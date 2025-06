La Gran Farsa

Análisis Corto

Hoy quiero tratar un tema, que cada vez que veo la mentira de energía limpia, me molesta sobremanera.

Sabemos que el contenido de dióxido de carbono en la atmósfera no es suficiente como para llamarlo un gas invernadero. Es solo un 0.4% y a pesar de lo que nos dicen que la humanidad emite este no sube significativamente. Esto se debe a que se autoregula. Todo el mundo sabe que ha habido etapas en que la tierra es más verde y periodos de desertificación. Hoy los desiertos crecen y es por falta de dióxido de carbono. Las plantas no están hechas de nitratos ni de fosfatos estos son como vitaminas las plantas están hechas de carbono.

Si le sacas carbono a la atmósfera el crecimiento vegetativo se reduce. Ahora sí le incrementas el dióxido de carbono a la atmósfera el crecimiento vegetativo se incrementa. Esto produce el fenómeno de la autorregulación pues a mayor cantidad de plantas, inclusive el plancton microscópico marino, mayor fijación de carbono atmosférico. Y a menor crecimiento vegetativo menor fijación de dióxido atmosférico. Esto tiene la tendencia a regular el contenido atmosférico de dióxido de carbono.

Ahora, sabemos que estamos en un periodo de desertificación lo que nos indica que el contenido atmosférico de dióxido de carbono es deficitario. Y estos imbéciles nos dicen que estamos en exceso y que hay que frenar la emisión. El verdadero gas invernadero de la atmósfera es el vapor de agua. Este se incrementa con la falta de dióxido y no con su exceso. Es por esto que no le atinan los pseudocientíficos al cambio climático.

Cuando la política se pone a jugar de ciencia arruina la ciencia. La ciencia tiene que ser autónoma y verdadera no tiene narrativa no tiene efectos sociales a menos que se forcén. Esto es lo que vemos y da asco. Es un negocio más de los políticos. Y no les importa mentir y engañar a todo el mundo. No es cierto que el dióxido de carbono es el enemigo y no es cierto toda la narrativa que nos venden por todos los medios de energía limpia y que es importante reducir la huella de carbono.

Todo es un negocio para reducir la dependencia del petróleo y ponernos a depender de algo que ellos controlan más fácilmente, la generación eléctrica. Nos quieren conectados a su sistema que es fácilmente manejable y donde los políticos tienen más control. Así de simple.

Es importante analizar lo que aquí les planteo y no lo van a encontrar en Google pues esto no les conviene, piense analice y verá que esto es sentido común. Y un poquito de biología.

Libre emisión del pensamiento.

