidad efímera de sentimientos y ha verbalizado sobre detalles de la vida y el mundo o micro mundos de las realidades cualesquiera que estás sean.

Cada obra cuentista traza el espíritu literario frente a cada prosa narrada, relatada, contada como un escudo en diversidad de hechos, y sus veintiséis (26) piezas no quieren mayor elucidación, sólo basta leerla para insertarse en ese micro mundo que fue un mundo y sigue siéndolo.

La nómina de todos estos cuentos, escritos, quizá para ciertos logre ser un diagrama de historia mental, precisamente eso hace humana a esta obra EN DOS SITIOS, como las millones existentes en el mundo que han escrito en todos los tiempos los colegas escritores ahora fallecidos y los que aún están vivos.

De tal suerte, soy del criterio como muchos colegas escritores y lectores, que ninguna obra, o cultura de las artes, debe ser menospreciada, todas llevan un don y un toque mágico desde las ideas, realidades e imaginación con que fue elaborado cada texto por el escritor, y como cada lector lo conciba, nada se puede descartar. Que a éste le gustó y a éste otro no, así es el mundo no todo puede gustar debido a la diversidad de ideas y pensamientos que destellan en el ámbito, esa es la maravilla de la cultura de las artes en sus precisiones, ampliaciones de carácter social y etc., intercalando, haciendo un híbrido para consagrar la diversidad de hechos.

En consecuencia, las obras literarias salidas a la luz pública por los diferentes escritores son o es humana, llevan impregnada vida, no es letra muerta, es otra (s) realidad (es), imaginación o combinación y etc. Les dejo mi obra aproximadamente un cuarto de siglo después que fue publicada en papel, ahora va en PDF y en parte narrada desde YouTube en este mes de mayo del año 2025. Disfrútenla a su estilo y gustos.

Abrir enlaces:

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:e56d739c-773b-44c1-b43c-883291bf8ef7

