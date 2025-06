La ciudad no existe como tal

Entrevista a Miguel Asa, artista multidisciplinario y gestor cultural

La ciudad es un trazado místico, se despliega en capas de experiencia. Lo que se cuenta, lo que se vive, lo que se siente—todo se puede plasmar en color. Cada paso es un redescubrimiento, una revelación que se construye colectivamente al contemplar edificios históricos, esculturas, lugares abiertos y cerrados. El recorrido mismo se vuelve una inscripción silenciosa, una fotografía que revela lo oculto. Miguel Asa (Guadalajara, 1984) ofrece precisamente esta visión singular: una ciudad adornada con colores vibrantes y trazos audaces, un legado visual de las lecciones aprendidas y las emociones palpitantes. Durante sus odiseas en bicicleta por estados, municipios y pueblos, lo desconocido es su brújula; la memoria, la comunidad, el diálogo y la interpretación colaborativa de los espacios públicos forman su eje.

Licenciado en Letras hispánicas por la Universidad de Guadalajara, Miguel Asa presume de más de 20 años de experiencia en proyectos culturales, forjando alianzas con instituciones públicas y privadas, colectivos y editoriales. Es el fundador y director de Ululayu, una agencia cultural que defiende la literatura, las artes y la movilidad sostenible —específicamente, la bicicleta. A través de Ululayu, ha dado a luz a una constelación de iniciativas culturales, como el movimiento Por favor, lea poesía., Almanake poético de Jalisco, el XU Foro Estatal de Poesía (XUFEP), Kaxax Poetik, Matriolax, Ululaxión Jalisco, entre otras más.

Su principio rector: desafiar lo convencional. La diversidad dicta el ritmo, impulsa el arte y la literatura a territorios inexplorados a través de lecturas públicas, murales y exposiciones. Para este artista multifacético de Jalisco—escritor, artista, promotor, muralista, fotógrafo, diseñador e investigador—lo visual y lo textual se entrelazan en cada proyecto. Asa enfatiza en el arte urbano, la difusión literaria, la reflexión sobre los espacios de la ciudad y el estado, la gastronomía y el acto mismo de andar en bicicleta, todo en pos de trazar nuevas rutas, establecer una cartografía vibrante. Sin más por agregar, vamos con la entrevista.

Melissa Nungaray: Desde tu experiencia, ¿cómo definirías el concepto de “ciudad” y qué papel juegan la literatura y el arte en su configuración?

Miguel Asa: —Es un arrecife de contrastes. Hay posibilidades infinitas de información que fluyen día a día. La ciudad, ante mis ojos, es una sensación de gozo, porque más allá de ser la reunión de un gran número de personas que intenta convertirse en sociedad, la naturaleza lo puede todo. No veo separada a la ciudad de ella. La ciudad es un implemento que intenta absorber a la Tierra, pero no es determinante. Es sólo una posibilidad de la imaginación que nos permite subsistir en grupo. La ciudad no existe como tal: es un espacio geográfico adaptado a las condiciones humanas.

En ella, la literatura se asemeja al canto de las aves o al suspiro de los volcanes, pero es apenas un espejo del viento que llevamos dentro: palabras que nacen desde nuestro sonido interior. Y el arte… el arte es como la corteza de los árboles o el diseño secreto de las flores. Sin embargo, tanto la ciudad como estas expresiones son parte de una mentira ante la naturaleza: herramientas metafísicas que sólo dialogan con nuestra sensibilidad humana.

En tus recorridos en bicicleta, ¿has vivido alguna experiencia inesperada o reveladora que haya marcado tu trabajo?

—En dos ocasiones estuve a punto de morir. En la primera, un huracán me mostró que hay una divinidad en el viento que nos entrega resiliencia y renovación. En la segunda, el desierto me enseñó que la palabra “silencio” puede ser la más reconfortante para revivir, tanto de la sed como del filo de la vida. Fue en Jalisco y en Baja California, México, para ser preciso.

Ambas experiencias las tengo muy presentes, pues me permitieron construir nuevas perspectivas sobre la vida, la creación, la Tierra y su voluntad. Pero también sobre mi propia resistencia y la observación hacia mi interior. Fue una oportunidad para volverme más dinámico y estratégico: eso implica ligereza y resiliencia ante un sinnúmero de circunstancias. Esa manera de existir en constante movimiento ha sido clave en mis proyectos colectivos y mis procesos individuales.

Viví los cuatro elementos en dos momentos: agua y viento como colores fríos, fuego y tierra como colores cálidos. Desde entonces, conozco bien los límites de mi obra plástica y literaria. Al compartir esto, siento profundamente que los elementos se me mostraron —o quizás yo los busqué— para enseñarme a coexistir con lo que me rodea.

Tus proyectos han generado impacto en Jalisco y han involucrado a diversos colectivos, instituciones y editoriales. ¿Cómo ha sido la recepción por parte de la comunidad literaria y el público en general?

