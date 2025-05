CARTA PÚBLICA

Quod Pertinet

Asunto : Informarles acerca de la comprometida condición jurídica y del aún impune peligroso criminal trasegar de uno de sus invitados como “expositor central”, el usurpador de la presidencia de Colombia Gustavo Francisco Petro Urrego.

Reciban un respetuoso saludo y mis mejores deseos para la versión 2025 de su festival.

Dirijo a ustedes la presente para evitar que la versión de este año de su festival sea manchada con una indeleble marca de complicidad y de apología para con un aún impune y denunciado violador de Derechos Humanos (DD.HH.). Anhelo que la verificable y contundente información que de manera resumida les compartiré a continuación sea recibida con la seriedad e imparcialidad que amerita, independiente de simpatías y de afinidades ideológicas. No sigan engañados, el aún impune Genocida Petro Urrego no es el “líder carismático con una perspectiva crítica de la política tradicional en Colombia” que ustedes cándidamente describen en su página web: Petro Urrego representa como nadie la desbordada criminalidad, la insaciable corrupción, y la atroz impunidad que caracteriza a la clase política de Colombia, ¿o acaso como más puede entenderse que lleve 35 años de ininterrumpida, ilícita e ilegítima carrera política en Colombia?

Creo que con personas de bien que piensen diferente se puede y se debe reconocer las diferencias con respeto. Estoy convencido que con ciudadanos honestos que profesen ideologías contrarias se puede y se debe tener discusiones propositivas y conciliadoras para beneficio propio y de la comunidad. También opino que con seres humanos íntegros que consideren modelos económicos, sociales y políticos contrarios al mío para seguir construyendo país, se puede y se debe controvertir y confrontar por las vías institucionales.

En cambio, con aún impunes criminales responsables de cometer los más infames de los actos contra la humanidad como es el caso de este sujeto Petro Urrego, el asunto no es de diferencias ideológicas sino de atroz y aún impune criminalidad. Dado que el destino final del aún impune Genocida Petro Urrego, uno de sus “expositores centrales”, estará marcado por Órdenes de Detención Internacional – Circulares Roja de la Interpol, juicios, y cárcel por las gravísimas violaciones que ha cometido contra los Derechos Humanos (DD.HH.) de millones de víctimas de diferentes nacionalidades, confío no van a querer ustedes quedar señalados como otros de los tontos útiles que sirvieron para promocionar, defender y encubrir su criminal proceder.

Quedan advertidos: En su invitación para que durante la versión 2025 del FESTIVAL CANNES LIONS los asistentes aprendan de las mejores ideas, conozcan a personas que piensan igual a ellos, y sean inspirados por los mejores, han incluido como “expositor central” a un aún impune Criminal de Lesa Humanidad. Lo digo de manera clara por cuanto a este individuo lo tengo denunciado penalmente a nivel internacional desde febrero del año 2022, de ahí que les conmine a descartar incluso la presencia en su festival de este peligroso sujeto. Pruebo la firmeza de lo aquí manifestado adjuntándoles copia del radicado que ante la justicia francesa hiciera a inicios del año 2022, de la Denuncia Penal Internacional (DPI) contra este sujeto.

Conforme se aprecia en la página web de su festival, la presentación de este sujeto está programada para realizarse en el Teatro Debussy de The Palais (El Palacio de Festivales y de Congresos) de Cannes el día jueves 19 de junio a las 4:30 pm, bajo el rimbombante título de “Creatividad Sostenible en el país de la belleza”. Podrán argumentar en su defensa que hasta la recepción de la presente habían sido ustedes asaltados en su buena fe por parte de un ápice internacional del ahora usurpado poder ejecutivo de Colombia (ProColombia), así como por la influyente red de apoyo internacional que tiene la izquierda criminal, pero una vez cumplan con la obligación moral y humanitaria de corroborar lo aquí informado, será inaceptable y por demás reprochable que ustedes persistan en que este sujeto se presente como “expositor central”.

