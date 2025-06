ZURDOS de MIERDA… DERECHA FALSA y MERCANTILISTA

Desde Mi Trinchera

¡Qué horror!, tan corriente para escribir, tan patán, hay mejores formas de expresar nuestros puntos de vista, etc., etc.… “Zurdos de mierda” y lo escribo de corazón, sin pretender copiar de alguna forma al Presidente de Argentina, Javier Milei. Lo digo con la solvencia de estar dando la cara por la patria, ante la apatía del pueblo, desde hace más de 25 años, lo digo, ante la ignorancia del pueblo, ante la idiotez del pueblo, ante su gran inconformidad pero poca acción para cambiar el rumbo, lo digo ante el malinchismo avanzado, ante la pandemia de la mendicidad y ansias desmedidas de riquezas y poder político, lo digo ante la impotencia de ver como la juventud vive en su propia y absurda burbuja, llenos de comprometedora inmadurez, y una falsa sabiduría, esa juventud donde nosotros los adultos somos culpables, por permitir que otros zurdos de mierda, transaran con la educación de estas generaciones, convertidos en peligrosos idiotas, con poderes políticos, retorcidos, esparcidos en redes sociales, en medios de comunicación tradicionales, en puestos del gobierno, en el Congreso de la República, en las universidades, “liderando grupos terroristas”, bajo la retórica de “defensores de la democracia”… “Zurdos de mierda”…

Puede ser que en esta columna suene corriente, despojada de la demagogia política tradicional, de los cantos de sirena, apartado del léxico jurídico… pero convencido completamente de la realidad de Guatemala. Esta realidad, resumida en las palabras de Inés, una coherente y querida amiga, ciudadana guatemalteca,.. “Aquí Noel, existen dos clicas, de delincuentes, luchando por el poder”. Son en realidad más de dos clicas, antagónicas, que a conveniencia, olvidando las “ideologías políticas” por las noches se abrazan en medio de los pasillos del Congreso de la República, Casa Presidencial, salones del Palacio Nacional, o en la intimidad de salones de restaurantes, casas, acompañados de platillos y licores costosos. Estas bandas de delincuentes, de esta manera definen el rumbo de Guatemala, manteniéndolo en la zozobra, caos político; así ellos satisfacen sus intereses personales o grupales. Ahora es momento de agregar además, al combo de “zurdos”, también a la derecha mercantilista, estafadores, charlatanes de mierda.

A estas alturas, es más fácil hacer entender a palo y cárcel, que las actividades terroristas, no son procesos de defensa democrática, a estas alturas es más fácil hacer entender, a los grupos indígenas enajenados manipulados, pagados (que no son la mayoría) y minorías idiotizadas, que solo son piezas manipulables, al servicio de la agenda progresista, del globalismo, donde sus líderes se están haciendo millonarios, y las masas solo son hordas de tontos útiles, que repiten el mismo discurso, que les dictan sus patrones.

No llevo mucho tiempo escribiendo, y el sentimiento de impotencia, y desgano se apodera por ratos de mi voluntad. Quisiera culpar de ello a la canción, que me sirve de fondo, mientras redacto esta columna, “Something In the Way” de Nirvana; pero no es así. La ignorancia, y la competencia por tener la razón, de figurar en los medios, con un simple, pero estúpido comentario o video, hacen que la recuperación, de una sociedad real y con valores, se convierta en una misión casi imposible. Lo que para pocos se nos hace fácil identificar, se convierte en un avanzada ecuación política para muchos, por la pereza mental de investigar, y corroborar la información que circula, ayudando que mediocres ladrones, corruptos y fraudulentos, dirijan el gobierno. Pero aún, esos funcionarios, tienen el poder del dinero y la manipulación, para engañar, comprar, y hasta hacer que ciudadanos de a pie, se lancen como hienas, unos contra otros, en busca de utópica razón, en una falsa realidad, en las calles, violando los derechos civiles y humanos, de la gente de bien, la gente trabajadora.