—Nunca he pretendido establecer una determinación en lo que gestiono, creo o promuevo. Estoy convencido de que las acciones sencillas y con pocos recursos pueden ser sorprendentes. Pueden hacernos llover listas de pensamientos curados en la memoria. Hay una fuerza que lo agiliza todo, de una forma u otra.

La visión está en vivir y gozar —en las ciudades, en los pueblos— el espacio público. Conectar con una cosa y otra. Buscar todo lo posible para recordarnos lo que hemos hecho en vida, lo que hemos alcanzado en nuestros procesos. Todo avanza, y en ese sentido, reconozco que la recepción de mis proyectos ha inspirado a muchas personas. Algunos han sido replicados o transformados.

La historia comenzó con una bicicleta, luego apareció la plástica con una cámara fotográfica, y después vino la letra con un libro. De pronto, me encontré creando una agencia cultural con proyectos metropolitanos, estatales, nacionales e internacionales. Un avance entre sueños… eso pensaría. Como ver volar a un colibrí frente a un girasol. Eso.

El lema Por favor, lea poesía es una invitación directa al lector. ¿Has visto un cambio real en el interés por la poesía a partir de esta iniciativa?

—He visto cambios en mí, eso sin duda. Lo demás lo percibo desde una perspectiva muy personal. He visto cómo los procesos de algunos poetas han cambiado, se han vinculado o se han desfragmentado. Desde aquí, todo es posible.

La sorpresa ha sido constante en el medio literario donde me muevo. Nunca he tenido una constancia en alguien o algo específico respecto a la poesía, pero sí he revisado textos, he analizado antropológicamente a quienes la practican, y a veces, también me he alejado.

No sé qué sea un cambio “real”, pero he visto transformarse a muchas personas después de haber repartido más de 600 mil calcomanías en al menos 17 años. La calcomanía con ese lema ha sido conocida antes que yo. Entonces, no puedo equivocarme: ya es un referente en algunos círculos, grupos, localidades, ciudades… y quién sabe dónde más.

Hacer cultura en México conlleva desafíos, especialmente en términos de financiamiento y organización. ¿Cuáles han sido los principales retos para sostener Ululayu y cómo los has enfrentado?

—Proyecto Ululayu se sostiene principalmente de mis propios recursos. Digamos que soy el primer patrocinador, como artista, ya que todo lo que surge en el proyecto se trata de acciones, productos culturales, investigaciones documentales y otras propuestas de carácter colectivo.

La línea ha sido clara: letras, artes y movilidad sustentable (particularmente la bicicleta). Siempre ha sido resistir y compartir. Hemos atravesado jornadas muy duras, sin embargo, he logrado conciliar alianzas y apoyos con instancias públicas y privadas que me han permitido avanzar desde diversas perspectivas. Muchos de esos proyectos han sido labor social a lo largo de 17 años.

Todo se enfrenta con el mejor rostro. No importa si puedes caer o no; siempre hay que correr el riesgo. Uno ya sabe lo que es viajar en bicicleta con el trueque como sustento, pedir un aventón a media carretera, y aceptar un platillo modesto para seguir la ruta. He cruzado el país de muchas maneras, y ha sido muy divertido aprender de tantas personas en distintos caminos. No hay manera de no llegar: hay que saber llegar. Y eso, no cualquiera.

Ululayu ha dado origen a múltiples iniciativas culturales. ¿Hay algún nuevo proyecto en desarrollo o una dirección en la que te gustaría expandirte en el futuro?

—Ululayu sigue expandiéndose, con más fuerza que antes. Aunque hubo años de poca actividad por el dolor colectivo que vivimos, hemos regresado con mucho volumen. Ahora se está consolidando como agencia cultural con sus propios productos, y en una rama más profunda: la investigación.

La cuestión es comprender las necesidades culturales de Jalisco, de México y de otras regiones, para poder aproximar y crear desde lo que está en nuestras manos. La creatividad es poderosa, y es importante darle valor a lo que se vive desde la gestión, la producción y la realización de una idea.

No se trata de andar por muchos caminos jugando lotería en la vereda. Es necesario visualizar el sistema que uno porta, que uno carga, que uno desea. Ahí está la clave: la trascendencia.

Todo lo nuevo se llama Ululaxión Jalisco. Es una propuesta documental conformada por cinco líneas de investigación que llevo realizando por el estado. Se trata de una cartografía antropológica texto visual que deseo heredar a la comunidad jalisciense, como una vista actual e histórica de lo que sucedió en mi época.

Es una travesía por la libre para experimentar la poesía, la gastronomía, el ciclismo, la fotografía y el arte/cultura. Ya les contaré todo lo que emergerá desde ahí.

Si pudieras diseñar tu ciudad ideal, ¿cómo sería?

—Preferiría saber cómo volver a lo natural sin tanta prisa. Eso, eso elegiría. Y si no, una ciudad con más bicicletas y montones de áreas verdes para leer todo el tiempo. Eso hace falta.

Muchas gracias, estimado Miguel Asa, por tu tiempo y atención en esta entrevista.

