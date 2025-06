Narro lo mío, la sangre sobre la sangre 

Preludios Opinionistas

Nota del autor y presentación de la obra

Antes de iniciar está breve presentación, quiero hacer del conocimiento a los lectores, que los pdf del texto de este libro están ubicado al pie e igual les envío el vídeo de la breve presentación, ahí están para que lean la obra, escuchen parte de la presentación, para que complementen detalles que consideren.

Este es mi libro u obra No. 23. Lo he escrito, porque en la Historia de Nicaragua es una Historia más. Incluso, tengo derecho de escribirla porque soy participe y propietario de los hechos que resultaron en esa época, en mi persona. Y, por la envergadura de los diversos sucesos cuando ingresé al Batallón 8015 de las Milicias Populares de Masaya Nicaragua. Saboreen está realidad verdadera desde mi obra intitulada: ¡NARRO LO MIO, LA SANGRE SOBRE LA SANGRE!, nacida desde la historia misma. Causa de tremenda preocupación, causa de menor o menos sufrimiento. Semejantes cerdos nunca pudieron. Ahora ya es muy tarde, y si llega, todo queda en su santo lugar, todo escrito y expresado. Ante incompetencia de cumplimiento o maledicencia.

Lo mejor lo sabrán leyendo está obra. Por fin, comprenderán el odio, frente a frente de la mirada de esta obra y de hechos acaecidos hace 43 años, desde el 16 de octubre del año 1982.

No estén nerviosos, lean con expresión de indiferencia, hundan su mente al leer para sacar su propio análisis porque al regreso de varias horas de lectura reirán en los pasillos de su mente.

En este libro u obra narro, relato lo que a mí atañe, pues, no puedo escribir lo que a mí no me sucedió en esa época, cuando ingresé a las Milicias.

Fragmento de la obra

…Esa tarde de reunión en el local de la juventud, convocados seis, se nos orientó que el Batallón de Milicias Populares 8015 de Masaya iba a salir rumbo al norte y que nosotros estábamos asignados a integrarlo para organizar a los jóvenes que ahí iban, en lo particular a mi se me nombró responsable del grupo.

Todo esto se lo comuniqué a mi familia, especialmente a mi mamá, ella me aliñó un zepol, pastillas cerebral, divina, y me echó la bendición. Ese día fui con mi amiga novia a la ciudad de Granada a pasear y dialogar un poco. Después me presenté al Batallón, ahí estamos los seis asignados. Al día siguiente salió el Batallón, nadie sabía el lugar específico a donde íbamos.

Recuerdo que los camiones viajaban y viajaban, por carretera, caminos. La primera y última parada fue en Waslala, ahí hubo un impase raro, a dos masayas públicamente los sacaron porque según los responsables eran adversarios infiltrados. En ese momento caía una ligera llovizna. El periodista Alfonso Amela Sánchez, político del Batallón (Q.E.P.D) me expresó: Quinto vamos a buscar cómo comer algo, fuimos a un caserío y nos sirvieron una sopa de mondongo con tortilla y queso, el chamaco Enrique Carrión nos acompañó. Después, aproximadamente a las dos horas, nos formaron porque íbamos a partir a pie hasta el lugar.

Inició la caminata, era lejísimos, nadie sabia hacia dónde nos dirigíamos, caminamos y caminamos horas y horas, a mi los pies se me pusieron raro, el enfermero Nery cuando llegamos a Bonanza me dijo quítate las botas voy a ver tus pies, al ver mis pies me dijo los tienes algo malos, voy a curártelos…

~https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:882d3ca2-3b3b-4c28-91d6-9f8442d33660

~https://youtu.be/JELbpL8yl6Y?si=TmaQScH-1fZZ9wGt

