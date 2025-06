Otra estrategia fallida de USA?

Relatividades Perspectivas

La OPEP producía petróleo en exceso para reducir precio y afectar a USA (petróleo Brent). Todos saben que el conflicto entre Israel e Iran fue planificado por USA… para aumentar el precio del petróleo y asi lograr al menos, ingresos fuertes con ese producto.

Los ayatollah caerían si el dominio petrolero escapa de sus manos.

Pero Iran no se rindió fácilmente como ellos creían que lo haría. Iran resulto ser más fuerte y resistente de lo que pensaron al punto en el que Israel pidió a USA que se integrara a la guerra. El domo de hierro ha sido superado ya en varias ocasiones y si bien, parecen estar relativamente proporcionales, ambos corrales – potreros socio – político – económicos no se rinden.

Rumores acerca de que USA ayudo a interceptar misiles iraníes. Rumores de que Rusia, China y mas, surten a Iran.

Israel pretendió eliminar a Ayatollah. USA se opuso (o al menos, Trump y secuaces).

¿USA «salvo» a Iran y dio la espalda a Israel?

¿La estrategia de USA se vio complicada ante la resistencia de Iran, y USA se vio forzada a cambiar estrategia, fingiendo simpatía hacia ayatollah? ¿Prefirió USA, abandonar la alianza con Israel, para aliarse con Iran y asi negociar precios del petróleo pacíficamente en lugar de eliminar a ayatollah para tomar control total?

Amenazas por parte de Iran hacia USA. USA responde ¿si USA «salvo» a ayatollah teme ataques no solo desde Iran sino desde Rusia, China, Korea, Pakistan, etc.? ¿Si Israel, el «intocable» suplico ayuda Israel y USA temen que Iran sea el inicio de un frente magnánimo que podría destruirlos?

Los medios afirman que Iran resiste y ataca con fuerza. Detractores afirman que Israel posee dominación irrefutable. Pero Iran ha resistido e Israel ha solicitado apoyo bélico desde USA.

Personalmente, considero que ellos creyeron que Iran se rendiría virtualmente en manera inmediata, y ellos tendrían control sobre petróleo y geopolítica. Pero… Iran no cayo fácilmente. Israel se ve en situación difícil que no esperaba, mientras USA ve a su estrategia esfumándose.

Trump afirma que su mediación lograra la paz. Aunque la lograra, Iran y compañía no serian dóciles ante USA. La posibilidad de que teman fortaleza – poder bélico de frente a favor de Iran, me resulta muy plausible.

Como siempre: todo puede cambiar en cualquier momento. Iran podría agotar misiles que lanza como si fueran pirotecnia barata. Israel podría imponerse o colapsar. La tan esperada «tercera guerra mundial» podría acontecer en manera clásica o podría continuar en manera socio – político – económica.

La economía global experimenta efectos del conflicto. Nos llevara la granseñora con reputación sin lugar a dudas. Talvéz ese haya sido el objetivo. Talvéz, Iran seria premio o botín de guerra, solamente.

Lo certero es que los efectos de todo esto, serán significativos. Asi que consuman licor, festejen y desencadenen lujurias, pues desde ya, nos cargo el payaso y no es uno de los involucrados en todo este conflicto y cambio de paradigmas.

Es broma. Oren, encomiéndense a Dios y pórtense bien. Se que para ustedes es sumamente difícil, pero por Dios: pórtense bien si no lo hacen por convicción, háganlo por temor de lo que experimentaran en el infierno de lo cual, un servidor disfrutaría efectuando, pero mi rol en los dominios del fuego y las tinieblas, es tema para otra redacción. Es broma. Estaré acá para procurar bienestar (ya sé que yo no logro algo y no soy relevante. Escribo asi porque al menos intento) cuando los sistemas socio – político – económicos experimenten la transición desde la muerte hacia vida de otros. Los seres bondadosos – lógicos – asertivos tienen ya la protección de la nada – todo / todo – nada… todo – nada / nada – todo. Para los demás: el cielo y el infierno son posibilidades con distintas perspectivas. Existen en un mismo concepto, dividido según perspectivas.

Feliz fin del mundo o inicio de una etapa más de lo mismo, con cambios estructurales.

Libre emisión del pensamiento.

