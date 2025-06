Donde la palabra se vuelve sonido con Ana Cecilia Chávez Zavalaga

Las palabras son un reflejo de lo que sentimos, nos hacen. Hoy tengo el placer de conversar y explorar el universo creativo de una voz que maneja con precisión la palabra escrita y el sonido. Me acompaña Ana Cecilia Chávez Zavalaga, poeta, escritora peruana, directora de radio, que nuevamente nos sorprende en su función como conductora de pódcast. Ella nos presenta su obra más reciente, el poemario «Sensaciones».

Ana Cecilia, cuenta con una extensa trayectoria poética, que incluye títulos como Tiempos de esperanza (2020), Para ti (2021), Esencia (2022), Tormentas del corazón (2023), y Wesen Der Sichtbarkeit (en alemán, 2023).

En esta ocasión, nos invita a un viaje íntimo y sensorial a través de su obra poética «Sensaciones», donde la primavera se erige en la estación dominante, nos envuelve en su tibieza y con la promesa de una esperanza.

El prólogo ha sido escrito por el distinguido escritor, poeta, periodista y abogado peruano Carlos Hugo Garrido Chalén, académico de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba de España, y presidente ejecutivo fundador de la Unión Hispano mundial de Escritores (UHE), reconocido con la distinción «Patrimonio Cultural Vivo de la Nación», por el Instituto Nacional de Cultura de Perú, entre otros reconocimientos.

En el prólogo, Carlos Hugo Garrido nos revela: «Es en esa intensidad, que nos pertenece a todos, que fluye la sencilla pero contundente y valiosa retórica poética de Cecilia Chávez Zavalaga, que por sus equinoccios y solsticios, pero más que eso por sus ansias de amor y fe, se ha convertido en la voz de la luz y la esperanza».

Sin duda alguna, esta obra poética está formada por íntimas composiciones líricas que emergen de nuestras propias raíces, no solo examinan el dolor y la dirección que no lleva a la reflexión, sino que sus versos constituyen la voz ante las realidades sociales y políticas que nos interpelan.

Con el convencimiento de que la poesía simboliza un gesto de libertad, sanación y resistencia, Ana Cecilia nos revela además que el ritmo y la musicalidad están inherentemente presentes en su trabajo.

A través de cada verso, aspira no solo a la comprensión de su entorno, sino también a proporcionar un refugio, un bálsamo y una conexión genuina.

Cecilia, si este nuevo libro “Sensaciones” tuviera un tono que predominase o una estación del año que lo definiese mejor, ¿cuál sería y por qué? ¿Qué tipo de luz, textura y sonoridad coinciden en estos versos?

Yo veo Sensaciones, como un poemario de pura primavera, que no nos quema

como el verano, simplemente nos abriga con la tibieza de sus días, nos alegra y llena de esperanza con la luz irradiada en los colores de las flores, al igual que el matiz de nuestros días. El dolor que se transporta a través de versos es rescatado por la reflexión de lo íntimo escondido en el corazón y la razón.

Sensaciones, es un poemario nacido desde las entrañas, con la fuerza que se reconoce en otras

almas.

En muchas ocasiones, la poesía emerge de una imagen real o imaginada, una sensación o una pregunta que persiste en nuestro interior. ¿Ha existido una chispa o un núcleo de inquietudes que dieran lugar a los poemas que has escrito en esta obra?

Experiencias propias u ajenas siempre generan una sensación, te convierten no solo en el receptor del proceso de comunicación, te trasladan a un nuevo papel, al de personaje externo de una determinada situación y, sin ser consciente, nace en nosotros una sensación.

Sensaciones, fue escrito de a pocos, bajo distintas circunstancias y situaciones, las

motivaciones no son únicamente personales, directas e indirectas, muchas veces la

realidad social y política se convierten en factor determinante de mi inspiración.

