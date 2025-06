STEG, JOVIEL Y MINEDUC UNA ECUACION PERVERSA

Barataria

Guatemala, tiene un sistema educativo que ha venido de más a menos desde hace muchos años. No hay calidad educativa, por más que así lo quieran demostrar las autoridades y que los maestros así lo proclamen. En todos los niveles de la educación sea preprimaria, primaria, secundaria la educación pública esta en trapos de cucaracha y algo así, pasa en la educación superior con las universidades de garaje que ya hablaré en otra ocasión. De un tiempo acá, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala -STEG- ha sido alimentado en alianzas con los gobiernos de turno, su líder Joviel Acevedo pasó de ser un “donnadie” a ser un poderoso líder supuestamente sindical, al que buscaron los gobernantes desde Álvaro Colom hasta Alejandro Giammattei. Hay que recordar que la única ministra de educación que buscó destituirlo sin lograrlo fue María del Carmen Aceña, en tiempos de Oscar Berger. Luego de ello, todos los Ministros de Educación que llegaron al poder hicieron alianzas con Joviel Acevedo y “su sindicato” el STEG, porque mientras los ministros de educación hacían y deshacían con el dinero público, con sendos actos de corrupción, el señorito de Joviel Acevedo los apoyaba y no decía ni pío, porque con prebendas, aumentos y seguridad sindical, los mantenían tranquilos, en tanto la calidad educativa no se veía por ningún lado. Loa aumentos que se han ido dando en la educación publica a los maestros nunca han estado sujetos a mantener ni mejorar la calidad educativa y de allí que el sistema tiene serias falencias.

El sindicato, como muchos otros públicos que existen en Guatemala tienen dueños, un grupúsculo de personas que los manejan y que se mantienen en las posiciones de dirección por tiempos y tiempos tiempos, tanto que muchos de los dirigentes magisteriales llevan más de veinte años en los cargos, como el caso de Joviel, quien por sus “ocupaciones sindicales” no da clases. La forma de someter a los gobernantes con huelgas indefinidas, algunas de ellas llegaron a durar hasta 60 días como la del 2003. Luego de tantos revuelos, muchos gobernantes han llegado incluso a negociar con Joviel, desde que son candidatos a la presidencia para obtener dos cosas: los votos del sindicato de maestros más grande del país y luego, el apoyo de este sindicato cuando están en el poder. Cuando los gobernantes están en el poder los utilizan para que hagan protestas cuando les conviene, así, Joviel y su sindicato se movilizan “al son que les toque el gobernante” si el Presidente necesita crear casos, allí esta el STEG para hacerlos, ejemplos de esto vimos durante el gobierno de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, que protestaban hasta por una mosca que pasara, si era necesario para “hacer fuerza” al lado del gobierno sin “darse tanto color”.

Cada Ministro o Ministra de Educación que no se manifieste de acuerdo a los deseos de Joviel o que plantee la posibilidad de abrir negociaciones con algunos otros sindicatos minoritarios de educación como los del occidente del país, es víctima de las presiones del famoso Joviel Acevedo, amenazando con paralizar la maltrecha educación y así, los maestros se van a la huelga o bien se van a acampar como ahora lo hacen en la plaza mayor, por supuesto que Joviel no duerme en una carpa, el va a la Casa del Maestro situada en zona 1 y remozada a su gusto para que pueda “descansar” mientras las bases o su secuaces quedan acampados en la Plaza Mayor. De Joviel se hablan muchas cosas, no se sabe a ciencia cierta lo que en realidad es o no es, pero se dice que tiene terrenos, casas al estilo de mansiones en Panzos, en el Estor , Izabal y la Ciudad de Guatemala. Que ya es una persona adinerada y que el sindicato, los negocios millonarios que ha tenido en cada pacto colectivo le han dado poder y dinero tanto así, que en cada uno de los pulsos que ha forzado contra los gobernantes y sus ministros, sale no solo bien librado, sino fortalecido y dispuesto a dar otra batalla más, batallas estas que las hace no para mejorar le educación, ni para mejorar el magisterio que recibe las migajas, sino para mantener su posición y sus negocios.

Ahora mismo se ha abierto otro capitulo más de estos pulsos entre gobierno y STEG, con Joviel a la Cabeza. Pese a que la Ministra Giracca, quiso adelantarse a las exigencias procediendo a un aumento a todos los Maestros para evitar una huelga en ese sentido, no contaba que Joviel y todos los maestros que lo apoyan son los dueños de la educación en Guatemala, son los dueños de las escuelas y que todo lo que se hace en el Ministerio deberá consultársele, y para dar una lección a la Ministra se van a la huelga porque el aumento es menor del que quieren. En realidad, a Joviel no le interesa el aumento, lo habría aceptado de buena gana, siempre y cuando la Ministra le garantizara una nueva negociación del pacto colectivo y mantenerle todas su exigencias y privilegios además, claro esta parte de los negocios que todos sus antecesores le han permitido manejar dentro del Ministerio. Pero como no es así, entonces se van a la huelga, acampan en la Plaza Mayor y hasta piden la renuncia del Presidente guatemalteco, aunque no son los únicos en hacerlo.

Entre tanto, la educación va cayendo poco a poco a lo más bajo en Guatemala. Es fácil darse cuenta de cómo es verdaderamente caótica en con solo observar una escuela o un instituto. Hay carencias en infraestructura, en mobiliario y equipo, en material didáctico y hasta en alimentación a ello se le suman los malos maestros quienes están no por vocación sino por el salario. Todo esto causa un grave atraso en la niñez y juventud que al salir de cada ciclo: preprimaria, primaria, básico o diversificado tienen grandes deficiencias respecto a los de un colegio privado que no sea de primer nivel, no digamos aquellos colegios de primer nivel. Entonces es fácil comprender cómo hay mucha deserción escolar y en muchos casos pocos deseos de acceder a la educación superior que tampoco es loable en Guatemala.

En realidad, el sistema educativo guatemalteco necesita una verdadera transformación, porque este sistema como se encuentra con sindicatos como el STEG están destinados empobrecer al país. Los derechos de los niños están por encima de los derechos sindicales y por ello, deberán hacerse valer suprimiendo los sindicatos que tienen pactos con este Ministerio. Hay que crear otro Ministerio y bien valdría considerar si no es necesario realizar las reformas legales para que el sindicalismo no pueda actuar a sus anchas con total impunidad como hasta ahora lo hace el famoso STEG y su líder Joviel.

