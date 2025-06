La histeria de los que no intentan entender

Existe Otro Camino

Ante la abrumadora evidencia es hora de asumir el presente con realismo

Es natural que cuando la dinámica cambia drásticamente se producen invariablemente resistencias. Lo novedoso genera incertidumbre y eso siempre incomoda, pero no resulta razonable girar en círculos indefinidamente cuando todo indica que este esquema ya forma parte de la cotidianeidad y necesita ser asimilado con criterio.

A estas alturas el berrinche propio de la sorpresa ya es completamente inaceptable. Han pasado suficientes meses como para que se pueda procesar lo desconocido y que se avance, obviamente, recalculando estrategias ante los flamantes escenarios que ya muestran suficiente madurez y consistencia.



Muchos siguen en una posición abnegada, más cerca de la necedad que de la perseverancia. No quieren tomar nota de lo que está aconteciendo. Se justifican diciendo que esto es transitorio, que la nación conoce de su tradición pendular y hasta anhelan que pronto tropiece todo, se vuelva a foja cero para regresar a lo que estaban acostumbrados. Eso les servía hasta hace poco y por eso claman por el retorno de esas reglas.



Una suerte de nostalgia irracional invade sus mentes y entonces apuestan a que la historia cíclica de este país se ocupe de poner todo en el lugar que estaba para poder seguir utilizando las tácticas eternas que comprendían sin mucho esmero y a las que le sacaban provecho sin disimulo alguno.



Hoy rigen otros parámetros y por mucho enfado que se tenga con esa circunstancia no parece que eso vaya a mutar muy pronto. La vehemencia que emerge sin filtros es absolutamente improductiva ya que nada modificará la dirección anunciada y mucho menos lo hará como corolario de la exasperación.



De hecho, la tendencia iniciada oportunamente se confirma a diario, y en algunos casos se acelera sin pausas afirmando el rumbo, profundizándolo cuando se puede y demostrando que hay una vocación de seguir recorriendo este sendero sin dar un solo paso atrás.



Esto viene pasando en todos los ámbitos. En lo político, en lo social y en lo económico esto se presenta de modo diverso, pero con múltiples denominadores comunes que deberían ser captados rápidamente dejando de lado la emocionalidad sin sentido.



Solo se puede navegar aguas turbulentas con los instrumentos adecuados, con un conocimiento detallado o bien con una experiencia frondosa. Lo óptimo sería combinar estas aristas para que la mezcla provea herramientas eficaces para semejante desafío.



Los que más velozmente han digerido los nuevos paradigmas han sido algunos empresarios y emprendedores. Las razones son más que obvias. En el mundo de los negocios no hay margen para demorar determinaciones trascendentes. Una dilación caprichosa puede enterrar las chances de supervivencia de cualquier proyecto.



Lamentablemente no todos lo consiguieron al mismo ritmo e inclusive varios aún hoy siguen girando en falso buscando la salida. Claro que hay muchos matices que se pueden identificar entre aquellos que todavía no lograron acoplarse al modelo general.



Algunos lo han entendido desde el principio, pero les cuesta la transformación tanto puertas adentro como afuera de su sofisticado ecosistema. Han sido décadas de malos hábitos que marcaron un sendero y dejaron huella al punto tal que desaprender conlleva ahora un esfuerzo gigantesco.



No hay mala disposición en ellos. Es solo la esperable dificultad para romper inercias que convive con una férrea convicción por avanzar que está intacta a pesar de los inconvenientes. Con esa tenacidad van a triunfar una vez que puedan superar los escollos previstos.

Pero hay un segmento que preocupa mucho más. Son los histéricos de este tiempo. Están ofendidos con lo que ocurre. No les gusta casi nada de este paisaje. Rechazan a los personajes, a sus formas y a las políticas que vinieron en el combo. Están empecinados en protestar y usarán lo que sea para demostrar que esto no funciona ahora ni lo hará en el futuro.



Sin importar si tienen una mirada adecuada o no, lo cierto es que usan toda su energía en ese propósito de dudosa utilidad. No resolverán nada a su alrededor con altas dosis de “mala onda”. Los desafíos se superan con inteligencia y con trabajo, pero sobre todo entendiendo lo que sucede alrededor.

Si el diagnóstico es equivocado el tratamiento no tiene manera de ser exitoso. Estos individuos con su actitud infantil están condenando a sus propios emprendimientos, a sus colaboradores, clientes y proveedores, a un fracaso seguro. En el mejor de los casos derivaría hacia una reacción tardía que complicará inexorablemente el desenlace.



Quizás sea esta la ocasión de recapacitar, de reflexionar con sensatez y abandonar esa postura disparatadamente cándida, para pasar a la acción, registrando lo que viene ocurriendo y haciendo lo que hay que hacer. No importa demasiado si se adhiere a esta visión actual. Lo significativo es comprender que cuanto antes se asuma la realidad más posibilidades hay de sobrevivir primero y de progresar después.

Es vital hacerlo ahora mismo. La terquedad y la soberbia suelen ser malas consejeras y en este caso podrían dinamitar sueños muy genuinos solo por una obstinación inexplicable. Si se reacciona pronto, existen posibilidades de retomar el trayecto original reconvirtiéndose, aniquilando las antiguas estructuras y dando paso a la tecnología y la innovación.