Como amante de la poesía, considero que ésta, no solo tiene la función limitante de hablarnos del amor y desamor entre una pareja. La poesía tiene una obligación social, ser la voz de un pueblo, de su sociedad, sobre todo en momentos en los cuales el mundo reclama paz.

Existen poemas en los cuales grito al mundo mi disconformidad ante temas que nos oprimen a todos, como: la política, estereotipos sociales, temas étnicos que involucran la tolerancia, un feminismo que no necesita aplastar al sexo opuesto, así como la represión de la sociedad aplastada por el poder.

Sabemos que la musicalidad en la poesía juega un papel muy importante. ¿Había un ritmo, cadencia interna que buscabas consciente o inconscientemente en tus poemas?

Siendo sincera, es algo que me viene desde el estómago. No lo pienso, solo lo siento.

Supongo que es muy intrínseco en mí lo que se proyecta a través de rimas e imágenes que se

ven reflejadas y entonadas en mi poesía.

¿Podría indicarnos si hubo algún poema en particular que te sorprendiera, que te llevara por otro sendero que no esperabas, o cambiara, de algún modo, la concepción inicial que tenías en un principio?

El poema Vomitando versos y Gitana sola a su vera, marcaron mucho mi percepción de cómo yo trasladaba distintas ‟Sensaciones” en poesía, y fueron estos dos poemas los que luego le darían título al poemario.

Este poemario cuenta con un prólogo de Carlos Hugo Garrido Chalén, una voz muy importante y reconocida a nivel internacional. ¿Qué ha significado para ti contar con su lectura y sus palabras para presentar tu obra?

Para mí ha sido un honor contar con sus grandes letras. Tan conocido poeta y escritor Carlos Hugo Garrido Chalén, un compatriota muy querido, que lleva el nombre de nuestro Perú muy por lo alto. Carlos Garrido no solo escribió el prólogo de ‟Sensaciones”, sino también fue el lector número cero de mi obra. Él me dio ciertas pautas, así como la motivación necesaria para continuar con este proyecto.

Más allá de la publicación y la recepción de tu obra. ¿Qué papel juega la poesía en tu vida, en tu forma de ser ante el mundo, de procesar tus emociones, tus experiencias.

La poesía es libertad, es el escape necesario en momentos en los que las puertas se cierran, ese bálsamo que sana la herida, es el vuelo de una paloma en libertad. La poesía es el oxígeno que da vida a mis días.

Si tuvieses que elegir una metáfora para describir tu relación con ella, ¿cuál sería y por qué?

Poesía es el árbol grande, fuerte y fornido, donde la hormiga se pierde entre sus ramas, descubriendo en sus tallos, en sus hojas y en cada una de sus hendiduras lo profundo de la vida que se esconde en sus raíces.

Así es como veo a la poesía, como aquel universo del todo en el cual no solo me descubro yo, si no también mi entorno.

Después de tu experiencia en la radio, y de ese camino que te has ido forjando a lo largo de tu carrera. ¿Cómo te sientes al regresar al audio, pero ahora en otro formato? ¿Qué libertades o desafíos, encuentras en este medio en comparación con la estructura de la radio tradicional y la inmediatez?

Efectivamente, dentro de poco estaré de regreso, esta vez a través de un pódcast.

Este es un proyecto muy interesante al que hemos llamado ‟Laberintos de poesía, a través del espejo”. Un proyecto que conduciré junto a Paul Raven, poeta, dramaturgo, escritor y editor de la Revista LITERPO Publishing. (Un colectivo cultural – literario dirigido por Enid Isáis).

Como bien mencionas, esta es una manera distinta de llegar al público oyente, y esta vez con la experiencia adquirida en la radio. El pódcast te permite mayor flexibilidad en los tiempos, tanto para el oyente, como para los productores del mismo. La flexibilidad necesaria para aprovechar nuestros tiempos al máximo, hacer llegar a nuestros oyentes un programa de calidad y profundidad, en dosis pequeñas pero intensas.

