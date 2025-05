JFK: ¿La Caída de un Presidente de Fe a Manos de una Conspiración Oculta Liderada por Angleton?

Despertar de Conciencia

Aquel 22 de noviembre de 1963, el mundo contuvo el aliento mientras la bala que mató a John F. Kennedy no solo acabó con la vida de un presidente, sino que abrió una herida que jamás cicatrizaría en el alma de Estados Unidos. Más de seis décadas después, la versión oficial sigue sin convencer, y cada documento desclasificado nos acerca a una verdad más inquietante, una donde el nombre de James Jesus Angleton, el esquivo jefe de contrainteligencia de la CIA, resuena con una frecuencia perturbadora. ¿Y si su fe profunda y un discurso premonitorio fueran las claves de su caída?

La Fe Profunda de Kennedy: ¿Un Factor en su Liderazgo y Caída?

John F. Kennedy hizo historia como el primer presidente de los Estados Unidos en profesar la fe católica. En un país con una herencia predominantemente protestante, su ascenso a la Casa Blanca fue un hito que trascendió lo político. Para muchos, su cristianismo no era una mera etiqueta, sino una brújula moral que guiaba sus convicciones y su visión de liderazgo.

Kennedy mostró una postura cautelosa respecto a la expansión del poder militar y de inteligencia en plena Guerra Fría. Buscó vías de diálogo con la Unión Soviética y expresó reservas sobre ciertas operaciones encubiertas. Su fe, y los principios que de ella se desprendían, pudieron haberlo posicionado de manera diferente ante las élites de poder de la época. Para algunos, esta visión independiente de la política exterior pudo haber chocado con agendas que buscaban confrontaciones más directas o una influencia de inteligencia menos controlada, creando una tensión silenciosa.

La «Sociedad Secreta»: El Discurso Olvidado que Resuena Hoy

Años antes de su asesinato, el 27 de abril de 1961, el presidente Kennedy pronunció un discurso ante la American Newspaper Publishers Association que, en retrospectiva, adquiere una resonancia escalofriante. Con una calma que desmentía la gravedad de sus palabras, Kennedy habló sin rodeos sobre la transparencia y los desafíos que enfrentaba la nación:

«The very word ‘secrecy’ is repugnant in a free and open society; and we are as a people inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it. Even today, there is little value in insuring the survival of our nation if our traditions do not survive with it. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it is in my control. And no official of my Administration, whether his rank is high or low, civilian, or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know.

For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence—on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations.

Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no rumor is printed, no secret is revealed. It conducts the Cold War, in short, with a wartime discipline no democracy would ever dare to impose.»

Traducción al español:

«La misma palabra ‘secreto’ es repugnante en una sociedad libre y abierta; y nosotros, como pueblo, nos oponemos intrínseca e históricamente a las sociedades secretas, a los juramentos secretos y a los procedimientos secretos… Desde hace mucho tiempo decidimos que los peligros de una ocultación excesiva e injustificada de hechos pertinentes superaban con creces los peligros que se citan para justificarla. Incluso hoy, de poco sirve asegurar la supervivencia de nuestra nación si nuestras tradiciones no sobreviven con ella. Y existe un peligro muy grave de que una necesidad anunciada de mayor seguridad sea aprovechada por aquellos ansiosos de expandir su significado hasta los límites mismos de la censura y la ocultación oficial. Eso no tengo intención de permitirlo en la medida en que esté bajo mi control. Y ningún funcionario de mi administración, ya sea de alto o bajo rango, civil o militar, debe interpretar mis palabras aquí esta noche como una excusa para censurar las noticias, para sofocar la disidencia, para encubrir nuestros errores o para ocultar a la prensa y al público los hechos que merecen conocer.

Porque nos enfrentamos en todo el mundo a una conspiración monolítica y despiadada que se basa principalmente en medios encubiertos para expandir su esfera de influencia —en la infiltración en lugar de la invasión, en la subversión en lugar de las elecciones, en la intimidación en lugar de la libre elección, en las guerrillas nocturnas en lugar de los ejércitos a la luz del día. Es un sistema que ha reclutado vastos recursos humanos y materiales para la construcción de una máquina estrechamente unida y altamente eficiente que combina operaciones militares, diplomáticas, de inteligencia, económicas, científicas y políticas.

Sus preparativos son ocultados, no publicados. Sus errores son enterrados, no destacados. Sus disidentes son silenciados, no elogiados. Ningún gasto es cuestionado, ningún rumor es impreso, ningún secreto es revelado. Conduce la Guerra Fría, en resumen, con una disciplina de guerra que ninguna democracia se atrevería a imponer.»

Estas palabras, más allá de cualquier referencia específica, resuenan como una advertencia potente sobre los peligros de un poder que opera en las sombras, lejos del escrutinio público. Dejan al lector con la inquietud de preguntarse a quiénes, o a qué estructuras, se refería realmente el presidente.

James Angleton: ¿El Eje de una Conspiración Oculta?

