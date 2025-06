El Mundo: Una Negociación Armada

Del Escritorio del General

En medio de las turbulentas confrontaciones que caracterizan la geopolítica contemporánea, la negociación debería ser el mecanismo natural para preservar la paz mundial. Sin embargo, en el escenario actual, la diplomacia está supeditada al poder militar. Estamos presenciando una forma de interacción global que podríamos llamar negociación armada: una estrategia donde la fuerza y la amenaza son herramientas constantes en la toma de decisiones internacionales.

Vivimos en una era donde las grandes potencias —Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea— compiten ferozmente por preservar o ampliar su influencia. A ellas se suman otras potencias emergentes como India, Irán, Turquía y Brasil, cada una con sus propios intereses estratégicos. Esta dinámica se desarrolla en un mundo donde el orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial se erosiona rápidamente, sin que haya surgido aún un nuevo equilibrio estable.

La negociación armada se manifiesta como un proceso híbrido. Se dialoga, sí, pero desde posiciones de fuerza. No se busca tanto la solución como la imposición de condiciones. El despliegue de armamento, las amenazas veladas y los ejercicios militares son parte integral de este tipo de diplomacia. En este contexto, la paz ya no es una meta, sino una pausa estratégica.

Los ejemplos abundan: en Europa del Este, la guerra entre Rusia y Ucrania no solo ha redefinido las fronteras, sino también las alianzas globales. En Asia, la presión de China sobre Taiwán, sus maniobras militares en el mar del Sur de China y la carrera armamentista con India reconfiguran la seguridad regional. En Medio Oriente, las tensiones entre Israel e Irán, sumadas a las guerras subsidiarias en Siria y Yemen, generan un entorno de permanente confrontación. África, por su parte, enfrenta conflictos armados por recursos, religión y territorio, agravados por la intervención extranjera y el terrorismo.

En América Latina, la situación no es distinta. La expansión del crimen organizado, la militarización de la seguridad pública, y los vínculos entre grupos armados ilegales y actores estatales en países como Venezuela, Colombia y México conforman un cuadro alarmante. A ello se suma la injerencia geopolítica de actores externos que compiten por áreas de influencia en una región rica en recursos naturales y estratégicos.

La gran paradoja es que mientras se destinan enormes presupuestos a defensa y seguridad, millones de personas viven en condiciones de pobreza, desnutrición y exclusión social. En muchos de estos países, el gasto militar supera el de salud o educación. La pregunta es inevitable: ¿qué se defiende, si no se protege la vida digna de los ciudadanos?

Por eso, una agenda global verdaderamente transformadora debe priorizar la seguridad humana. La negociación internacional no puede basarse únicamente en la fuerza, sino también en la cooperación, la solidaridad y el desarrollo equitativo. Se requiere una arquitectura multilateral renovada, con instituciones eficaces, justicia internacional funcional y acuerdos que vayan más allá de los intereses de las élites dominantes.

Un tema central en esta nueva agenda es la redistribución estratégica de los recursos naturales, especialmente aquellos fundamentales para la transición energética y tecnológica. Litio, tierras raras, agua, energía renovable: quien controle estos recursos controlará el futuro. La competencia tecnológica —en inteligencia artificial, telecomunicaciones, infraestructura y armas autónomas— ya es una carrera global, y corre el riesgo de profundizar las desigualdades si no se establecen mecanismos de acceso compartido.

Asimismo, debe replantearse el concepto de poder. La verdadera potencia del siglo XXI no será aquella que acumule más armas, sino la que logre mayor estabilidad interna, resiliencia económica, innovación tecnológica y cohesión social. El poder blando, basado en el ejemplo, la cultura, la diplomacia científica y la cooperación internacional, será tan determinante como los ejércitos.

Hoy estamos al borde de un conflicto internacional de gran envergadura. Las señales son claras: proliferación nuclear, tensiones fronterizas, bloqueos comerciales, ciberataques y propaganda masiva. La humanidad se enfrenta a una disyuntiva crucial: avanzar hacia un nuevo orden basado en reglas compartidas o retroceder hacia una lógica de enfrentamiento permanente.

Desde esta perspectiva, la negociación armada puede y debe transformarse en una negociación estratégica, que reconozca la realidad del poder, pero que apueste por soluciones de largo plazo. No se trata de ingenuidad, sino de visión. Los líderes del mundo deben ser capaces de mirar más allá del corto plazo, de sus ciclos electorales o de sus rivalidades ideológicas. Deben pensar como estadistas, no como caudillos.

La historia nos juzgará no solo por lo que hicimos, sino por lo que fuimos incapaces de evitar. La guerra ya no es una opción. El planeta no lo resistiría. Lo que está en juego no es solo el equilibrio de poder, sino la supervivencia misma de la civilización.

Con espíritu de vencedores, sí. Pero también con la responsabilidad de constructores. Porque construir la paz, en este siglo, será el mayor acto de victoria.

Libre emisión del pensamiento.

Le invitamos a leer más del autor:

Me gusta esto: Me gusta Cargando...