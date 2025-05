Tanmi Tnam

El tiempo sigue su camino, no se detiene, vuelve a repetir hechos, ve pasar el cambio de algunos actores puesto que algunos ya no están, mucha gente repite las mismas ideas y prácticas porque les funcionan, grandes líderes que se han ido para siempre y no vieron la concreción de sus reflexiones y hay grupos que viven el día a día y no están preocupados por el mejoramiento de la vida en común porque faltan referencias para comparar cómo es vivir en mejores condiciones.

Otra vez lo mismo, nuestro país, inicia a repetir lo que pasa cada cuatro años, la ciudadanía inquieta cuestiona las actividades de los partidos políticos, qué camino tomaron las grandes promesas, otros interesados en probar la vigencia de sus ideas corren para formar su propio partido político, otros que vienen comiendo de su viejo partido político insisten en conservarlo a toda costa y los que ya tienen costumbre ponen el sombrero para recibir aportes vengan de cualquier buen samaritano. Otros con experiencia suficiente que el dinero arregla todo. Estamos en el momento en que el liderazgo local empieza a elevar su atención para seleccionar al partido que merece el apoyo. Criterios para seleccionar son fáciles, por ejemplo, de qué religión es, si van a dar comida, si hay pasaje, si en las reuniones hay un traguito, a qué lugares del país hay que viajar. Este es el momento, en que hay silencio de muchos líderes de partidos políticos de hace unos dos años porque ahora tienen trabajo y han resuelto sus necesidades. El pueblo ya no es parte del discurso.

Otra vez lo mismo, hay ciudadanos que hablan de su partido político pero que hace años ha muerto, otros con poca información promocionan a los partidos más corruptos del país, otros llevan 40 años de conservar esperanzas para obtener los beneficios a su comunidad y el tiempo seguirá, pero tales respuestas no logran concretarse.

Son los partidos políticos los culpables del estado en que se encuentran los pueblos de Guatemala. Son los partidos políticos los culpables de la falta de democracia, que abunda la desigualdad, hay un gran porcentaje de guatemaltecos viviendo en la pobreza y en la extrema pobreza y que la mayoría de los guatemaltecos apenas cuenta con algunos años de educación escolar. Son los partidos políticos quienes han llevado al poder a gente preocupada por resolver sus problemas personales no importa el medio a utilizar. Los partidos políticos han tenido el cuidado de seleccionar candidatos a puestos de elección popular con un perfil idóneo que facilita a sus compinches aprovecharse al máximo de la oportunidad que facilita el control del poder.

También hay guatemaltecos que siguen con el análisis del estado de las actividades políticas y el hecho de contar con un país que siempre vive en el subdesarrollo. Tienen claridad que los partidos políticos no responden a las esperanzas de la ciudadanía ni de los pueblos; están los pueblos que no se sienten representados en los partidos políticos actuales y por lo mismo no son parte de las ventajas que traen los servicios públicos, el canto de que todos somos iguales ha creado desigualdad y pobreza y el modelo económico que apoyan los partidos políticos que luchan por llegar al poder tiene como mérito fabricar más pobres, desconocer a los pueblos originarios y aprovechar sin medida los componentes de la naturaleza y de la Madre Tierra.

Otra vez lo mismo, el tiempo de los eternos líderes y lideresas que no sienten vergüenza de transitar en distintos partidos políticos, la meta está clara, es la lucha por el bienestar individual y no por las necesidades de los pueblos.

