Complejas, las resoluciones personales, multilaterales, de Estados Unidos, que es hasta el día de hoy, el líder político y económico de nuestro hemisferio y mucho más del mundo, percepciones, que no debemos de olvidar, declaraciones que no debemos de omitir y sobre todo concepciones que no debemos de abandonar.

Lo que estamos viendo actualmente, en todas las maniobras del gobierno de Estados Unidos, es realmente eso, una economía política orientada a la presión sobre parámetros de comercialización, de distribución, y lo que hoy se conoce como la cadena de suministros, de forma menos económica y más política, estamos viendo una preposición de lo que es la economía más grande del mundo, en términos de sus relaciones económicas, pero con una gran influencia política geoestratégica, eso hace cambiar toda la percepción que estamos viviendo hoy día, los economistas tradicionales están hablando en torno a políticas económicas y no es así lo que estamos viendo, es una economía política de poder, control y supremacía que no debemos olvidar, que se finca en las capacidades de producción, industrialización, tecnología y desarrollo estratégico económico. No se requiere avalarlo desde el punto de vista de una estrategia más, sin embargo, debemos de sopesarlo como tal, debemos de aprender a interpretar lo que se está planteando y nuestras economías deben de acomodarse y desarrollarse en torno a esta visión. Las últimas tres décadas, el tema fue seguridad sobre la economía. Hoy cambió hoy es política sobre la economía y eso es una reflexión tremenda que nuestros analistas obviamente deben de estar considerando, no es el tema arancelario, es el tema de planteamientos concretos para definir quienes son los nuevos aliados para el desafío del mundo moderno.

Nos permite estos hechos y acciones en el orden económico, identificar una política de acción mundial, en términos a cómo se debe de manejar o cómo se espera desde la visión estadounidense que deban de manejarse la política económica, esto es un cambio en la perspectiva, en términos que la relación económica tiene un profundo asidero en la relación política, y por supuesto en la relación estratégica de cómo se percibe la geopolítica en el mundo, términos, abrumadores, sin lugar a duda, sin embargo, temas de análisis y de perspectivas de cómo debe ser desde la visión norteamericana, las nuevas relaciones económicas, políticas y geoestratégicas. El final del siglo pasado nos dio una perspectiva en términos de la Seguridad. Estados Unidos manejaba el principio de si somos aliados. Somos con fuentes en la responsabilidad de la seguridad internacional. Hoy esa premisa sigue siendo válida, sin embargo, se agrega la connotación de la correlación económica. Mis socios de seguridad deben de ser mis socios económicos, mi política a nivel internacional es fundamentada en esos dos principios. Qué mejora la relaciones entre el mundo y las potencias, la política económica.

Vemos cómo los antiguos imperios derrotados en las guerras del siglo XX, hoy pretenden y aspiran a tomar nuevamente un juego dentro del esquema mundial del poder, avanzando en el tema, fundamentalmente político y de poderío militar, vemos al imperio otomano cuya sede es Turquía, avanzando y haciéndose notar en términos de sus perspectivas y su visión del mundo árabe que ellos tuvieron en su momento. En igual forma Irán pretende y apuntarla su soberanía, cómo el imperio persa que fue abatido en las guerras del siglo XIX, y lanzado al oscurantismo a partir del año 77, con la caída de Irán. En igual forma vemos movimientos en torno a generar un nuevo escenario con un abolengo imperialista en sus momentos, la mayor expresión lo vimos con la visita del rey Carlos II de Inglaterra a Canadá, manifestando con ello, que Canadá sigue siendo un protectorado, sigue siendo gobernado por el Common World, y al igual que muchos otros países en el orbe.

Esta confrontación o bien aclaración, en términos de los poderes del mundo, se ha complicado y cada quien demanda un espacio tanto territorial como de importancia y de preponderancia en el mundo. Es lo mismo que vemos en el actuar de Rusia contra Ucrania, la antigua Quillet capital fundamental del imperio ruso, y que hoy pues es una nación independiente más, sin embargo, su salida al mar es fundamental para el desarrollo y crecimiento económico de Rusia. Esto nos permite visualizar que también Rusia tiene que restaurar sus conceptos imperiales ante las nuevas hegemonías del mundo, o por lo menos ante aquellas que ellos consideran, que son una amenaza a sus pretensiones estatales e imperiales.

La geografía desde mi punto de vista está recobrando viejos principios de territorialidad, recursos naturales, recursos hídricos, rutas de abastecimiento y de crecimiento económico. En este concepto entra China, abrigando sus expectativas en torno a la recuperación de la ruta de la seda y de la expansión del imperio chino, a través de la infraestructura para mejorar su comunicación, y por supuesto sus relaciones económicas con el resto del mundo. En igual forma, lo vemos tristemente con las líneas de comunicación económica de los grandes problemas o uno de los grandes problemas del mundo, que es el comercio de las drogas y el comercio ilegal, en todas sus formas que se está dando en el mundo, eso incluye por supuesto el comercio ilegal de recursos naturales, oro, diamantes, y otros materiales que ya involucran al continente africano y desde los cuales están dispensando estos productos, a través de maniobras ilegales, conflictivas, y de violaciones a los derechos de las comunidades que en esos territorios habitan

Podríamos seguir enunciando otros tipos de vinculaciones en diferentes zonas geográficas de nuestro mundo, como Tailandia y la península del llamado reino de Sian. Que al día de hoy se ha dividido, y Neymar es la parte norte de la península, quienes se han convertido en uno de los mayores productores de anfetaminas y drogas sintéticas del mundo, y quienes invade toda la parte sur del hemisferio de África, hasta Brasil y por el norte hasta Canadá con la invasión de sus drogas. Convirtiéndose en un imperio monetario del tráfico de estupefacientes, adicionalmente a los tradicionales de los opioides, que también tienen dominado el mercado farmacéutico, legal e ilegal en el mundo.

Está aproximación a las convulsiones mundiales, que sin duda está su cinta y con pretensiones de formar en ustedes mis queridos lectores, un ámbito global de cómo se está manejando el mundo y por qué se están tomando algunas decisiones de orden global. Sin duda y con prontitud son temas de gran importancia y de discusión mundial, que deben de ser abordados con total sabiduría y total prudencia ante la crisis que estos mismos producen.

Adelante, con espíritu de vencedores.

Libre emisión del pensamiento.

