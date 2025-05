¡Cómo cambian los tiempos Venancio!

Conversemos Acerca De:

El título del artículo no es mío para ser honesto, el mismo fue recordado en un momento que solicitaba ayuda a mi ‘musa’ – una vez más – y su respuesta resultó con algo melodioso, con un estribillo[1] de una canción muy antigua, cuya letra proviene de una representativa agrupación musical del son, llamado Los Compadres (segunda mitad del siglo XX, originaria de Santiago de Cuba, país Cuba)

Realmente, ¿por qué me acordé de dicho canto? Posiblemente por lo ‘pegajoso’ como característica del son – que fusiona elementos musicales africanos y españoles, sinónimo de ritmo y cadencia -, pero lo más asombroso de todo resultó su letra, asociada a los tiempos actuales, del cual les muestro parte de los mismos:

Los niños de hoy en día,nacen y ya están hablando,sí los pones en el suelo,ya se salen caminando. Allá en el tiempo de España compadre,cuando era un muchacho tú,el pueblo andaba en volanta,ahora viaja en autobús.

Por supuesto los tiempos cambian, más de 70 años transcurridos, siendo un factor esencial generador de cambios significativos, la tecnología y en particular el uso de recursos tecnológicos, tales como: celulares, computadoras u ordenadores, tabletas, etc.

Obteniendo beneficios: información – donde no necesariamente resulta confiable y creíble, pero ahí está – como es el caso de respaldo de actividades asincrónicas o no presenciales proporcionada por los docentes, en la investigación, adquisición de bibliografía, apoyo en materiales audiovisuales y en general aspectos de la cultura global: países, lugares, etc.

No podemos dejar a un lado, la posibilidad de comunicarnos, unos con otros a pesar de la distancia, por muy distante que estemos: con los compañeros de estudio, pero también con amigos, familiares, donde quieran que estén.

Aspectos que me hacen reflexionar – con el permiso de Los compadres – y no necesariamente ni un plagio ni una parodia, pero si con una ‘leve actualización’, modificándola asi:

Los niños de hoy en día,nacen y ya están ‘navegando’,sí los pones en el suelo,ya se salen investigando. Allá en el tiempo de España compadre,cuando era un muchacho tú,el pueblo andaba en volanta,ahora viaja en internet.

¿Qué te parece?

¿Qué te parece Venancio, cómo cambian los tiempos?

¡Oye cómo cambian los tiempos, Venancio!

¡Cómo cambian los tiempos!

Como fondo musical – con el uso de audífonos inalámbricos con sonido espacial y cancelación de ruido – se escuchan una amplia gama de instrumentos, como son: Tumbadora, guitarra, maracas, güiro, bongó, tambores batá, claves, trompeta china, tres, timbales, flauta, órgano oriental, violín y cencerro, propios del son cubano.

¡Cómo cambian los tiempos!

¡Cómo cambian los tiempos, compadre!

¡Cómo cambian los tiempos!

Nota: Por cierto, como hemos hablado del Son, aprovecho – para concluir – la siguiente frase «El son es lo más sublime para el alma divertir…»[2], que, al actualizarlo, diría: «El internet es lo más excelente como herramienta de apoyo, para los conocimientos fortalecer…»

[1] Estribillo se denomina a la parte que resalta de una canción, poema, etc. que se manifiesta como una forma de repetición, base del ritmo y ligazón que da unidad al poema o canción.

[2] Su autor Ignacio Piñeiro Martínez (La Habana, 21 de mayo de 1888-La Habana, 12 de marzo de 1969) fue un músico cubano, fundador de la orquesta Septeto Nacional. Está considerado uno de los más importantes exponentes del son cubano y sus variantes.

Libre emisión del pensamiento.

