El  ideólogo Nazi Alfred Rosenberg e Hitler

Preludios Opinionistas

La expectativa nos lleva a la acción, y después se obtiene un tumulto de conocimientos.

Pensamiento de Bayardo Quinto Núñez

Mucho más que esto. Los hechos acaecidos en la II Guerra Mundial, y el Nazismo, Neo Nazismo son hechos de nunca acabar, Existen cienes y cienes de cosas aún por ventilar. Para muchos es un espectáculo grandioso de psicología social, racial, política, militar, económica y etc., y evidentemente nos transmite conocimientos fundamentales de índole filosófico, religioso, cultural, social, de belicismo, de odio, revancha y de más poder que el de Dios, y por supuesto de historia de la humanidad, mostrando una “Nueva Historia Mundial”.

No obstante, estimado lector, esta historia es fascinante, tienen que ahondar, leer sobre la II Guerra Mundial y sobre este tema para sacar sus propias conclusiones, no se puede en 500, 600 o 1000 palabras abarcar esa guerra sangrienta. Existen miles tras Miles de casos Nazista, el del ideólogo del Nazismo Alfred Rosenberg, al que Hitler dejó volado cuando perdió la Guerra y fue condenado a la horca por “El Tribunal de Nuremberg”, mientras que otros grandotes dice la historia: aproximadamente diez mil Nazis huyeron con Hitler a América del Sur, Latinoamérica, y etc. Entonces, se colige, es evidente que todo obedeció a un pre plan de huida, y se estima que ese ideólogo del Nazismo no era del grupo selecto de Hitler, a lo mejor nunca confió en él, En fin, los invito que investiguen, lean estás historias fascinante, de algo es útil.

Alfred Rosenberg el ideólogo del Nazismo, es como ser el mismo Adolfo Hitler, al que se le acredita un formidable saber, como «pensador genial», mirando nuevamente hacia el surco de futuro, según él como el único camino justo hacia el porvenir.

Ese Mito que fue realidad de realidades, la Sangre sobre la sangre, es el signo de lo despótico que desencadenó y despertó el gigante del alma racial, de eso quizá no se enteró el ideólogo Rosenberg, que después de largos sueños de años…, pone fin victoriosamente al caos racial, su ideología creó, y entregó al Nazismo y seguro ni cuenta se dio, sólo veía hacia un futuro, el de Hitler, lo demás era cualquier cosa para él.

La realidad de Alfred Hitler (del Nazismo) aún no acaba, el puede estar ahora muerto y sepultado en Paraguay, Argentina, Colombia, Costa Rica, o cualquier otro país, menos en Alemania, porque existen multiplicidad de versiones, entonces, se cumple un adagio que dice así : “EN RIO REVUELTO GANANCIA DE PESCADORES, Y SI SUENA PIEDRAS TRAE”. Semejante personaje así por así iba a suicidarse, eso es increíble, no era estúpido para auto matarse, además, él era muy obediente a su esposa ¿un día antes de su presunto suicidio se casa? ¿O habría que esperar lo llegaran a aprender en su Búnker cuando el ejército soviético tomara Berlín. Eso es falso. La gran mayoría de los gobernantes que son derrotados salen huyendo porque no quieren morir, ni abandonar su capital, eso es traición a su pueblo. Son ciertos que se quedan hasta el Final.

Hitler, fue un déspota, un vil asesino de la humanidad de los judíos ¿acaso la guerra era contra los judíos? Se nota a todas luces, que, fue rabia contra esa raza humana. La raza alemana se creen los perfectos.

En todos esto nace una gran pregunta, por qué una buena parte de nazis aproximadamente 10.000 mil huyen a Latinoamérica, en especial a América del Sur, con sede central Argentina, Paraguay, Colombia. Esto indica Hitler todo lo tenía calculado, cuando se vio perdido él, ellos, ya sabían la ruta que deberían seguir, Todo lo tenían bien planeado, incluso el tesoro del pueblo alemán, y miles de documentos que los comprometían se dice viajaron también a Argentina o a saber a dónde más. La gran pregunta es ¿por qué huyeron? Eso significativamente es ser traidor.

Hitler, nunca fue leal a sus adláteres, mucho menos a sus simpatizantes del pueblo, ni a los miembros de su partido, porque los abandonó. Se burló de todos huyendo, y se rindió ante los Rusos cuando vio que todo estaba perdido.

Libre emisión del pensamiento.

