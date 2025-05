Traslados Penitenciarios: Una Competencia Judicial Con Límites

Poptun

En los debates sobre la justicia penal, pocas cuestiones revelan con tanta claridad la tensión entre autoridad y derechos humanos como las decisiones sobre el traslado de personas privadas de libertad. Aunque a menudo se perciben como asuntos meramente administrativos, los traslados tienen un profundo impacto en la dignidad, integridad física y bienestar emocional de quienes los padecen. No se trata únicamente de mover cuerpos de un lugar a otro, sino de intervenir en las vidas de personas sujetas a decisiones judiciales, pero no desprovistas de derechos.

La Ley del Régimen Penitenciario guatemalteca es clara al establecer que los traslados entre centros de detención —ya sea en el caso de personas en prisión preventiva o de aquellas con sentencia firme— sólo pueden autorizarse por juez competente y en casos plenamente justificados. Esta competencia no es absoluta ni arbitraria: está sujeta a controles de legalidad, proporcionalidad y, sobre todo, a la garantía del respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

Es importante recordar que las personas privadas de libertad son sujetos de derechos, no objetos del sistema penal. Esta afirmación, que parece evidente desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, aún necesita afirmarse con fuerza en contextos donde prevalece una visión punitivista que olvida la humanidad de la persona condenada o procesada.

Uno de los pilares del ordenamiento penitenciario guatemalteco es el control judicial de la ejecución penal. El artículo 8 de la Ley del Régimen Penitenciario establece que toda pena se ejecutará bajo el estricto control del juez de ejecución, quien debe garantizar tanto la aplicación de la sentencia como el respeto a los principios del régimen penitenciario. Este juez actúa como garante de legalidad, velando porque la ejecución de la pena no se convierta en una nueva forma de castigo ilegítimo, agravado por decisiones arbitrarias o por condiciones indignas.

En el caso de personas en prisión preventiva, el control corresponde a los jueces competentes que conocen del proceso. En ambos casos, la Dirección General del Sistema Penitenciario tiene a su cargo el control administrativo de los centros, pero siempre bajo la supervisión judicial. Es decir, ni siquiera en situaciones de emergencia puede el Sistema Penitenciario actuar con absoluta autonomía: puede ordenar un traslado, pero debe dar cuenta inmediata al juez, quien resolverá en definitiva. Así lo ordena la propia ley.

Ahora bien, cuando el traslado ordenado por un juez no responde a una emergencia sino a decisiones ordinarias —por razones de seguridad, salud, disciplina u orden institucional—, la ley establece un requisito fundamental: la audiencia previa al Sistema Penitenciario. El juez de ejecución o el juez de primera instancia que controla el proceso, antes de resolver, debe conceder un plazo de cinco días a la Dirección General para que se pronuncie sobre la conveniencia del traslado. Esto no es una mera formalidad burocrática, sino una garantía de razonabilidad y transparencia en la toma de decisiones. Se trata de asegurar que no haya traslados arbitrarios, motivados por represalias, por presiones externas o por decisiones carentes de soporte técnico o logístico.

Y es que los traslados pueden implicar la ruptura de vínculos familiares, el alejamiento de la defensa técnica, la pérdida de acceso a tratamientos médicos, o la exposición a condiciones más gravosas en otros centros. Por eso, no pueden realizarse sin justificación plena, sin garantías mínimas y sin la posibilidad de que las partes interesadas sean notificadas. El principio de contradicción, que rige todo proceso penal justo, debe extenderse también a las fases de ejecución y detención preventiva. La persona afectada debe tener la posibilidad de ser escuchada, de oponerse y de ejercer su defensa, incluso en la etapa de ejecución de la pena.

No hay justicia en el traslado si este se realiza sin escuchar a la administración penitenciaria, sin valorar su informe técnico, sin respetar el debido proceso. Y tampoco hay justicia si los traslados se usan como mecanismo de castigo extraoficial, como forma de coacción o como manera de controlar, silenciar o desarticular procesos legales en curso. En todo Estado de derecho, las decisiones judiciales deben estar inspiradas en la racionalidad legal, no en el deseo de “quedar bien” con la opinión pública o con otras autoridades o poderes fácticos.

Los jueces tienen la difícil pero insustituible tarea de hacer valer la ley, incluso frente a climas sociales adversos. Y la ley es clara: los traslados deben ser excepcionales, justificados, con audiencia previa al Sistema Penitenciario y con notificación a las partes interesadas. De lo contrario, se incurre en abuso de poder, se vulnera el principio de legalidad y se atenta contra la dignidad humana.

En definitiva, el traslado penitenciario no es un acto neutro, y mucho menos irrelevante. Es una decisión que debe ser adoptada con responsabilidad, con respeto al procedimiento y con sensibilidad humana. Porque el Estado que encierra tiene también la obligación de proteger, de garantizar condiciones dignas, y de nunca olvidar que incluso tras los muros de una prisión, hay personas con derechos que no se extinguen con la condena, ni se congelan durante la prisión preventiva.

