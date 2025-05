La Geoeconomía en Guerra

Del escritorio del General

Quien domina la economía, domina la guerra

Napoleón Bonaparte afirmaba que la guerra se hace por tres motivos: por dinero, por amor y por honor. En el mundo del siglo XXI, el primero de esos motivos se ha convertido en el motor silencioso de los grandes conflictos. Atrás quedaron las guerras únicamente ideológicas; hoy se impone un nuevo tipo de confrontación: la guerra geoeconómica, donde los arsenales modernos se componen de bloqueos, embargos, manipulación de mercados y control de rutas logísticas.

El año 2025 marca un punto de inflexión. No solo por el Jubileo cristiano y la elección del Papa León XIV, sino por el inicio de una transformación geoeconómica mundial, impulsada por la renovada política exterior del nuevo gobierno republicano de los Estados Unidos. Sin tambores ni clarines, lo que se juega en los despachos presidenciales y salas de juntas no son solo tratados o tarifas: se definen rutas de poder, dominio tecnológico y acceso a los recursos que sostendrán el futuro. La política industrial, el desacoplamiento tecnológico de China, la reindustrialización nacional y el aseguramiento de cadenas de suministro estratégicas se convierten en pilares de la nueva diplomacia del poder.

En estrategia militar, todo conflicto inicia con la definición del objetivo. Hoy, ese objetivo es económico. Las nuevas formas de guerra comienzan en los mercados, en las cadenas de suministro, en la tecnología y la energía. La diplomacia se mezcla con la presión comercial. El chantaje económico sustituye a los cañones, y cuando la economía no basta, la guerra convencional asoma de nuevo. La batalla por los microchips, por los semiconductores avanzados y por el litio no es un accidente; es una guerra silenciosa por el control del futuro.

La geoeconomía debe entenderse como el arte de transformar la geografía en una ventaja económica estratégica. Los recursos naturales —minerales, agua, hidrocarburos, tierras fértiles—, las rutas comerciales, las comunicaciones, la agricultura y la industria, todo está en juego. Lo que antes eran simples coordenadas en un mapa, hoy se traducen en poder nacional o debilidad estructural. Controlar un estrecho, una mina de tierras raras o una red de cable submarino equivale hoy a poseer una fortaleza.

Este nuevo tablero exige claridad estratégica. ¿Qué intereses defiende cada nación? ¿Dónde están sus vulnerabilidades? ¿Qué recursos necesita preservar o conquistar? Las guerras del futuro se anticipan en oficinas de planificación estratégica, y los mapas ya no solo muestran fronteras políticas, sino nodos de conexión, rutas de datos y activos de valor económico.

Pero no basta con los recursos. La política interior y las relaciones con los vecinos también condicionan la ecuación. Las fronteras disputadas, los antecedentes históricos, los reclamos territoriales y, sobre todo, el principio de autodeterminación de los pueblos son variables que no pueden ignorarse. Ningún Estado sobrevive sin definir su política exterior bajo un eje claro: proteger sus recursos, asegurar su economía y garantizar su soberanía.

En este contexto, Guatemala ofrece un caso emblemático. Su pérdida territorial más grave, la del departamento número 23: Belice, no fue resultado de una guerra declarada, sino de una sustracción silenciosa promovida por el Imperio Británico. Hoy, este conflicto permanece irresuelto, aunque los gobiernos lo hayan minimizado. Pero la lógica geoeconómica nos obliga a reconsiderarlo: ¿qué recursos perdimos? ¿Qué acceso marítimo quedó truncado? ¿Cuánta soberanía entregamos sin disparar un solo tiro? Las consecuencias económicas de no tener salida directa al Caribe y perder vastas zonas de biodiversidad y producción pesquera deberían reavivar la reflexión estratégica.

Belice no es solo una herida histórica. Es una advertencia.

Desde Cachemira hasta Gaza, desde Ucrania hasta el mar de la China Meridional, los conflictos actuales tienen un fuerte componente geoeconómico. Ya no se lucha solo por ideologías, sino por el control de minerales estratégicos, rutas energéticas y recursos vitales. Rusia busca influencia en el Mar Negro; China en el Indo-Pacífico; Estados Unidos en toda la red de suministro global. ¿Y América Latina? Observa, duda y reacciona tarde. El canal de Panamá, la Amazonía y los yacimientos de litio del triángulo del sur (Bolivia, Argentina, Chile) son piezas de una disputa que ya empezó.

Es hora de comprender que el siglo XXI será un siglo de guerras geoeconómicas, donde los tratados serán armas, los recursos serán escudos, y las decisiones de hoy definirán la supervivencia de mañana. Incluso organismos multilaterales y tratados comerciales se están reformulando para proteger intereses estratégicos. El comercio libre ya no es ingenuo, es selectivo. Se protege lo crítico y se expone lo prescindible.

Las sanciones económicas, que antes eran excepcionales, ahora son instrumentos de uso cotidiano. Las guerras no declaradas se libran con monedas, con bancos, con bloqueos digitales. Lo vimos con Rusia tras su invasión a Ucrania; lo vemos con Irán y su aislamiento financiero; lo veremos con nuevas formas de competencia que priorizan la seguridad sobre la apertura.

La historia no perdona a los que no se preparan. Si los Estados no definen con claridad sus objetivos estratégicos —políticos, económicos y territoriales—, otros lo harán por ellos. Y cuando eso ocurre, el precio siempre es la soberanía. Las naciones que no controlen su energía, su tecnología y sus finanzas serán colonias del siglo XXI, aunque sus banderas ondeen libres.

Guatemala, y toda América Latina, deben mirar al futuro con realismo y decisión. La geoeconomía no es una moda académica: es el nuevo nombre de la guerra. Solo quienes se preparen con visión estratégica, formación técnica y voluntad política podrán sobrevivir en esta era donde los mapas económicos determinan quién manda y quién obedece.

Libre emisión del pensamiento.

