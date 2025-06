Cuidemos el Medio Ambiente

Tanmi Tnam

La vida de las personas depende de lo que hay en su entorno. Nos encontramos entre los elementos naturales que integran el medio ambiente. En el medio ambiente que observamos están las plantas, los animales, el agua, el aire y la tierra. La vida de la humanidad, de los pueblos y de cada persona depende de todos los aportes que vienen de los elementos naturales que están en nuestro hábitat toda vez que cuenten con buena salud. Esta es razón suficiente para que cada persona y todas las instituciones existentes asuman la responsabilidad de hacer algo por conservar la vida que hay en el medio ambiente. Cuanto más sufren de condiciones negativas también afectan a la vida de las personas, por ejemplo, las aguas contaminadas provocan enfermedades en las personas.

En la actualidad hay voces que explican las razones existentes en cuidar el ambiente para sostener la vida de las actuales generaciones y de las que vienen en el futuro. Nadie puede vivir sin los elementos naturales que conforman el medio ambiente. Pero tampoco es de extrañar que también hay voces y prácticas que explotan cualquier elemento del medio ambiente y como consecuencia contaminan de cualquier manera y tienen un discurso que hace ver que hay suficientes recursos naturales para generar suficiente dinero.

Estamos seguros que hay actividades humanas que contaminan el medio ambiente, por ejemplo, el hacer uso de mucho plástico, el uso de pañales desechables, el uso de duroport sin control, el uso de productos químicos en la agricultura, la producción de objetos que genera mucho humo y el uso de las aguas de ríos para mover algunas máquinas. Los guatemaltecos conocemos que hay municipalidades que no cuentan con programas de tratamiento de los desechos que se generan en las cabeceras municipales y por lo mismo el impacto está a la vista: desechos por todas partes, olores fétidos en las calles, plásticos en las esquinas de las calles, comercios generando contaminación, etc. Cada vez que pasan los días, también la contaminación empieza a aparecer en las comunidades rurales, hay plástico tirado en las orillas de los caminos, mucha basura cerca de los centros educativos y en los terrenos cultivables el uso de químicos.

Es posible comprobar la contaminación a través de una corta visita a municipios que no cuentan con tratamiento de la basura, visitas a fábricas que producen humo de manera casi permanente, ver detenidamente el cauce de los ríos llenos de mucho plástico, lugares donde hay basureros clandestinos, ríos que reciben las aguas negras de las grandes ciudades, lugares despoblados donde antes había bosques, etc. En pocas palabras, estamos mal, no cuidamos el medio ambiente. Los efectos de la falta de cuidados del medio ambiente repercuten en la salud y en la vida de la humanidad.

Es obligación de las familias, los centros educativos, las iglesias y demás instituciones el orientar a todos para conservar al medio ambiente con reflexiones que aclaren los aportes de las manifestaciones de vida a la humanidad, sembrar árboles, practicar el desarrollo que respeta la vida de todos los elementos del medio ambiente, cuidar las aguas de los ríos, disminuir el consumo de artículos que utilizan envolturas de plástico, caminar a pie cuando son distancias cortas y utilizar poca agua en el ámbito familiar.

Hay que fortalecer los conocimientos y prácticas de los pueblos que cuentan con argumentos y acciones dedicados a la conservación del medio ambiente. El 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente y hay que reflexionar sobre el tema en todas las instituciones existentes.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...