Es importante precisar que James Angleton no fue un fundador de la CIA; la agencia fue creada en 1947. Angleton se unió a su predecesora, la Oficina de Servicios Estratégicos (OSS), durante la Segunda Guerra Mundial, y ascendió hasta convertirse en el influyente jefe de contrainteligencia de 1954 a 1974. Su posición le confirió un poder inmenso, permitiendo que su departamento operara con una autonomía casi absoluta dentro de la propia agencia.

Una de las facetas más discutidas de Angleton fue su profundo compromiso con el sionismo y sus estrechos lazos con el Mossad, el servicio de inteligencia israelí. Angleton era un fervoroso defensor del Estado de Israel, y su relación con el Mossad era tan íntima que llegó a generar interrogantes sobre sus lealtades. Existe la posibilidad de que sus convicciones pudieran haber influido en sus decisiones dentro de la CIA, lo que plantea la cuestión de si, en momentos críticos, pudo haber priorizado agendas específicas.

¿Cuál fue el rol de Angleton en el complejo y fatal entramado del asesinato de JFK?

Vigilancia detallada de Oswald: Los documentos desclasificados revelan que Angleton mantuvo a Lee Harvey Oswald bajo vigilancia intensiva desde 1959 . Poseía un expediente de más de 180 páginas sobre Oswald en su escritorio una semana antes del asesinato. Este seguimiento abarcaba sus viajes al extranjero y sus contactos, incluyendo los diplomáticos. Si Angleton poseía tal nivel de información, ¿por qué no se evitó el magnicidio?

Los documentos desclasificados revelan que Angleton mantuvo a . Poseía un expediente de más de 180 páginas sobre Oswald en su escritorio una semana antes del asesinato. Este seguimiento abarcaba sus viajes al extranjero y sus contactos, incluyendo los diplomáticos. Si Angleton poseía tal nivel de información, ¿por qué no se evitó el magnicidio? Controversia sobre el testimonio: Una de las revelaciones más impactantes es que Angleton, junto con otros altos oficiales de la CIA, ofreció testimonios que no reflejaban la totalidad de lo que sabían sobre la vigilancia de Oswald antes del asesinato. Ocultaron la existencia de un programa de intercepción de correo que Angleton supervisaba meticulosamente. Esta falta de transparencia plantea serias preguntas sobre una posible ocultación deliberada de información crucial.

Una de las revelaciones más impactantes es que Angleton, junto con otros altos oficiales de la CIA, sobre la vigilancia de Oswald antes del asesinato. Ocultaron la existencia de un programa de intercepción de correo que Angleton supervisaba meticulosamente. Esta falta de transparencia plantea serias preguntas sobre una posible ocultación deliberada de información crucial. Oswald: ¿Un elemento bajo control? Una lectura profunda sugiere que Oswald pudo haber sido un elemento manipulado, ya sea conscientemente como un agente o involuntariamente como un individuo inestable utilizado para un fin mayor. La capacidad de Angleton para controlar y distorsionar la información sobre Oswald es un pilar fundamental de esta perspectiva.

Una lectura profunda sugiere que Oswald pudo haber sido un elemento manipulado, ya sea conscientemente como un agente o involuntariamente como un individuo inestable utilizado para un fin mayor. La capacidad de Angleton para controlar y distorsionar la información sobre Oswald es un pilar fundamental de esta perspectiva. Una agenda en las sombras: La eliminación de Kennedy, un presidente que desafiaba el orden establecido en materia militar y de inteligencia, pudo haber sido el objetivo para ciertos grupos de poder. La profunda conexión de Angleton con intereses específicos, sumada a su control sobre la contrainteligencia de la CIA, lo sitúa como una figura clave para entender si facilitó o protegió una operación de gran escala.

El Misterio Perdura: Una Invitación a la Investigación Profunda

A pesar de la liberación de miles de documentos, el enigma de Dallas persiste, alimentado por preguntas sin respuesta, la percepción de poderes ocultos y la compleja figura de un hombre como James Angleton. El proceso de desclasificación, aunque progresivo, ha sido criticado por su lentitud y por la persistencia de información oculta. La aparición de datos sensibles sin anonimizar en las últimas tandas de documentos refuerza la idea de que la transparencia total aún es un objetivo lejano.

El legado del asesinato de John F. Kennedy sigue siendo un campo fértil para la investigación, con figuras como Angleton en el centro de un debate que se niega a cerrarse. El velo sobre el asesinato de JFK sigue sin levantarse por completo, pero las piezas están ahí, dispersas en miles de páginas. El enigma de Dallas perdura, y la figura de Angleton se erige como una llave maestra en este rompecabezas. La verdad podría estar oculta a plena vista. Te invitamos a ser parte de la búsqueda, a sumergirte en los archivos que el gobierno ha tardado décadas en liberar.

¡Explora los documentos y saca tus propias conclusiones!

Puedes acceder a los documentos desclasificados del asesinato del presidente John F. Kennedy en el sitio web de los Archivos Nacionales de EE. UU. (NARA):

Colección de Registros del Asesinato del Presidente John F. Kennedy: https://www.archives.gov/research/jfk/release

https://www.archives.gov/research/jfk/release Todos los documentos desclasificados relacionados con JFK: https://www.archives.gov/files/jfk/release

