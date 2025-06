Mohamed Salah: récord de goles en una temporada de la Premier League

La Premier League es una competición en la que participan los mejores jugadores de todo el mundo. Su audiencia es enorme y es aquí donde la competencia, tanto entre equipos como a nivel individual, es máxima. Las apuestas en vivo ayudarán a diversificar el visionado de los partidos de la Premier League, añadiendo aún más intriga e interés.

En la temporada 2024/25 no hubo una lucha especial por el título del campeonato. El Liverpool literalmente no dejó ninguna oportunidad a sus competidores y, mucho antes de llegar al final, era evidente que los «rojos» ya no podían ser alcanzados.

Quizás el protagonista principal del equipo de Merseyside sea Mohamed Salah. Fueron precisamente sus acciones decisivas las que a menudo le dieron al equipo los puntos más importantes. En la campaña 2024/25, Salah realizó nada menos que 47 acciones decisivas. El egipcio suma 29 goles y 18 asistencias.

Repitió el récord de Andy Cole en la temporada 1993/94 y el de Alan Shearer en la campaña 1994/95. Además, el egipcio se convirtió en el primer jugador en la historia de la liga en ser el máximo goleador, el mejor asistente y el mejor jugador de la Premier League en una misma temporada.

Las principales bazas del futbolista egipcio

El juego ofensivo del Liverpool se construyó en torno a Salah esa temporada.

Volviendo a Salah y sus logros, cabe destacar que el jugador tuvo un rendimiento especialmente bueno durante las dos primeras terceras partes de la campaña. Hacia el final de la temporada, el egipcio bajó claramente el ritmo, pero podría haber sido el único récord. Sin embargo, su logro sigue siendo más impresionante que el de Cole y Shearer, ya que entonces el torneo constaba de 42 partidos, y no de 38 como ahora.

Si hablamos de los factores que permitieron a Salah establecer el récord, entre ellos se encuentran:

Gran experiencia jugando en la Premier League y conocimiento de la estructura defensiva de muchos rivales.

Gran velocidad, gracias a la cual el jugador solía escapar de sus oponentes.

Tiros precisos, que ni siquiera los porteros más experimentados podían detener.

El jugador ha tenido una temporada realmente excepcional y su excelente juego ha permitido al equipo conquistar el ansiado título.

