El apego por amaestramiento, hacia los sistemas del mal

Relatividades Perspectivas

Ya es ampliamente sabido que los sistemas socio – político – económicos fueron diseñados por elites de poder, y son controlados y manipulados por ellas. Las elites políticas que son peones de elites económicas y responden a ellas, arrean a manadas amaestradas mediante el sistema «educativo» para acatar y repetir en lugar de pensar y tener iniciativa propia. Esos peones «electos» entre opciones impuestas (no es permitido que se postule alguien en contra de los intereses, que no sea manipulable o comprable o doblegable) responden a intereses de elites económicas mientras que estas responden ante la voluntad de sus máximos miembros en materia de economía y en materia esencial filosófica – espiritual.

Las 13 familias. Los personajes más conocidos (Rockefeller, Rotschild, Soros, Morgan, Carnegui, etc.) responden a la voluntad de entidades más oscuras: Massimo, Medici, Parravicini y otros.

Estos últimos personajes, incluso han sido catalogados como cultos hacia Saturno – Satán – demiurgos y arcontes (seres que infunden apego hacia lo material y hacia sistemas terrenales (para reemplazar conciencia, espiritualidad, intelecto, bondad – lógica – asertividad y fe en lo que es bondadoso). Sin embargo, aun conociendo todo esto, muchas personas que afirman ser o buscar una esencia puramente espiritual basada en fe hacia bondad, demuestran apego hacia materialismo y / o hacia sistemas de arreos por parte de los personajes oscuros a quienes condenan y repudian.

«La política es controlada por elites económicas» pero sitúan a los arreos y los arrieros políticos como prioridad para definir el rumbo del mundo y de cada ser o esencia. Se enfocan en que arriero «ganara» «elecciones», que dice y que realiza cada arriero y que les impondrá cada arriero. Acatan y obedecen sabiendo que son peones de entes oscuros en sistemas decadentes, e incluso afirman que quienes controlan al sistema decadente, no permiten que alguien con reales intenciones bondadosas obtenga un puesto de arriero o nadie que no sea manipulable, comprable o reducible – utilizable para intereses de ellos pero, aun así, buscan lograr que quien parece ser «la opción menos mala» «gane» «elecciones» y ante prácticamente cualquier asunto afirman que virtualmente la única esperanza para lograr soluciones y bienestar, es suplicarle a arrieros políticos para que ellos «solucionen» y «generen bienestar o auge».

Considero que algunos creen que es posible (a pesar de que afirman que nadie realmente con intención de bondad y carácter no manipulable, puede ingresar al sistema) cambiar o destruir al sistema decadente y a sus propietarios internamente: creen que instando a las manadas a apoyar a quien parezca bueno o «realice una buena acción» (juego de adulaciones para mantener a las manadas sumisas mediante esperanza. Mientras tengan esperanza en que algún día los arrieros solucionaran y generaran bienestar, no pensaran ni pretenderán tomar conciencia – activar intelecto. Permanecerán siempre sumisas, suplicantes y a disposición de la voluntad de los arrieros).

Muchos afirman que el sistema induce salubridad errónea, conductas poco éticas, esconde verdades, proyecta ilusiones y falsedades para engañar, y que siempre busca perpetuar su dominio – control sobre las manadas. Hay quienes afirman que los seres que dominan el sistema se alimentan de la energía, el miedo, la negatividad, la preocupación y todo aspecto de negatividad o de contrariedad en cuanto a paz, tranquilidad y bondad. Hay quienes afirman que esos seres son demonios o híbridos, pero, aun así, permanecen apegados hacia el sistema que ellos crearon y manejan. Se aferran a creer que lo único existente es lo que ellos proyectan y, por lo tanto, la única esperanza y solución es intentar cambios en ese sistema y en ellos. La fe queda rezagada ante la perspectiva: creyentes en bondad, Dios, Cristo, Buda, u otra representación de la máxima bondad – lógica – asertividad, parecen perder la fe en lo que afirman creer para someterse ante lo que perciben material – espiritualmente. Hacen a un lado a la conciencia y concientización (que es la solución real – verdadera, en mi opinión, en manera de intelecto, espiritualidad y proyección) para acatar y promover sumisión – obediencia hacia lo que les es proyectado, aunque lo condenen y repudien.

Instan, como peones amaestrados del sistema «educativo», a acatar y repetir en lugar de pensar y poseer esencia propia basada en conclusiones lógicas – asertivas – bondadosas: «No acepten tendencias decadentes de conductas o de pensamientos o filosofías», «no acepten normalización de lo que es malo o decadente», «no se sometan a tecnología», «Las vacunas son malas. No se las pongan ni permitan que se las impongan. Si políticos imponen ley para aplicarlas, rebélense. No permitan». Luego: «Por favor, estén pendientes de que arriero «gana» las «elecciones». Esten atentos acerca de las consecuencias de las leyes que quieren implementar (imponerles) pues al activarlas estarán $%&% (porque «deberán obedecerlas – acatarlas y únicamente si los arrieros las eliminan o desactivan, serán salvos de ellas)). Por favor, pídanles a los arrieros que pongan o quiten tales leyes o que realicen o dejen de realizar ciertas acciones, pues los están dañando (y ustedes, en modalidad de bestias arreadas – amaestradas para ser sumisas, solamente pueden acatar y quejarse y continuar soportando). Por favor, supliquen cambios en asuntos o situaciones (porque ustedes, debido al amaestramiento adquirido, no pueden pensar ni accionar por sí mismos y lo único que pueden realizar es súplicas hacia los arrieros para que ellos accionen según intereses de ellos o de aliados)», «Los políticos no solucionaran o generaran bienestar. Debemos pensar y actuar por nosotros. Hay que suplicarles a los arrieros o pedir a Dios que haya uno bueno en las próximas «elecciones», «Los arrieros activaron ley benéfica. Todos: alábenlos y póstrense ante ellos. Dispónganse a su voluntad (arreos)». (Las leyes no son aplicadas – cumplidas. Únicamente las «activaron» para adular. «Solo nos engañaron.

