Guatemala: Riqueza, si hay Seguridad y Apoyo a la MIPYME

Una Guatemala Diferente es Posible

Guatemala es un país privilegiado, a pesar de los desafíos históricos que ha enfrentado, sus condiciones naturales, geográficas y humanas le otorgan un potencial inmenso que, bien aprovechado, puede conducirnos hacia un futuro de prosperidad; no se trata de una ilusión, sino de una realidad tangible que sólo espera ser canalizada con visión, voluntad política y políticas públicas responsables. Su territorio es fértil, rico en recursos naturales y biodiversidad, con un clima benigno, circunstancias que permiten una producción agrícola variada y abundante, capaz de proveer a la región centroamericana y el caribe, así mismo la ubicación estratégica de Guatemala, con costas tanto en el océano Atlántico como en el Pacífico y su cercanía con los Estados Unidos, que es uno de los mayores mercados del mundo, representa una ventaja competitiva que pocos países de la región poseen.

Guatemala cuenta con la ciudad más moderna de Centroamérica y la economía más fuerte del Istmo, asimismo, su moneda nacional, el Quetzal, ha demostrado a través de los años una estabilidad envidiable en comparación con otras monedas de la región, y los niveles de endeudamiento, tanto interno como externo, se mantienen dentro los márgenes manejables, todos estos elementos configuran una base macroeconómica sólida sobre la cual se puede construir un desarrollo sostenido.

Sin embargo, para que ese desarrollo sea una realidad palpable en la vida de los guatemaltecos, hay una condición ineludible, la seguridad, es un hecho que sin seguridad no hay inversión, sin seguridad no hay estabilidad, sin seguridad no hay confianza y sin confianza el crecimiento económico se convierte en privilegio de unos pocos en lugar de una oportunidad para muchos; la inseguridad, el crimen organizado y la impunidad son barreras estructurales que frenan el dinamismo de la economía y desalientan tanto a emprendedores locales como inversionistas extranjeros. Desde esa base, la seguridad como pilar fundamental del desarrollo, se convierte en una necesidad para fortalecer el verdadero motor de la economía nacional, es decir, a la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME) ya que este sector representa más del 80% del empleo en Guatemala y sostiene a millones de familias, son las pequeñas tiendas, talleres, agricultores, comerciantes y emprendedores los que día a día luchan por salir adelante, a pesar de la falta de acceso al crédito, la burocracia y la inseguridad que los rodea.

Apoyar a la MIPYME, no es solo una decisión económica, es una decisión estratégica de país, implica brindar facilidades de financiamiento, formación técnica, incentivos fiscales y acompañamiento institucional, significa liberar su potencial innovador, integrarlas a cadenas de valor, fomentar la exportación y facilitar su formalización sin asfixiarlas con trámites burocráticos imposibles, también es necesario crear un entorno donde la legalidad y la competencia justa prevalezcan, hoy muchas empresas formales compiten en desventaja frente a mercados informales que no pagan impuestos ni cumplen con la normativa laboral; para corregir esto, hace falta un Estado que no sea obstáculo, sino un facilitador del crecimiento económico.

Guatemala no saldrá adelante mientras cada sector mire solo por sus propios intereses, el empresariado debe entender que su responsabilidad no termina en solo generar ganancias, también está en crear empleos dignos, pagar sus impuestos y comprometerse con el desarrollo sostenible del país, el gobierno por su parte debe dejar de ser cómplice del atraso y la corrupción, y asumir su deber de servir al pueblo con honestidad, eficacia y justicia. La nación que soñamos no será nunca fruto del enfrentamiento ni del egoísmo, sino del compromiso colectivo, si cada ciudadano, empresario, funcionario, campesino o profesional asume su rol con responsabilidad y ética, Guatemala podrá dejar atrás la violencia, la impunidad y la pobreza.

AL RESCATE DE GUATEMALA.

GUATEMALA NECESITA DE SUS MEJORES HOMBRES Y MUJERES.

Libre emisión del pensamiento.