Para vergüenza de la humanidad, la mejor de las ideas que ha tenido este sujeto Petro Urrego es haber implementado desde 1975 y a nivel mundial la macabra industria del secuestro extorsivo para financiar el terrorismo, teniendo entre sus víctimas a miembros de la fuerza pública y a sus familiares, a niños, a estudiantes, a ganaderos, a empresarios, a diplomáticos, a comerciantes, a industriales y a periodistas. De ustedes mantener a este fratricida Petro Urrego como “expositor central”, expondrán a los asistentes a su festival a conocer a una persona que durante toda su criminal existencia ha asesinado, secuestrado, extorsionado, robado, perseguido y obligado al exilio a millares que piensan y obran diferente a él. Una persona como Petro Urrego que tiene a su haber la infamia de reclutar forzadamente, de esclavizar, de violar, de instrumentalizar para el terrorismo, y de asesinar a infantes y a menores de edad, no puede ser considerado como inspiración para nadie.

No pueden ustedes deshonrar las seis (6) décadas de respetable y admirada historia que tiene el Festival Cannes Lions teniendo como “expositor central” a un aún impune Criminal de Guerra cuyos logros creativos han sido los de intencionalmente causar muerte, violencia, destrucción, sufrimiento y tragedias ambientales a macabras e insuperables escalas y niveles… No pueden ustedes siquiera considerar como positivamente influyente a un sujeto como Petro Urrego, que como miembro de la derrotada pandilla narcoparamilitar de la izquierda colombiana M-19 tiene a su haber la responsabilidad de haber cometido más de 5,900 Infracciones Graves contra el Derecho Internacional Humanitario (DIH) conforme lo registraran algunas de sus víctimas ante el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia… No es ético ni moralmente aceptable que ustedes, como organizadores y como patrocinadores del evento más prestigioso en el mundo de la creatividad publicitaria, vayan a convertirse en plataforma de difusión para revictimizar a los millones de víctimas de diferentes nacionalidades que este aún impune Criminal de Lesa Humanidad tiene a su haber.

Dejando constancia de mi entera disposición a probarles y a complementarles absolutamente todo lo que aquí estoy poniendo en su conocimiento, de manera resumida procederé a enumerarles 8 (ocho) contundentes hechos legales e históricos con respecto a la comprometida, y ya denunciada penalmente a nivel internacional, condición jurídica de Petro Urrego, uno de sus, hasta ahora, “expositores centrales”.

