Jehovah, el Destructor y el Dios Bondadoso

Relatividades Perspectivas

El Dios del Antiguo Testamento parece no ser el mismo que el Dios del nuevo testamento: El del antiguo testamento solicitaba sacrificios de seres inocentes, guerras para dominación, castigos crueles por no rendirle culto, apoyaba la esclavitud («el siervo debe estar sujeto a la voluntad de su amo y deberá aceptar lo que el quiera hacer con el», «Si tu próximo matase a tu siervo, tu mataras al suyo. Ojo por ojo, diente por diente»).

¡Qué era tan alegre y bonita! Masacres y sufrimiento – torturas en todos lados. Dios daba apoyo a Abraham y a otros para sacar a los Cananeos, Amorreos y mas, con la finalidad de tomar las tierras que ellos habitaban (no los sacaban mediante peticiones para que salieran. Los sacaban con espadas, lanzas, etc.). La venganza era tema normal en el reino de un Dios «bondadoso». «Si me eres fiel, a quién tu maldigas, yo maldeciré».

Personalmente, considero que a ese Dios le falto habilidad para concientizar, pues se arrepintió de crear a la humanidad y la redujo con un diluvio. Mandaba a matar a pueblos enteros, como a Sodoma y Gomorra. Condenaba a todo aquel que no le fuera sumiso y obediente. «Israel es el pueblo de Dios» = los únicos medianamente sumisos hacia él.

Afirmaciones de que otros Dioses como Marduk, Moloch, Adramalech, dioses egipcios, sumerios, entre otros, eran contendientes de Yod – He – Waw – He. Muchos aseguran que mucho en la biblia es plagio de textos sumerios: Epopeya de Giglamesh = Noe, Job aconteció en tierra de Ur (no recuerdo los nombres sumerios de los personajes y tierras porque son complejos y en este momento no tengo señal de internet), Jesucristo = equivalencias de su nacimiento en relatos sumerios y egipcios.

Redacto sobre este tema, porque personalmente sí considero que ese Dios… del antiguo testamento, no es un Dios bondadoso. Es más bien, todo un personaje digno de películas de ficción no apta para todo publico. Cuando leí la Biblia, hace dos décadas, aparte de notar ambigüedades en Genesis, me sorprendió la crueldad, los celos, la necesidad de idolatría, y la aceptación de temas que hasta para un niño de 5 años son evidentemente incorrectas. «%$&/&/, que Dios bondadoso tan peculiar», dije en ese entonces. Luego, debido a eso, me convertí en el simpático y jovial pagano blasfemo en contra del Dios del antiguo testamento y de todo lo referente a esa era, que soy ahora.

Existen tik tokers que buscan concientizar a personas, mediante citas bíblicas que demuestran la negatividad del Dios del antiguo testamento. Yo por mi parte, considero que los tecnicismos y los debates por «interpretaciones» no son mas que la antesala para la concientización. Considero que quien al leer como era Yhwh y los sacrificios de seres inocentes, las guerras y masacres que solicitaba, no haya pensado que es un gran «ilustre y carismático personaje» (digámoslo asi, para evitar drasticidades), simplemente esta podrido en espíritu. Proporcionarle datos técnicos que rápidamente refuta con: «Esa interpretación esta mal», «Esta fuera de contexto», «Es qué en esa era y lugar», es practicamente un sisifeo. Muchos si han tomado conciencia, debido a que poseen espíritu no destruido o inactivo o ausente, pero si toman conciencia a través de mente y no de espíritu serian los típicos seres que van por el sendero que alguien les muestre (y si alguien mas les muestra otro sendero, van por ese otro sendero sin filtrar lo que sus mentes perciben, para discernir lo bueno de lo malo).

En fin: no importa si el conjunto de libros escritos por varios personajes en el que algunos libros fueron obviados por conveniencia de arrieros religiosos, dice algo en una parte y otra cosa en otra o si dice algo que esta abierto a interpretaciones. Basta con preguntarse qué es bondadoso y que no lo es. No importa si Moises dijo algo y Jesus dijo otra cosa, no importa si en un libro dicen algo y en otro dicen algo que pone en duda a lo primero. Quien posea raciocinio y espiritualidad, podrá catalogar que es bueno y que no lo es. Y la actitud de arreados, de postrarse ante algo por enseñanza familiar o del entorno, y justificarlo para agradar o encajar, no es asertivo.

El Dios bondadoso, el creador al que llamo en mi filosofía: «Nada – todo / todo – nada, todo – nada / nada – todo» es ambas versiones e infinitas mas. Es cuestión de la perspectiva y la voluntad – intenciones – deseos, le definición del rumbo o secuencia entre posibilidades.

Libre emisión del pensamiento.