Nuestro objetivo es llegar a la mayor cantidad de oyentes posible y compartir con ellos nuestro interés por la poesía y la literatura, así como despertar el interés en aquellos que aún no la conocen. La finalidad de esta iniciativa es la de ampliar los horizontes culturales que son los únicos capaces de darnos claridad y auténtica libertad.

Tienes un pódcast que está dedicado exclusivamente a la poesía, en él darás voz a otros grandes autores: ¿Qué te motivó a abrir este espacio de diálogos?

Sí, como mencionaba anteriormente en este pódcast, «Laberintos de poesía, a través del espejo” recorreremos dentro de la vida de grandes representantes de la literatura universal, y también en el mundo que encierran sus obras, analizando las temáticas que estos utilizaron y sus motivaciones.

La iniciativa es la de ser un canal más que promueva la cultura, dar voz a poetas y escritores inéditos que, impulsados por su necesidad de escribir, publican en las redes sociales sus creaciones.

En la radio, como en el pódcast, la voz es la herramienta fundamental, se despoja de todo lo visual. Sin embargo, la interacción es diferente. ¿Cómo influye esto en tu forma de comunicarte ante el micrófono, sabiendo que todo el peso recae principalmente en lo sonoro: la voz, los silencios, los sonidos de fondo si hay?

El saber que nadie te ve y solo te pueden oír, ha generado en mí, una mayor conciencia de la importancia que tienen los silencios y tiempos dentro del lenguaje, pues estos pueden ser determinantes para el entendimiento del oyente.

La voz, es el conductor que debe de transmitir lo expresado y es por ello que la conciencia de su ejecución es vital en este trabajo. En el caso de la poesía, se trata de sentir el poema para transportarlo a lo íntimo de las células del oyente.

¿Qué opinas sobre esta frase? La voz del pódcast se siente más desnuda que la de la radio.

Considero que la desnudez no se encuentra en el medio de transmisión, va más allá de eso, es la voz la que desnuda la mente y los sentidos.

Tu poemario se titula Sensaciones, en él invitas al lector a un viaje sensorial y muy emocional. Si nos vamos al medio sonoro de tus pódcast, ¿buscas con ello, despertar también sensaciones en el oyente, a través del sonido y la voz?

Definitivamente, las sensaciones a través de la voz y la lectura son parte vital y

esencial en nuestras vidas. Las sensaciones son las que nos dan vida.

Cecilia, conversemos un poco de tus otros dos pódcast, en los que estás trabajando. La curiosidad es grande.

Teresa, te daré la primicia, tengo dos pódcast que están siendo trabajados, uno de

ellos llevará el nombre: Un mundo de anfibios, en él hablaremos de la virtualidad de la vida moderna. El otro pódcast, de nombre Trópico de letras, descubre Hispanoamérica, nos presentará las realidades de estos países hispanoamericanos a través de distintas obras y de sus autores.

Si tuvieses que encontrar un hilo conductor que conecte la sensibilidad que nos transmite en tu nuevo poemario, tu experiencia en la radio, el diálogo que propones en tu pódcast de poesía y en estos otros pódcast…, ¿cuál dirías que es? ¿Qué esencia tuya habita en todos estos proyectos?

El alma, es mi único hilo conductor.

Y más allá de los temas y formatos, ¿qué deseos tienes para aquellos que se acerquen a tu nuevo libro y sintonicen con tus pódcast? ¿Qué te gustaría que se llevaran consigo de ti y de tu trabajo?

Hay algo que se llevarán y quizás no se den cuenta, y eso, será parte de mi alma, la que se entrega sin miedos y no pide nada a cambio.

Muchas gracias Ana Cecilia por concederme esta entrevista, por abrirnos las puertas a tu nuevo libro “Sensaciones”, y por recordarnos que la poesía es, ante todo, un puente esencial hacia la libertad y la conexión, tanto individual como universal.

En este enlace Ana Cecilia nos comparte la presentación de su nuevo libro:

Sensaciones

Le puede interesar:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...