Barataria

Bien dice el refrán “Del dicho al hecho, hay mucho trecho” y esto es algo muy cierto cuando de gobernantes, funcionarios públicos se trata. En todas partes del mundo sucede un fenómeno casi universal en dónde algunos candidatos a puestos de elección popular usan discursos populistas, pregonando a los cuatro vientos aquello que a muchos les gusta oír, para que las masas confíen en ellos y les voten. Así, frases tales como “voy a luchar contra la corrupción”, “el presupuesto del Estado se lo roban por eso no hay obras”, “vamos a darles trabajo”, “los buenos somos más” y otros más. Pero al llegar al poder no viven la línea de lo que proclaman, no se ajustan sus hechos a las ideas que expusieron ni lo que ofrecieron puesto que, estando en el poder ven “cosas distintas” y se les hace imposible, sin mayor esfuerzo, cumplir con su palabra.

De allí empieza la metamorfosis del candidato aspirante, al candidato ganador y luego al gobernante o funcionario. En esta categoría están el gobernante, los alcaldes y los diputados para citar ejemplos claros de lo que es esta transformación. Hace una semana murió José Mujica, expresidente de Uruguay. Su fallecimiento deja un vacío ético en la política latinoamericana, porque fue por mucho el único presidente socialista que gobernó el país viviendo ajustado a sus verdaderos ideales.

Guerrillero como otros muchos que alcanzaron las mieles del poder, Mujica incursionó en la lucha armada porque sus ideales así se lo exigían, pagó con cárcel la osadía de empuñar las armas contra el sistema. Eso contrasta con muchos “comandantes guerrilleros” guatemaltecos, que nunca estuvieron en la montaña, pero se dieron un exilio de lujo en México mientras muchos guerrilleros morían día tras día en la montaña y, cuando vieron la oportunidad de negocios, “vendieron la lucha armada” a Álvaro Arzú. Regresaron al país a Guatemala a vivir como todo un capitalista, comprando casas, creando ONG´s que no solo recibieron millonarias donaciones, sino que también administraron fondos de resarcimientos y desarrollo que nunca se vieron. Talvéz Pablo Monsanto, Gaspar Ilom y Mario Polanco pueden explicar ¿Porqué si la “lucha armada” duró treinta años con la paz todo volvió a ser igual no se logró absolutamente nada? Pero que también nos expliquen ¿Con qué dinero compraron sus casas, viven a cuerpo de rey en un país en donde se suponía que toda la lucha armada era para que cambiaran las condiciones de exclusión, pobreza y desarrollo social en el interior del país? Y, que nos cuenten ¿Cómo es que, si sus ideales son de izquierda, resultaron ser mas derechistas que Trump?

José Mujica se puede considerar el único líder de izquierda que gobernó un país marcado precisamente por sus ideales, no utilizó de los beneficios que el cargo de presidente de Uruguay le daba, tanto así que ni utilizó la casa de gobierno, ni los vehículos oficiales. Su vida como presidente de Uruguay fue sumamente austera. De tal manera que sus lecciones de ética en el ejercicio del poder público le siguieron aún dejando el cargo. Frases como “La Política no es para hacer plata, si alguno quiere hacer plata, que se dedique a los negocios” o como dijo en otra ocasión” Para los que les gusta mucho la plata, para los que no puedan vivir sin el horizonte de ser rico, para aquellos que creen que la felicidad humana es acumular dinero, hay que echarlos de la política”

Mujica vivió conforme a sus ideales, se puede decir que es el único presidente socialista que existió en Latinoamérica, de los mas de estos todos se enriquecieron en el poder Evo, Correa, Chavez, Maduro, Lula o Arévalo son solo parapetos de una voracidad para entrar en el poder y usar el poder para sus propios fines. No es que los demás no lo sean, no es que Giammattei, Milei, Novoa y otros sean más honestos, sino que ya se sabe que sus ideales no congenian con aquellas ideas de una vida ajustada a valores sociales.

Hoy en día Guatemala vive un proceso complicado de credibilidad en cuanto al presidente, el señor Arévalo llegó al poder como un paladín contra la corrupción, acusando a un “pacto de corruptos”, todos los que lo votaron creyeron que era la solución guatemalteca, tanto así que se creyó que no tomaría posesión. En medio de protestas, cierres y un clima de inestabilidad tomó posesión y ahora mismo hace un año y medio de gestión, el gobierno de Arevalo se apartó fácilmente de aquello que proclamó y tanto se ha servido del poder, que hasta su esposa utilizó fondos públicos para “hacer un baby shower” a una familiar.

¿Entonces? ¿Dónde están los ideales de izquierda en este gobierno de Arevalo? Lo cierto es que este gobierno “amaga con la izquierda pero patea con la derecha”. En realidad sus hechos gritan tanto que no dejan oír sus palabras y tenemos que comprender de una vez por todas, que la corrupción no tiene ideología, que corruptos hay de derechas y de izquierdas y que, sin un atisbo de ética y moral, los gobernantes sean quienes fueran van a ir a por “asegurarse un futuro con dinero tomado a manos llenas de las arcas públicas”.

