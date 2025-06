El mundo se transforma: Primer cuarto del siglo XXI

Sueños…

Los muertos asustan a los vivos

Cuesta darse cuenta, pero el súbito giro hacia el autoritarismo desde los gobiernos, el auge del poder del narco en nuestras vidas, las fakenews como centro para esparcir mentiras, medias verdades y alucinaciones ideológicas se derivan de un hecho económico antiguo.

No pareciera, pero el mundo no logra superar las heridas de la gran crisis financiera de 2007-08, aquella crisis financiera inmobiliaria derrumbó a los grandes bancos transnacionales, a los poderosos organismos de control económico internacional y bamboleo la credibilidad de todo el sistema capitalista. La salvación, momentánea, provino del endeudamiento de todos los gobiernos del mundo, que adquirieron una enorme deuda fiscal, dinero que al ser transferido a grandes y medianos bancos del planeta salvaron al sistema de hundirse, pero lo dejaron atontado, decaído y lleno de problemas. En general, los gobiernos ya no pueden parar su quiebra y tienen que financiar con enormes cargas de su presupuesto el pago de la deuda pública, que absorbe los recursos necesarios para atender las necesidades de la población. Solo queda la guerra, la quiebra de los gobiernos, la sumisión de los países, el exterminio de poblaciones completas o someterse de nueva a la colonización.

Los muertos del 2007 no descansan y no permiten resolver los problemas de la actualidad. La era del autoritarismo y de caudillos autoritarios se consolida.

Estados Unidos

Producto Interno Bruto, 1er Trimestre 2025

Mientras tanto, el PIB de Yanquilandia que venía mejorando en 2024, su crecimiento empezó a disminuir lentamente en el último trimestre del 2024 y está en negativo después de mucho cuatro años de aumento en el primer trimestre de Trump. La recesión no se detiene.

La coyuntura del 2025

Luego de la crisis del 2007, superada con una farsa, la deuda del Estado dejó a todas la autoridades nacionales malparadas. Ningún gobierno puede gobernar, surgen epígonos anunciando su receta de gobernanza, que siempre terminan en el pantano, no sirven ni como esquela de las democracias. Los golpes de Estado y los fraudes electorales son la bandera de la nueva sociedad.

Europa, que navegaba hacia la unidad económica, con el fin de convertirse en un macro-Estado, los Estados Unidos de Europa como nuevo líder mundial, está hundida en la confusión y el desamparo. La comunidad europea inició su muerte con el Brexit, y la rebeldía de Hungría, y la quiebra de la unidad pues algunos Estados ven con extremo terror o extrema simpatía las acciones de reconstrucción del imperio ruso. A tal punto que no se sabe quién morirá primero: el euro o la comunidad económica europea.

Según datos de la BEA, del departamento de comercio exterior de USA, el PIB se deterioró levemente en el primer trimestre 2025, los ingresos personales aumentaron igualmente en forma baja, el comercio de bienes y servicios presenta un déficit espectacular de -140 mil millones de dólares, en contra de la oferta inicial de campaña de MAGA. Y el dinero de inversión se escapa en 304 mil millones.

El euro y la integración económica de Europa se debilitan. Estados Unidos muestra una imagen de poderío militar y acciones violentas para recuperar imagen, mientras su economía se mantiene en recesión permanente y su sistema publicitado como democrático se hunde ante un dictador desternillante, sin oposición desacreditada. Con el agravante del resurgimiento de China como potencia comercial generan un clima de incredulidad en todo el mundo en el esperado siglo XXI.

En cuanto al tema económico, los que ya se sabían ganadores de la segunda guerra mundial, halla por el lejano 1944, creían en el diagnóstico que indica que una de las causas de las guerras son los conflictos económicos, que al agudizarse generan descontento social interno y crisis de poder, lo que obliga a los dirigentes, especialmente de los países líderes del mercado a realizar declaraciones y actos económicos hostiles con el fin, ya sea de recuperar el aparato productivo, o por lo menos, dar la sensación a su propia población de que están haciendo algo. Una de las medidas preferidas por los Estados para realizar acciones y contragolpes económicos es la devaluación.

Todos recuerdan los días en que los países luchaban en torno al valor de su propia moneda. En donde simultáneamente los Estados ven con placer el fortalecimiento de su moneda como símbolo de poder, mientras que sus propios mercados tiemblan de miedo al presentir que podrán vender menos al fortalecerse su propia moneda.

Sí están muy expuestos al dólar, tal vez sea momento de diversificarse. La rebaja de Moody’s, los nuevos recortes fiscales impulsados por Trump y un déficit en expansión prenden las alarmas. “Esperamos que el dólar se debilite en lo que queda del año”, dicen los analistas.

El pasado nos determina, pese a los avances tecnológicos

Siempre dependemos del pasado, en junio del año 1944, cuando se sostenían los últimos combates de la segunda guerra mundial, en la localidad de Bretton Woods, en New Hampshire, al norte de Washington se reunieron los ya ganadores de la guerra, quienes decidieron que una forma de evitar futuros conflictos radicales, así como el mantenimiento de un sistema que permitiera regular las relaciones económicas manteniéndolas en los carriles de la competitividad tecnológica y de mercado, eludiendo el uso de guerras de tipo de cambio, era estableciendo un sistema de tipos de cambio fijos, al cual se le denominó sistema de tipo de cambio “patrón oro-dólar”.

Yanquilandia el ganador económico del conflicto emerge como superpotencia

Para que el sistema funcionara, y asegurar su hegemonía, la gran potencia económica emergente de la segunda guerra mundial, EE.UU., se ofreció a ser el pivote del sistema, financiándolo. ¿Cómo lograrlo? EE.UU. ofreció comprar y/o vender oro, permanentemente, por los siglos de los siglos, a $36 la onza. Con este precio fundamental fijado, todos los países que quisieran incorporarse al sistema mundial de posguerra tendrían que ingresar a un fondo común, fijando a su vez, su moneda al dólar. Lo que permitiría tipos de cambio fijos permanentemente, y generando bienestar y estabilidad a la humanidad pues todo avance se relacionaría con mejoras en la productividad. Para hacer cumplir este acuerdo se crearon dos instituciones: El Fondo Monetario Internacional, FMI, encargado de regular las relaciones financieras y monetarias del mundo, encargado de velar por el mantenimiento ordenado de las finanzas públicas, la balanza de pagos y el sector monetario de los distintos países del mundo, teniendo como funciones hacer un diagnóstico constante de la situación económica de cada país, así como garantizar el control de las variables mencionadas, pudiendo dar consejos sobre conducción de la política económica, así como financiar ajustes cuando fueran necesarios, es decir, siempre.

Aquel poderío acumulado genera un enorme poder militar, tecnológico pagado con elevados déficits de comercio exterior y deuda del gobierno.

Trump en tiempos extra

Al notar que la deuda del gobierno no disminuye sino que aumenta en los primeros meses de MAGA, al ver que los déficits comerciales aumentan, tenemos material para sondear el futuro del gobierno de Trump en la próxima entrega. Para Trump el tiempo se agota ante sus amenazas y retrocesos en todos los ámbitos del Estado, no queda nada claro.

Libre emisión del pensamiento.

