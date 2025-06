Crónica de una salvación no anunciada

Zoon Politikón

Aquel jueves del año dos mil, cuando aún no clareaban los cielos sobre la capital, Juan de Dios se levantó con el alma vestida de deber. Era el inicio de su administración, y la institución lo aguardaba con los brazos abiertos y la esperanza depositada sobre sus hombros. En su escritorio había dejado documentos sin firmar y planes por ejecutar, cada uno cargado de promesas y desafíos. Pero él no sabía que ese día firmaría, sin tinta ni papel, un pacto con Dios mismo.

El helicóptero UH-1H, ese viejo y noble Huey de vientre rugiente, los esperaba en la pista. El sonido de las hélices resonaba como un canto de guerra, una llamada a la acción, mientras el olor a combustible impregnaba el aire, un recordatorio del peligro que acechaba. Junto a él, una comitiva de hombres con rostros aún envueltos en el sueño de lo cotidiano subió, ajenos a que ese vuelo no sería un simple traslado, sino una Epifanía. Cada uno llevaba en su corazón historias de lucha, esperanza y miedo.

El día transcurrió entre tierras frescas y cielos claros: Cobán, Playa Grande, Quetzaltenango… cada lugar era un parpadeo del destino. Juan hablaba con líderes, revisaba informes y escuchaba a la gente. Aunque su cargo era alto, su mirada siempre estuvo en lo profundo, en los ojos de los campesinos que le contaban sobre sus vidas. Les estrechaba la mano como quien abraza la raíz de un árbol, sintiendo la tierra que les daba vida. Había en él una seriedad firme, pero también un silencio interior que nadie sabía descifrar.

Al caer la tarde, el cielo comenzó a cerrarse como un párpado cansado. El piloto, Maco, lanzó una advertencia entre técnica y oración: debían despegar pronto si querían llegar antes de que la noche los alcanzara. No lo lograron.

Y entonces ocurrió.

Mientras el helicóptero danzaba sobre nubes densas como algodones heridos, el ambiente se volvió pesado, casi bíblico. No era solo la oscuridad del exterior; era un estremecimiento que venía de adentro. La nave no descendía, no subía, se debatía en el aire como un rezo sin respuesta, atrapada en un limbo de incertidumbre.

Fue en ese instante, en medio del vaivén y la ceguera del cielo, cuando Juan escuchó al copiloto decir, con voz cortada:

—¿Digo ya? ¿Digo ya?

Maco, con un temple inexplicable, respondió sin vacilar:

—Dígalo ya.

Entonces el silencio se rompió como un velo rasgado, y las palabras más temidas en el aire llenaron la cabina:

—Mayday, mayday, mayday…

Juan comprendió al instante la gravedad del caso. Lo sintió con una lucidez que le heló la sangre. Era como si el tiempo se hubiera encogido y el futuro entero se hubiera apretado en un solo segundo. Vio el rostro de los pasajeros deformarse, no por el miedo, sino por algo más profundo: la conciencia del final. El pánico —como un incendio invisible— se propagó entre ellos, y se le metió por la piel como una ráfaga helada. Muchos murmuraban una oración en voz baja. En ese momento, como todos entraron en pánico, también a él se le empezó a contagiar ese estado.

Los murmullos se convirtieron en oraciones mal pronunciadas, en miradas afiladas, en manos crispadas sobre cinturones inútiles. Uno respiraba con dificultad. Otro rezaba sin fe. Un tercero lloraba en silencio. Juan sintió que una fuerza oscura lo intentaba arrastrar hacia abajo, hacia ese abismo sin nombre que se abre cuando el alma se entrega al temor.

Pero fue justo allí, en lo más profundo del abismo, donde ocurrió el milagro.

Sin razón lógica, sin preparación previa, algo se quebró dentro de él… y entró la paz. No fue calma. No fue consuelo. Fue una paz tan profunda, tan ajena a todo cálculo humano, que parecía no venir del cielo, sino ser el cielo mismo. Como si lo eterno se hubiera derramado sobre él desde una grieta invisible entre las nubes. Una luz interior, sin forma ni color, le recorrió la espalda como una corriente tibia, y su alma —que hasta hacía segundos temblaba como hoja seca— se volvió roca en medio del torbellino.

Entonces extendió la mano, serena, y la puso sobre el hombro del piloto.

—Recuerde que no estamos solos —le dijo con una voz que no era del todo suya, como si alguien más hablara a través de él—. Y señalando hacia lo alto, añadió:

—Usted haga lo que sabe hacer.

Maco lo hizo.

El descenso fue violento, oscuro, incierto. No había visibilidad. No respondían los instrumentos. La nave cayó como pluma en huracán. Pero en el último momento, cuando parecía que el suelo se perdería entre tinieblas y destino, Juan sintió algo que no olvidaría jamás: como si una mano gigantesca, tibia y firme, hubiera tomado el helicóptero en pleno aire y lo hubiese depositado suavemente sobre la tierra, como quien acuesta a un hijo dormido sobre una cama limpia. No fue una metáfora. Fue una certeza.

Años después, esa convicción silenciosa fue confirmada. Maco, el piloto, le relató una escena vivida en una iglesia, donde un desconocido se le acercó y le dijo que lo había visto en visión: volando en un helicóptero verde, el rostro tenso, la nave cayendo, y luego —con la claridad de lo divino— una mano enorme deteniendo el aparato antes del impacto y posándolo suavemente sobre la tierra.

Aquel aterrizaje no fue una maniobra. Fue una entrega. Ninguna turbina respondió, ningún sensor funcionó, pero una fuerza invisible —más firme que cualquier cálculo— los sostuvo. No fue una anécdota, fue un llamado.

Desde ese día, Juan de Dios ya no fue el mismo. Siguió sirviendo a su país, sí. Pero con una claridad nueva. Ya no servía desde el poder, sino desde la fe. Su alma, tocada por lo imposible, se volvió altar. Su vida, oración. Su cargo, instrumento.

Hoy, al amanecer, cuando el viento agita los árboles y el cielo se cubre de nubes, Juan levanta los ojos hacia el horizonte. La luz del sol, dorada y cálida, ilumina su rostro mientras murmura con gratitud:

—Gracias, Señor. Dame vida para seguir sirviéndote.

En el eco de sus palabras, se siente el latido de un milagro que se repite, una crónica de salvación que perdura en el aire, como un canto eterno.

Libre emisión del pensamiento.