Petro Urrego tiene un Antecedente Penal por terrorismo: El día 06 de noviembre de 1985 y tras haber sido capturado en posesión de un arsenal de guerra, este sujeto fue condenado por un Juez de Conocimiento de la República de Colombia, a una pena privativa de la libertad por pertenecer a “un grupo armado antisocial vinculado con el narcotráfico que cometía actos terroristas en todo el territorio nacional”. Conforme a los Artículos 122, 197 y 179 de la aún vigente Constitución Política de Colombia, una persona que tenga Antecedente Penal por terrorismo queda inhabilitada de por vida para ser funcionario público, para contratar con el Estado, y para postularse a cargos de elección popular. En 1990 a Petro Urrego le fueron canceladas de manera ilícita e ilegítima tres (3) órdenes de captura que había en su contra por, entre otros, los Crímenes de Lesa Humanidad de asesinato y de secuestro. Con la condición de desmovilizado del M-19 no amnistiado ni indultado del Señor Petro Urrego plenamente certificada por el Ministerio de Justicia y del Derecho Colombiano (adjunto certificación), en el año 2018 agoté las vías judiciales en Colombia para exigir se le aplicara la Ley a este sujeto y no pudiese postularse a la presidencia de Colombia. Desde mayo del 2018 hasta octubre del 2018, presenté cinco (5) Acciones de Nulidad Electoral ante el Consejo de Estado, una de las Altas Cortes de Colombia. Todos estos recursos me fueron negados con unos pronunciamientos carentes de solidez jurídica. También agoté el siguiente recurso judicial que me quedaba en el ordenamiento colombiano: Presentar una Demanda de Pérdida de Investidura ante la Corte Suprema de Justicia. Como era de suponer y también en tiempo récord, esta demanda me fue rechazada con un escrito que bien habría podido redactar la defensa del denunciado Petro Urrego. Concluyendo que ningún recurso judicial sólidamente sustentado prosperaría contra este sujeto en Colombia, desde junio de 2018 y hasta el mes de enero de 2022, me dediqué a estudiar, a investigar, a leer, a redactar, y a armar una Denuncia Penal Internacional (DPI) contra el Señor Petro Urrego dada su condición de aún impune Criminal de Guerra, aún impune Genocida, aún impune Criminal de Lesa Humanidad, y aún impune criminal responsable de cometer Infracciones Graves contra el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Para redactar la Denuncia Penal Internacional (DPI) contra este sujeto, estudié, abordé e incluí en ella, uno a uno, los más de veinte (20) instrumentos que en defensa de los Derechos Humanos (DD.HH.) ha proclamado la humanidad durante el último siglo. Además, apelé al concepto establecido por el Derecho Penal Internacional para denunciar violaciones graves a los Derechos Humanos conocido como la JURISDICCIÓN UNIVERSAL. Igualmente, opté porque solicitaría a la justicia ordinaria de diferentes naciones civilizadas del planeta, a cuyos ciudadanos también Petro Urrego había violado de manera grave sus Derechos Humanos (DD.HH.) y estos crímenes siguen impunes, ayudarme a hacer justicia radicando ante ellas mi Denuncia Penal Internacional (DPI) contra este sujeto. Este trabajo resultó en un libro de ochocientas (800) páginas en el que tan solo pude poner en conocimiento de las autoridades judiciales de diferentes naciones cuarenta (40) de las aún impunes atrocidades cometidas por el Señor Petro Urrego y por sus camaradas de la derrotada pandilla narcoparamiltar de la izquierda colombiana M-19… Y digo “tan solo cuarenta (40)” porque tal y como lo mencionara líneas atrás, en el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia hay reportados por las víctimas más de 5,900 (CINCO MIL NOVECIENTOS) Crímenes de Guerra, Genocidio, Crímenes de Lesa Humanidad, e Infracciones Graves contra el Derecho Internacional Humanitario (DIH) cometidas todas por el hasta ahora impune Señor Petro Urrego y por sus camaradas de la derrotada pandilla narcoparamilitar de la izquierda colombiana M-19.

No obstante, y tan solo haber podido ocuparme en mi Denuncia Penal Internacional (DPI) de cuarenta (40) de las aun impunes atrocidades cometidas por este sujeto, estas noticias criminales suman el vergonzoso e infame total de 2,200 Infracciones Graves contra el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Después de enterados de lo que brevemente he puesto en su conocimiento con respecto al aún impune criminal trasegar de ese atroz Petro Urrego a quien tienen invitado como “expositor central” en su festival, confío no mancharán sus nombres, ni los respetados y admirados 61 años de historia del FESTIVAL CANNES LIONS, ni mucho menos la imagen de sus marcas, insistiendo en ser cómplices de este sujeto e incurriendo en una atroz e inaceptable apología al terrorismo al mantenerlo como “expositor central”.

Si después de recibida esta comunicación y enterados de la comprometida y denunciada condición jurídica de este sujeto ustedes insisten en mantener a ese criminal como “expositor central” en la versión 2025 de su festival, cuando el peso de la justicia caiga sobre este sujeto no les servirá de excusa decir que no estaban enterados.

Acompañado de mi anhelo porque tomen muy en serio la contundente e incontrastable información que aquí les compartí, y reiterándoles tanto mis sinceros deseos porque la versión 2025 del Festival Cannes Lions sea todo un éxito, como mi absoluta disposición a complementarles lo que estimen conveniente, me remito

De manera respetuosa y atenta,

François R. Cavard M.

P.D. Enviaré esta Carta Pública a cada uno de los más de 120 patrocinadores que tiene el Festival Cannes Lions 2025.

Libre emisión del pensamiento.

