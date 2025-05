Zoon Politikón

En este artículo se desmonta la narrativa romántica construida en torno al expresidente uruguayo José Mujica. Lejos de ser el sabio popular que pregonaba humildad, Mujica representa —según el análisis aquí desarrollado— un símbolo de decadencia institucional, violencia política y retroceso económico. A través de un enfoque crítico y documentado, se exponen los elementos olvidados o distorsionados de su legado: desde su pasado guerrillero y condenas por terrorismo, hasta su responsabilidad en el colapso educativo, la inseguridad y la propagación de una ideología que ha contribuido a la crisis de un país que alguna vez fue modelo regional.

En la política latinoamericana, pocos personajes han logrado construir un mito tan poderoso como José «Pepe» Mujica, el expresidente uruguayo conocido por su estilo austero y su discurso aparentemente sabio. No obstante, tras esta apariencia se oculta una realidad mucho más complicada y alarmante.. Aclamado por algunos como un defensor de la humildad y la justicia social, Mujica es, en realidad, un símbolo de la decadencia moral y económica que ha afectado a Uruguay. Su legado, lejos de ser un ejemplo por seguir, representa un camino peligroso que ha llevado a su país a un estado de crisis.

Mujica ha sido presentado como el «presidente más pobre del mundo», un hombre que vive en un pequeño rancho y viaja en un viejo Volkswagen. Esta narrativa ha calado hondo en la opinión pública y ha sido utilizada hábilmente por los propagandistas de la izquierda. Pero es obligado cuestionar esta imagen. A lo largo de su vida, Mujica no solo ha sido un líder político; también fue un guerrillero del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, implicado en una serie de actos de violencia y terrorismo que no se pueden ignorar. La historia nos recuerda que Mujica fue condenado a 40 años de prisión en una democracia por crímenes que incluyen tortura y asesinato. Esto es un aspecto de su vida que rara vez se menciona en las celebraciones de su figura.

La narrativa que rodea a Mujica a menudo pinta un cuadro de un Uruguay oprimido por una dictadura oligárquica. Pero, la realidad es que el país contaba con una democracia robusta y un alto nivel de desarrollo humano antes de la llegada de la violencia armada. La inestabilidad que condujo al golpe militar de 1973 fue, en parte, consecuencia de las acciones del MLN, que financiaba su lucha a través de robos y secuestros que afectaron a ciudadanos comunes. La glorificación de Mujica como un héroe de la resistencia oculta la verdad dolorosa de su participación en la destrucción de un estado democrático.

El regreso a la democracia en 1985 no significó un verdadero arrepentimiento por parte de Mujica y su grupo. Al contrario, se reorganizaron bajo el Movimiento de Participación Popular, integrándose al Frente Amplio sin una reflexión crítica sobre sus pasados crímenes. Este fenómeno de reconversión política ha permitido que figuras como Mujica mantengan una influencia desproporcionada en la política uruguaya, a pesar de su historial violento.

Durante su mandato, Mujica implementó políticas que, lejos de beneficiar a la población, han contribuido a la erosión de las bases económicas del país. La legalización del aborto y de la marihuana se presentaron como avances progresistas, pero han tenido consecuencias sociales devastadoras. La expansión del gasto público, que creció de manera exponencial, no se tradujo en mejoras reales en educación, salud o seguridad. En lugar de prosperidad, Mujica dejó un legado de pobreza, donde uno de cada tres uruguayos vive en condiciones precarias y la inseguridad se ha institucionalizado.

Los indicadores educativos son alarmantes. Uruguay, que solía ser un referente en la región, enfrenta hoy una crisis educativa sin precedentes. Solo un tercio de los jóvenes logra terminar el liceo, y la tasa de abandono escolar es escalofriante. Además, el país enfrenta una de las tasas más altas de suicidio adolescente del continente. ¿Es este el legado de un líder comprometido con el bienestar de su pueblo?

La inseguridad se ha convertido en un flagelo cotidiano. Durante el gobierno de Mujica, los hurtos se multiplicaron y los asesinatos aumentaron dramáticamente. Montevideo, una vez considerada una de las ciudades más seguras de América del Sur, se ha transformado en un lugar donde el miedo y la violencia son parte de la vida diaria. La imagen del presidente austero que viajaba en su viejo automóvil choca con la dura realidad de un país sumido en el caos.

A pesar de estos fracasos, Mujica ha sido promocionado como un ícono global, comparado erróneamente con figuras como Mandela y Gandhi. Esta exaltación ignora su pasado y su complicidad con un sistema corrupto. Las investigaciones han revelado su cercanía con grupos armados y su silencio ante la corrupción que permeó su gobierno. La construcción de un mito en torno a su figura es un peligroso ejercicio de revisionismo que distorsiona la verdad.

El caso de Mujica ilustra cómo la narrativa política puede divorciarse de la realidad, elevando a un hombre con un pasado violento a la categoría de héroe. Este fenómeno no es exclusivo de Uruguay; es un patrón que se repite en toda América Latina, donde las ideologías progresistas han encontrado formas de glorificar a líderes cuyas acciones han llevado a la inestabilidad y al sufrimiento. La conexión entre la violencia política, la debilitación de la institucionalidad y la descomposición del sistema judicial es evidente, y el legado de Mujica ha contribuido a esta crisis que hoy enfrenta el país.

Se debe cuestionar el impacto de estas políticas en el desarrollo económico y social. Mujica no fue un defensor de la justicia social; fue un operador ideológico que perpetuó un sistema que ha demostrado ser fallido. La historia nos ha enseñado que el socialismo y el comunismo han colapsado en muchos lugares, dejando tras de sí una estela de miseria y desesperanza. La glorificación de Mujica como un líder progresista es un desvío peligroso que puede llevar a otros países por el mismo camino.

Uruguay merece más que un mito construido sobre los escombros de su esplendor pasado. La memoria colectiva debe ser restaurada, y la verdad sobre los líderes y sus acciones debe ser reconocida. La regeneración moral y económica de un país solo puede surgir del respeto al trabajo, la propiedad privada y la verdad. La verdadera revolución radica en la capacidad de trabajar con honestidad y dedicación, no en la glorificación de figuras que han contribuido a la destrucción de lo que una vez fue un modelo a seguir en la región.

En conclusión, la figura de José Mujica debe ser analizada con un enfoque crítico. La narrativa que lo presenta como un sabio popular es engañosa y peligrosa. Su legado no es de resistencia heroica, sino de un fracaso que ha dejado a Uruguay en una encrucijada.

Nota del autor

Este artículo nace de la convicción de que ningún país puede avanzar si sus ciudadanos construyen ídolos sobre cimientos de mentira. No hay justicia social sin verdad, no hay progreso sin instituciones fuertes, y no hay libertad si se vive la mentira.

Libre emisión del pensamiento.

