Relato: Presunción o realidad

Preludios Opinionistas

Julián viajó en tren de su pueblo al pueblo de EL CANDIL. Bajó del tren, y se enrumbó al destino prefijado, pasó por la calle de cristal en momentos que eran las cinco y cuarenta minutos de la tarde. Por supuesto, llegó al destino, a casa de Nora. Estando, de visita, además de charlar, degustaban un café con un platillo de frijolitos fritos, tortilla y queso. En ese instante, sucedía un hecho criminoso.

Aproximadamente cuando tenía dos horas de estar de visita, golpearon la puerta, Nora abrió, eran unos oficiales de la policía.

-Que se les ofrece señores oficiales -les expresó Nora-.

-Por favor llámenos al joven Julián -señaló uno de los oficiales-.

-Está bien, aguarden ya se lo llamo -repuso Nora-. Nora fue hasta la sala donde se encontraba Julián, expresándole: “te buscan unos oficiales de la policía”. El joven, se levantó, se dirigió a la puerta.

-Si, señores oficiales, en qué puedo servirles -expresó Julián-.

-Usted queda detenido en nombre de la ley, por el asesinato que ha cometido en la calle de Cristal -le dijo un oficial-. Julián se sorprendió de semejante cosa y procedió a obedecer. Los oficiales se lo llevaron al bote.

Al día siguiente, a las ocho de la mañana la policía lo condujo al juzgado. Los familiares del occiso ya habían entablado la acusación criminal contra JULIAN por el delito de ASESINATO con arma contundente de machete.

Por un lado la policía hacía sus pesquisas. Los familiares solamente presentaron la “acusación criminal” mientras tanto la policía a través del órgano en materia penal presentó solamente su informe. El proceso dio inicio, los abogados acusador y defensor, hicieron sus diligencias. Julián ya tenía diez días de estar detenido. En el día doce sería el Tribunal de Jurado.

Llegó el día del jurado, este estaba compuesto de cinco miembros, más el Señor Juez conocedor de la causa. En ese instante caía una ligera llovizna seguida de polvareda. Dio inicio a la solemnidad del jurado abriéndose cesión. El abogado acusador expresó durante 25 minutos: que su cliente, el occiso Fernando había sido ultimado de cuatro machetazos y leyó la acusación que había redactado e hizo uso de presunciones y sofismas.

Y, el abogado defensor, expuso: Cualquier caso es imposible resolverlo sin pruebas contundentes o solamente a base de hechos y/o palabrerío sin fundamentos, no es convincente condenar con simples señalamientos, eso es payasada, ridículo, se debe ser más serio. De tal suerte, la presunción, es la categoría de suposición, sospecha, conjetura, creencia, imaginación, figuración, jactancia. Considero imposible condenar a base de presunciones. Pueden existir hechos, y sino hay pruebas fehacientes, todo cuelga sobre nada en un vacío. Aunque sea “el mejor Abogado Litigante”. Me remito a las pruebas verdaderas y no falsas. No hubieron más intervenciones. El jurado acompañado del juez entraron a deliberar, demoraron el término de ley establecido para ello.

Salieron y el Señor Juez, dijo, Honorable Tribunal de Jurado proceda a leer la sentencia. Se puso de pie uno de los miembros del Tribunal de Jurado y dio cabida a la lectura: POR NO HABER MERITOS SUFICIENTES PERTINENTES COMO PRUEBAS INCRIMINATORIAS DE NINGUNA INDOLE QUE SOPORTE LA ACUSACION CONTRA JULIÁN. SE ABSUELVE DEFINITIVAMENTE AL JOVEN JULIÁN Y SE ORDENA “EL PAGO DE DAÑOS MORALES” POR PRESENTAR ACUSACIÓN INFUNDADA, FALSA CONTRA EL O LOS ACUSANTES.

Libre emisión del pensamiento.

