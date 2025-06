El vintage en la educación

Conversemos Acerca De:

No queda duda que los seres humanos, tenemos una cualidad, y es la curiosidad – aunque no en el grado extremo de ‘matar al gato’ -, tal vez como un sinónimo ‘básico’ de investigar, siendo posiblemente innato.

Muchos son los ejemplos que pudiéramos mencionar inclusive desde muy pequeños los niños/as suelen llevarse a la boca los objetos, inferido por hacer uso del sentido gusto, el cual suele rechazar o no dependiendo de lo insípido o no.

Me encontraba en un súper mercado en búsqueda de alimentos básicos para la semana y en la sección de ropas me llamó la atención la palabra, nombre del presente artículo, y dado mi interés por amplia el bagaje cultural me di a la tarea de bajo el rol de curioso/investigador, ahondar al respecto.

¿Vintage? del inglés vintage, en español, añejo, es el término empleado para referirse a objetos o accesorios con cierta edad, que no pueden aún catalogarse como antigüedades, y que se considera que han mejorado o se han revalorizado con el paso del tiempo; término que asciende al término estilo al atravesar varias disciplinas como el diseño, la arquitectura, la moda y la decoración de interiores.

Qu en el caso particular de la moda inserta accesorios, prendas, ropas, diseños o instrumentos que tengan al menos dos décadas de antigüedad – que, por su historia, significación, valor estético, funcionalidad o singularidad, poseen un valor que trasciende su sentido meramente utilitario o decorativo – y se encuentren en buen estado.

Mencionábamos dos párrafos atrás que vintage en español tenía como significado ¿viejo?, cuyo significado responde a: «Existente desde hace mucho tiempo o que perdura en su estado» y en el caso de las acepciones: antiguo, arcaico, pretérito, lejano, anticuado, rancio, vetusto, antediluviano, arqueológico, fósil, anciano.

¿Queeeeeeeeeeeeee? ¿…vetusto, anticuado, antediluviano, fósil, ANCIANO…?, términos que me conducen a realizar un análisis en cuanto a por tener unos cuántos años de average, ¿debemos pasar al ostracismo?

Suele ser algo muy común en el campo de la educación (al menos en algunos países de América Latina), sin distinción de género, que los adultos mayores, suelen ‘despejarnos suavemente’ por ‘sangre joven’, a partir de elementos o factores muy subjetivos como el no manejo de la tecnología (TIC), empleo de metodologías o enfoques tradicionales, cuando realmente es responsabilidad total de las propias instituciones capacitar al profesorado; pero por otra parte, no queda dudas que un excelente profesional con alta experiencia por sí solo el afán de conocer, investigar lo auto conduce a la actualización sistemática, así como el uso de las herramientas aledañas como apoyo a la educación; y cuyos roles pueden verse modificados a capacitador de capacitadores, elaboración de materiales (artículos científicos u otros), etc.

¿Y si aún tiene dudas? Acaso los mejores vinos, ¿no son los más añejados? (cuya durabilidad oscila entre los 9 y 20 años), que, de establecer un paralelismo en el campo de la educación, ¿no conoces – o conociste – de docentes adultos, cuyos nombres son referentes en tu institución y que muchos, muchos estudiantes solicitan u solicitaban cursar las asignaturas con él/ella?

En mi caso personal, conozco y conocí muchos. Honor a quien honor merece: mis profesores/docentes ¡VINTAGE!

