La Guerra de la Realidad

Zoon Politikón

Parte 1: Despertar en la Trinchera: el soldado que venció a la muerte

Una historia entre la niebla de la guerra y la conciencia, donde el verdadero combate no es el de las balas, sino el de la mente. Un símbolo del mundo moderno que se niega a ver su propia batalla.

SINOPSIS:

En esta primera entrega, el autor nos transporta a un hospital de campaña en 1916, donde André Bretón, futuro líder del surrealismo, encuentra a un soldado invencible, herido no en el cuerpo, sino en el alma. La historia, cargada de simbolismo, es una metáfora desgarradora sobre nuestra incapacidad contemporánea para reconocer la guerra que sí estamos librando: la del control, la resignación y el olvido de lo esencial.

En una gélida mañana de invierno de 1916, el poeta y crítico francés André Bretón, líder del movimiento surrealista, se encontró con el soldado invencible en un hospital de guerra. En aquel ambiente sombrío, donde la desesperación se palpaba en el aire y la vida parecía un susurro, Bretón actuaba como un faro de esperanza para quienes intentaban evitar que el imperio germano devorara a su patria. Este encuentro, marcado por la frontera entre el día y la noche, cambiaría para siempre su percepción de la guerra y de la existencia misma.

Al acercarse a uno de los carromatos donde se hacinaban los heridos que llegaban del frente, Bretón fijó la mirada en las ruedas embarradas, manchadas de fluidos y sangre, mientras los llantos y lamentos resonaban como una sinfonía trágica a su alrededor. Con el corazón latiendo fuerte, se lanzó en ayuda de los que parecían más graves, como siempre hacía. A sus ojos, los amputados y aquellos que estaban prácticamente muertos eran los que debían ser trasladados sin ningún tipo de espera, como si el tiempo se hubiera detenido en su agonía.

Normalmente, solo a veces, alguno de esos moribundos lograba sobrevivir. No obstante, lo que ocurrió aquella mañana transformaría todo lo que él pensaba conocer y saber. Lo que sigue es la historia de un despertar, el anhelo de nuestra existencia actual. Lo que Bretón vivió es lo que nuestra sociedad necesita experimentar para despertar. Lo que sucedió en ese hospital de campaña guarda una relación directa con lo que estamos viviendo ahora mismo. Este relato tiene el poder de cambiar tu percepción de por qué ocurren las cosas.

Una orden cambió para siempre la visión de Bretón sobre la guerra y sus consecuencias. Mientras trataba de engrasar las llagas de los soldados más castigados por la metralla, escuchó una voz directa y autoritaria: «André, deja todo lo que estés haciendo y ayúdame con este herido. Está muy grave, por favor». El joven poeta no podía creer lo que oía, pues el herido era un enigma, un ejemplo del ileso en plena batalla. Habitualmente, este estado se atribuía al soldado que desertaba antes de que empezara la contienda. El hombre no mostraba ni un solo rasguño; por eso, sin recelo, giró su atención y continuó con su tarea.

Arrugó un nuevo trozo de tela y lo apretó contra la herida de un moribundo sin piernas, al que llevaba un rato intentando taponar una hemorragia. Pero su superior, quien le había dado la orden, le insistió de nuevo: «André, te he dado una orden. Ven aquí ahora mismo y ayudame con este herido».

Bretón, que había nacido en la humildad, comprendió que, en la guerra, como en la vida, nada es lo que parece. Las cosas que deseas no suelen llegar solas; debes ir a buscarlas. Desde joven, había aprendido que las apariencias engañan, y a pesar de sus dudas, dejó el cuerpo herido que intentaba salvar y se acercó a su superior. Este sostenía del brazo a un hombre rubio, alto, con la mirada perdida, del que resbalaban gotas de saliva por la barbilla. La única evidencia de haber estado en batalla era la sangre seca que cubría su uniforme, como un recordatorio de la brutalidad de la guerra.

Bretón le preguntó dónde estaban sus heridas, dónde debía comenzar a desinfectar. La respuesta fue simple, pero escalofriante: estaba herido en su mente. La historia de ese soldado era aterradora. Durante la última contienda en la que su batallón participó, todos murieron menos él. Un puñado de explosiones detonó en la zanja donde había estado resistiendo los ataques del enemigo. A medida que la bruma se disipaba, el soldado ileso comprendió la magnitud de la masacre. Sin humo, sin pólvora, sin gas, se dio cuenta de que era el único sobreviviente. Todos yacían muertos a su alrededor, y él, paralizado por la culpa que solo sienten quienes escapan de la muerte, enfureció. Gritó y deseó el mismo destino que sus compañeros.

Desesperado, salió de la morgue, la trinchera en donde se encontraba, y se presentó ante el enemigo gritando: «¡Aquí estoy, matadme!» Lo que sucedió después carece de lógica. Dos colegas que presenciaron la atrocidad desde un puesto diferente se apresuraron a ayudar a los heridos. Pero, solo pudieron llevarse a aquel soldado enloquecido que enfrentaba un centenar de bayonetas y cañones. Sus salvadores no podían creer lo que sucedía: disparos, explosiones, todo tipo de detonaciones no cesaban en su intento de matar a ese hombre. Ninguno acertó, y cuando lo sacaron de esa posición, su cuerpo estaba intacto, sin una herida, sin cicatrices. La verdadera herida ya había penetrado en su alma, un daño invisible que lo marcaría para siempre.

El soldado creyó que no estaba en ninguna guerra. Pensó que todo era producto de su imaginación, una alucinación que su mente le fabricaba, una broma macabra que no podía aceptar. Ahora que parecía invencible, lo era porque él afirmaba que no existía tal batalla. Ante esta dura realidad, el herido de guerra se convirtió en la figura más intrigante para Bretón. Para un aficionado a la mente humana y teórico del surrealismo poético, este caso era un regalo inesperado, una oportunidad para explorar los recovecos más oscuros de la psique humana.

Durante varios días, Bretón trató a aquel hombre hasta concluir que lo más grave que puede sucederle a un ser humano es alejarse de su propia realidad, abandonar la evidencia del escenario en el que se encuentra y decidir no aceptar la guerra que le ha tocado vivir. Uno de los valores esenciales para alguien que busca poner en marcha sus proyectos es aceptar el territorio que le ha sido dado. Aceptar las aristas de ese mundo es vital para quienes no se conforman con lo que les dicen.

No darnos cuenta de que estamos en una batalla real puede ser tan perjudicial como no entrar en ella. Creerse invencible no es suficiente; no funciona ir sin un radar que guíe. Hay que afinar el valor de la prospección. Como se dice, el arte de vencer se aprende en las derrotas. Esta frase es tan cierta que, si no sabemos asimilar las heridas que enfrentaremos en estos tiempos, nunca lograremos crear un proyecto sólido, ya sea personal o social.

NOTA DEL AUTOR:

Este relato nace como un puente entre lo histórico y lo actual. Lo que Bretón vio en ese hospital no es solo un eco del pasado, sino un espejo de lo que muchas personas están viviendo sin saberlo. No es un homenaje al absurdo de la guerra, sino una advertencia sobre las batallas que no queremos aceptar.

Continuará…

