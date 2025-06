LO QUE PASA EN LA MESILLA… SE QUEDA EN LA MESILLA

Barataria

Fue una noticia internacional, provocó una gran reacción de parte de autoridades mexicanas, sin embargo, en Guatemala no hubo una posición oficial inmediata y cuando el gobierno guatemalteco accionó fue para hacer aún más opaca y oscura su actuación. En la Mesilla, una aldea de Huehuetenango fronteriza con México en el occidente de Guatemala se dio una situación verdaderamente vergonzosa sobre la actuación de las autoridades ya que ni la Policía Nacional, ni el Ejercito de Guatemala se salvan del bochorno que representó los videos y audios que todo el mundo vio.

En efecto, el incidente aún no se aclaró del todo, pero se puede reconstruir la historia en la cual autoridades mexicanas inician una persecución contra unos supuestos delincuentes que en su huida llegan y cruzan la frontera guatemalteca en la Mesilla. En la persecución una unidad de fuerzas de seguridad de México cruza también la frontera y es detenido por la Policía Nacional, Ejercito de Guatemala y también por los mismos delincuentes que haciendo gala de poderosas armas de fuego trataban de sacar del vehículo mexicano a sus ocupantes, esto se ve en los videos, no es que nos lo contaron. Ante la ciencia y paciencia de las fuerzas de seguridad los delincuentes rodean el vehículo apuntando. Luego de ello incursionan otros vehículos de autoridades mexicanas se desata el combate y hay intercambio de balazos, finalmente logran rescatar a los ocupantes del vehículo mexicano retenido.

Lo que cuento no es solo lo que narran las personas sino es lo que sucedió porque se ve en varios videos lo que pasa. Es realmente preocupante ver por un lado que las fuerzas de seguridad no tienen control de las fronteras guatemaltecas, y lo que es peor, tampoco tienen control del crimen organizado porque aparentemente pelean a la par de ellos. Las imágenes son elocuentes y se nota, como ya se sabe, que los delincuentes tienen a merced a las autoridades y las tienen a su servicio, eso no cabe duda y por ello se tiene claro que existe una total ausencia de Estado y autoridad en el interior del país.

Si esto pasa contra las autoridades mexicanas que persiguen a delincuentes, imaginemos que puede pasar con las autoridades como comisarías de policía, fiscales del Ministerio Público y Jueces en diversos hechos, si prácticamente están a merced del crimen organizado y del narcotráfico. Lo que ya era un secreto a voces se ha venido a saber con videos y notas periodísticas y es que, no solo es la Policía Nacional la que protege a los delincuentes, sino que el Ejercito de Guatemala hace también su parte y con ello no existe probabilidad de un combate frontal a este lastre.

Lo peor de todo resulta la pasividad con que el señor Arévalo y sus Ministros de Gobernación y Defensa Nacional reaccionan ante estos hechos. Tardan en dar su versión oficial, como si la Mesilla estuviera al otro lado del océano, primero utilizan al Ministerio de Relaciones Exteriores para protestar por una incursión de fuerzas de seguridad mexicanas que tampoco debió haber sucedido, pero lo peor es que las autoridades gubernamentales no tienen explicación de estos hechos que les vincula directamente con el narcotráfico y crimen organizado.

No es la primera vez que sucede, hace unos meses se detuvo en España un cargamento de drogas que salió de Guatemala, aunque las autoridades dijeron que venía de México, de todas formas, pasó por los puertos guatemaltecos como si nada y luego de República Dominicana llegó a Europa, en este caso el Ministro de Gobernación se apresuró a afirmar que no se había realizado una carga en Guatemala pese a que el cargamento estuvo varado más de cinco días. Hace poco menos de un mes se detuvo el mayor cargamento de drogas en España, proveniente precisamente de Guatemala, en este caso el Ministro de Gobernación guardó un completo silencio. Hace unos pocos meses se detuvo en Colombia a un narcotraficante que era hasta el momento de su detención contratista del Estado y que tenía vínculos con Alcaldes en Alta Verapaz, el gobierno guardó silencio sobre esto.

Cada vez que existe un caso grave como los anteriores, el gobierno prefiere no decir nada, porque en realidad no puede defender nada, creo sin duda alguna que el Gobierno no ha podido combatir al crimen organizado y narcotráfico o no lo ha querido y que, prefiere convivir maridablemente con ellos, porque al fin y al cabo ya solo le quedan dos años y medio de gobierno y prefieren que sea otro quien los combata.

Es por ello que podemos estar seguros que los criminales, narcotraficantes, mareros pueden vivir en Guatemala más seguros y confiados que toda la población, puesto que mientras a ellos las fuerzas de seguridad los protegen, les ayudan y nunca los detienen, al guatemalteco honrado y de a pie, viven una pena cada vez que hay un retén de la policía porque no sabe si será el ultimo día de sus vidas. Hace unos meses, exactamente el año pasado se dio un episodio con una jovencita que conozco de hace muchos años, ella honrada y trabajadora, debía ir a trabajar a un Call Center que servía a clientes de Europa y por ello los horarios de entrada a trabajo eran de madrugada, en el Call Center que se encontraba en zona nueve. Por circunstancias del destino, una patrulla de la Policía Nacional siguió el vehículo que conducía y cuando detuvo la marcha, los policías empezaron a intimarle de que se bajara del vehículo porque lo iban a revisar ¿Que procedimientos tan eficaces de la policía de detener cualquier vehículo para revisarlo? Claro que esos procedimientos no existen, pero los policías insistían a que la señorita debía bajarse de su vehículo y estar esperando que dos policías hombres revisaran el vehículo cuando era las 2 de la madrugada. La señorita insistió en que no se bajaría porque era ilegal y ellos le amenazaron con conducirla, afortunadamente ella llamo a su padre, que es abogado y quien le recomendó que no se bajara y que pusiera en altavoz el teléfono para hablar con los policías que finalmente se fueron sin disculpa alguna.

El caso anterior únicamente ilustra el actuar policial, cuando ven un molondrón ni siquiera hacen el esfuerzo por detenerlo, cuando ven un robo no se mueven para perseguir a los delincuentes, en la noche todo mundo ve vehículos sospechosos, pero la policía no se amilana ante ello. Pero para detener a la gente honrada, o dispararle a una persona ahí si, no se inmutan, pero cuando es de combatir el crimen organizado, el narcotráfico, pelean del mismo lado, se hace upa y se protegen entre sí, contra las fuerzas extranjeras. Esas son las fuerzas de seguridad guatemaltecas, lo triste de todo es que las autoridades y el Presidente viven en otro mundo.

Libre emisión del pensamiento.