Dos Semanas Después…

Dos semanas han transcurrido desde que empecé a escribir esta columna… sin poderle terminar. Y es que en un país como Guatemala, todo pueda pasar… uno que es usado como conejillo de indias por la “comunidad internacional”, y los zurdos de mierda, a travéz de un pelele, el perfecto idiota, que juega a protagonizar el papel de presidente; a cambio, sus patrones le dejan que viva la fantasía de nuevo rico y famoso, le dejan que le de puestos y cargos en el Estado, hasta el chucho sarnoso que tenía en su casa, donde se puede dar el lujo de nombrar embajadora hasta su ex mujer, con un sueldo en miles de dólares, desproporcionado e irracional, ante la miseria que viven la mayoría de guatemaltecos. Pero muy dentro de él, estoy seguro que al verse al espejo todos los días, comprende que la banda presidencial que atraviesa su avergonzado cuerpo, no es más que un falso accesorio, para un fraudulento presidente, uno mediocre, pero peligrosamente vende patrias, aunque… ¿Qué puede querer y respetar a Guatemala, un hippie y mal oliente ser, nacido en Uruguay?

Pero las acciones de este pelele, al cumplir las órdenes criminales, de sus patrones intelectuales, hunden y destruyen nuestra patria, de una forma grotesca y violenta, solamente suavizada a la fuerza por medios de comunicación mezquinos, sicarios de la pluma que le sirven al dinero. El levantamiento de la reserva del Art. 27 de Convención de Viena, no representa en absoluto desarrollo o bienestar para el ciudadano común y corriente, ¡engañan!, solo destruye el mismo Estado desde dentro del mismo Estado, dejando al país invertebrado constitucionalmente, como un monigote de cualquier tratado internacional, de esos entes extranjeros, que ahora, lejos de representar la unión entre países, representan al globalismo, terrorismo, depravación y destrucción de la identidad y valores, de las naciones libres y soberanas. Todo esto a cambio, de tener la cartera abierta de préstamos de bancos extranjeros, de fundaciones, y así seguir inflando las caletas de estos zurdos de mierda , al igual que lo hizo anteriormente la clica de Giammattei y su patojo.

Hasta el día de hoy, martes 3 de junio de 2025, el fraudulento gobierno de Arevalo, no ha acatado la resolución de la Corte de Constitucional, ordenando la suspensión de del acuerdo gubernativo 65-2025, que levanta la reserva del artículo 27 de la Convención de Viena. La Corte de Constitucionalidad, y las Instituciones garantes de salvaguardar la Constitución Política de la República de Guatemala, como el Ejército, el Poder Judicial y Ministerio Público deben actuar conforme las obligaciones constitucionales, para restablecer el INEXISTENTE ORDEN CONSTITUCIONAL, roto una y otra vez, desde que el poder del Estado es usurpado por vulgares vándalos, al servicio de poderes extranjeros e internos oscuros y perversos.

Me obligare a finalizar esta columna, pero sin dejar de recordar:

Los Magistrados del TSE, tiene las carpetas presentadas por el MP, donde se comprueba el fraude electoral, y obviamente se niegan a sesionar y resolver en torno a ellas, porque es dispararse ellos mismos, al quedar descubierto los crímenes que cometieron en las elecciones pasadas, el FRAUDE ELECTORAL. ¿Quién obligara a que resuelvan conforme en ley corresponde, y sus obligaciones, a estos magistrados del TSE delincuentes? No todo lo que huele a derecha significa que sea derecha, no todo el que desea lo mismo que los guatemaltecos honestos, resulta ser honesto. No siempre, el enemigo de mis enemigos resulta ser mi amigo estratégico. Como ejemplo, el Tratado de Yalta en 1945, entre los aliados, capitalista y comunistas, bajo el pretexto de liberar Europa, terminaron repartiéndosela, dejando que el régimen más brutal y sanguinario que ha conocido la humanidad, el de la URSS, al mando del carnicero de Stalin, esclavizaran con comunismo a la mitad de Europa, y desplegaran por todo el mundo, en medio de la Guerra Fría, el derramamiento de sangre por medio de guerrillas marxistas, en países como Guatemala.

Con ello, la reflexión para el guatemalteco justo, que protege la libertad, la propiedad privada, los valores morales, cívicos y religiosos… solamente un recordatorio, el comunista y terrorista jamás deja de serlo. “El único comunista y socialista bueno, es el muerto”. “Tremendos zurdos de mierda”.

Estoy entre lo que quiero y no debiera…

Estoy enamorado de la luna, y la luna es ajena.

Estoy detrás del cristal de la fe y la soledad,

Sabiendo que un diamante no brilla en la oscuridad,

Ni en las profundidades de la mar.

-Arameo Zealep- ®

Libre emisión del pensamiento.