¿Acaso no sería solución o en todo caso sería mejor, pensar, sentir y analizar – purificar para lograr esencia que proyecte bondad – lógica – asertividad e instar a otros a realizar eso mismo? ¿No mejoraría el mundo o al menos se lograría victoria en la batalla contra la maldad y decadencia? ¿No se evitaría decadencia y sufrimiento a muchos seres que, por opresiones sistémicas, de entornos sociales y más, necesitan sentir una compañía o apoyo para no limitar y oprimir su bondad – lógica – asertividad – someterse ante la decadencia y maldad?

Pero, lamentablemente, muchos con potencial de bondad – lógica – asertividad, espiritualidad, etc., en lugar de apoyar e impulsar ese potencial de bondad – lógica – asertividad en otros, por falsa fe en lo bondadoso – lógico – asertivo, se doblegan para apoyar e impulsar sumisión hacia lo que ellos mismos saben que es negativo, malévolo y oscuro. Reemplazan a Dios, Jesucristo, Buda, Visnú, etc., instando a otros a no tener fe en lo que representan y en cambio, ser sumisos y suplicantes hacia peones de seres oscuros y hacia sus sistemas. Se tornan en otros peones de los seres oscuros que condenan pues instan a otros a sumisión hacia sus peones y sistemas decadentes. Y muchos con potencial de bondad – lógica – asertividad, terminan presos de opresión al sentir que no existe más intención de bondad – lógica – asertividad, más que la de ellos. Caen a creer que «por ser los únicos», no les sería posible lograr bienestar, bondad o auge sino solamente frustración, tristeza, sufrimiento y sumisión hasta fallecer o hasta que su chispa de bondad – lógica – asertividad se apague en rendición ante la opresión por parte de lo que efectivamente pretende doblegarlos y destruirlos.

Y menciono a quienes promueven bondad, espiritualidad y más debido a que considero más peligroso, dañino y herramientas más efectivas para la oscuridad, la táctica para mantener activa a la sumisión, mediante esperanza: mostrar la solución real – verdadera, pero luego instar a continuar en sumisión, súplicas y obediencia y consecuente desgracia, tristeza, malestar, sufrimiento, frustración y perdida de fe. La bondad y los personajes con los que la representan son sutilmente reemplazados por seres oscuros y sus peones y sistemas, al proyectar las esencias de los primeros y luego inducir a continuar presos de las esencias, voluntades y controles – sistemas de los segundos.

Muchos logran identificar la trampa inducida por amaestramiento – influencia de arcontes y otros seres. Muchos otros son derrotados por la percepción de la bondad luego minimizada por seres, sistemas y peones de la oscuridad. Sus chispas – luces internas se apagan ante la percepción de la proyección de la fe en lo bondadoso como algo que queda en palabras y se esfuma ante lo impuesto por seres oscuros mediante ausencia de fe en lo bondadoso.

En otra terminología: o afirman que tener fe en Dios, Jesús, Buda, etc. y en lo bondadoso – lógico – asertivo es la solución para lograr auge y bienestar o afirman que todo eso no funciona y por lo tanto, la única esperanza es apegarse a sistemas condenables que repudian y aseguran que son creados y controlados por entes deplorables con intenciones nefastas para intentar cambiarlos sabiendo que no admiten que alguien con intenciones bondadosas reales y posturas firmes, ingrese o logre algo a través de el.

Repiten una y otra vez, que Jesucristo dijo que su reino no es de este mundo (cuando Satán lo tentó en el desierto a través de su hambruna: le ofreció alimento y al mundo en sí y él se negó a someterse ante Satanás), pero parecen siempre caer en lo que Cristo no cayo.

A Jesús, lo masacraron por promover bondad – lógica – asertividad que significaba contrariedad hacia la decadencia existente en «personas», sistemas El jamás se doblego. Nunca abandono su fe para instar a obviar sus enseñanzas y acudir en sumisión hacia los sistemas y «personas» que el combatía espiritual e intelectualmente. Muchos en esta era, ante estímulos leves o incluso sin razones relevantes, «pierden» la fe (nunca la tuvieron realmente. Sus palabras siempre fueron vacías, a diferencia de las de Cristo) y sucumben ante lo que su «maestro» combatió, e instan a otros a sucumbir.

«El señor es mi pastor. Nada me faltara», «Dios me protege. Caminare entre las sombras, sin temor». Pero o son bondadosos con poca fe, y acuden a lo decadente y oscuro para solicitar protección o no son del todo bondadosos (realizan acciones que causan negatividad – decadencia incluso sin notarlo o comprender que proyectan mal). Muchos no logran proyectar bondad intelectualmente (estamos en una existencia material) y sus espíritus podrán ser fuertes, pero al no lograr bondad – lógica – asertividad en esta existencia intelectual según parámetros materiales, la cual afecta a otros niveles (espiritualidad, conciencia y más), desechan a la bondad – lógica – asertividad – Dios- Jesús – Buda, Krishna, etc. para en términos prácticos, realizar alabanzas hacia seres oscuros y sistemas decadentes, en manera de súplicas y sumisiones, sabiendo que ellos son malignos y decadentes.

Siempre menciono en mi teoría de balance conceptual: equilibrio entre mente (perspectiva, análisis), espíritu (voluntad – intenciones), alma (proyección – acciones) y otros niveles de la esencia.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...