Generación Z en la mira: detectan más de 250,000 ciberataques disfrazados de anime 

Kaspersky presenta los resultados de un estudio que analiza cuáles son las ciberamenazas que acechan a los centennials.

Desde Naruto hasta Attack on Titan, los ciberdelincuentes están utilizando cada vez más el anime y otros contenidos populares entre la Generación Z como anzuelo. En un nuevo informe que abarca del segundo trimestre de 2024 al primero de 2025, se ha detectado más de 250,000 ciberataques disfrazados como animes populares, además de otros programas y plataformas de streaming preferidos por los jóvenes. Para ayudar a la Generación Z a identificar estos y otros riesgos cibernéticos, se lanza “Case 404”, un juego interactivo de ciberseguridad que enseña cómo proteger su vida digital.

Para muchos miembros de la Generación Z, el streaming es más que una forma de entretenimiento: es una forma de vida que les conecta con personajes, mundos y comunidades que forman parte de su identidad. Desde animes hasta maratones de películas cargadas de nostalgia, su vínculo con estos universos es profundo. Sin embargo, esta conexión emocional crea una paradoja de seguridad: cuanto más involucrado emocionalmente está el espectador, más fácil es engañarlo, y el entusiasmo de los centennials se está convirtiendo en un blanco peligroso.

Esto es especialmente evidente en la cultura del anime. Más del 65% de la Generación Z ve anime regularmente, lo que la convierte en la generación más involucrada con este género en la historia. Para su análisis, los expertos seleccionaron cinco títulos populares entre este grupo: Naruto, One Piece, Demon Slayer, Attack on Titan y Jujutsu Kaisen. Se detectaron 251,931 intentos de distribuir malware o archivos no deseados disfrazados con el nombre de estos animes. Los ciberdelincuentes están aprovechando la confianza y el afecto que los jóvenes sienten por estas series, utilizando anzuelos como “episodios exclusivos”, “escenas filtradas” o “acceso premium”.

Intentos de atacar a los usuarios mediante archivos maliciosos o no deseados disfrazados como los animes favoritos de la Generación Z durante el período reportado.



Entre los títulos de anime, Naruto ocupó el primer lugar, a pesar de haberse estrenado hace más de dos décadas. Durante el periodo analizado, fue utilizado como señuelo en 114,216 intentos de ataque. Le siguió Demon Slayer con 44,200 intentos, impulsado por su ascenso meteórico en los últimos años, alimentado por momentos virales y una creciente base de fans a nivel global, lo que lo convirtió en un objetivo natural para los ciberdelincuentes que buscan aprovechar la ola de popularidad. Por su parte, Attack on Titan —un favorito de larga data— ocupó el tercer lugar con 39,433 intentos detectados de distribución de contenido malicioso.

Además del anime, también se analizó cinco películas y series icónicas que siguen teniendo fuerte resonancia entre la Generación Z: Shrek, Stranger Things, Twilight, Intensamente 2 (Inside Out 2) y Deadpool & Wolverine. Solo estos títulos registraron 43,302 intentos de ataque, con un aumento notable en la atención por parte de los ciberdelincuentes a principios de 2025. Esto se debió principalmente al auge de los ataques vinculados a Shrek, que acumuló más de 36,000 intentos en total, con un pico marcado en marzo de 2025, el doble del promedio mensual registrado durante 2024.

Intentos de atacar a los usuarios mediante archivos maliciosos o no deseados disfrazados como las películas y series favoritas de la Generación Z durante el período reportado.

Plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV Plus y HBO Max han transformado la forma en que la Generación Z consume películas, series y anime, ofreciendo experiencias personalizadas y a demanda que se ajustan a su preferencia por el contenido global. Sin embargo, este entorno también se ha convertido en terreno fértil para los ciberdelincuentes. Se detectó 96,288 intentos de distribuir archivos maliciosos o no deseados disfrazados con el nombre de estas plataformas.

A diferencia de los contenidos estacionales, los servicios de streaming mantienen un flujo constante de estrenos y “joyas ocultas”, lo que amplía la ventana de riesgo. Netflix fue la plataforma más utilizada como señuelo, involucrada en 85,679 intentos de ataque y vinculada a más de 2.8 millones de páginas de phishing que imitaban su imagen. Los atacantes aprovechan su alto tráfico global, modelo de suscripción y lugar central en la vida digital de los jóvenes, replicando páginas de inicio de sesión, ofertas falsas de pruebas gratuitas y correos de recuperación de contraseña para engañar a los usuarios.

A medida que la vida diaria de la Generación Z se entrelaza cada vez más con las plataformas de streaming, los espacios de fandom y las comunidades en redes sociales, las ciberamenazas evolucionan para reflejar sus intereses. Para hacer frente a este desafío, Kaspersky ha lanzado “Case 404”, un juego interactivo en línea diseñado específicamente para esta generación. En él, los jugadores se convierten en ciber-detectives que deben resolver casos inmersivos de ciberdelitos. A través de esta experiencia, no solo visibiliza los riesgos, sino que también empodera a los jóvenes para desarrollar una mentalidad y habilidades que les permitan mantenerse seguros en un mundo digital cada vez más vulnerable. Como recompensa por completar el juego, los participantes reciben un descuento en Kaspersky Premium, brindándoles herramientas confiables para navegar el entorno digital con mayor seguridad.

“A medida que el mundo del entretenimiento evoluciona, también lo hacen las tácticas de los ciberdelincuentes para explotar el contenido popular, ya sea mediante descargas falsas o estafas con productos. Desde animes icónicos como Naruto y Demon Slayer hasta los últimos éxitos de taquilla como Inside Out 2, los estafadores están encontrando nuevas formas de aprovechar el vínculo de la Generación Z con la cultura digital y las plataformas de streaming. Ante el aumento de estas amenazas, es más importante que nunca que los jóvenes se mantengan alerta y comprendan cómo protegerse en línea”, aseguró Fabiano Tricarico, Director General de Productos para el Consumidor para Américas en Kaspersky.

Para ver tus series favoritas de forma segura, recomienda:

Explora el juego interactivo en línea “Case 404” de Kaspersky, diseñado especialmente para la Generación Z para aprender a protegerse en un entorno digital cada vez más vulnerable.

Utiliza siempre una suscripción legítima y de pago para acceder a servicios de streaming, y asegúrate de descargar las aplicaciones desde marketplaces oficiales o los sitios web oficiales.

Verifica siempre la autenticidad de los sitios web antes de ingresar información personal. Accede solo a páginas confiables y oficiales para ver o descargar contenido, y revisa bien las URLs y la ortografía de los nombres para evitar sitios de phishing.

Presta atención a las extensiones de los archivos que descargas. Los archivos de video no deberían tener extensiones .exe o .msi — estas suelen estar asociadas con programas maliciosos.

Utiliza una solución de seguridad confiable, para detectar archivos adjuntos maliciosos que puedan comprometer tus datos.

Protege tu navegación y tus mensajes con VPN, que resguarda tu dirección IP y previene filtraciones de datos.

